Překvapivá hudební premiéra. Prosadí se otevřený formát nových písniček?

  12:31
Praha 29. ledna 2026 (PROTEXT) - Ama.Deus.ex.Machina.21 přichází s hudební kolekcí INSTANTNÍ LÁSKA. Všechny songy jsou hotovým dílem vydaným pod novým produkčním labelem. Neuvádí však interpreta, pouze autora textu a hudební aplikaci. Jsou tak otevřeným formátem vhodným pro nahrávku nebo produkci živými interprety.

Tématem jsou vztahy a ohlasy jsou patřičně emotivní. Nahrávky potěší i tu část posluchačů, která považuje na písni za podstatné sdělení, obsah a vyvolané pocity.

Překvapivé je uvedení dvou songů samostatně jako duetu i singl zpěvačky. Každé provedení stojí za poslech a najde si své posluchače.

Mohou skuteční zpěváci a zpěvačky nahrát a nazpívat některou ze skladeb lépe?

 

Přehrání zde:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnMZixCeJxBEBsbBd2qCMl-lvWf3IUZnc 

 

Během jara 2026 vyjde druhá část Part II. 

Kontakt: Facebook Ama.Deus.ex.Machina.21

 

Zdroj: Ama.Deus.ex.Machina.21

 

29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  14:37

