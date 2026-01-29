Překvapivá hudební premiéra. Prosadí se otevřený formát nových písniček?

Tématem jsou vztahy a ohlasy jsou patřičně emotivní. Nahrávky potěší i tu část posluchačů, která považuje na písni za podstatné sdělení, obsah a vyvolané pocity.
Překvapivé je uvedení dvou songů samostatně jako duetu i singl zpěvačky. Každé provedení stojí za poslech a najde si své posluchače.
Mohou skuteční zpěváci a zpěvačky nahrát a nazpívat některou ze skladeb lépe?
Přehrání zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnMZixCeJxBEBsbBd2qCMl-lvWf3IUZnc
Během jara 2026 vyjde druhá část Part II.
Kontakt: Facebook Ama.Deus.ex.Machina.21
Zdroj: Ama.Deus.ex.Machina.21