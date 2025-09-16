Přelomové zjištění v kauze Mostecké uhelné. Vrchní soud čeká složité rozhodování

Autor:
  7:21
Praha 16. září 2025 (PROTEXT) - Dokumenty a svědecké výpovědi, na nichž stála obžaloba v kauze Mostecké uhelné společnosti, vykazují závažné nedostatky. Průlomové zjištění přináší nová právní analýza. Některé důkazy mají podle ní znaky manipulace, jiné byly zkresleny či nedostatečně prověřeny. Na podzim 2025 se jimi bude zabývat Vrchní soud v Praze v rámci odvolacího řízení. Nová zjištění mohou otevřít prostor i pro obnovení mezinárodního řízení ve Švýcarsku.

Tým pod vedením advokáta Martina Bareše zahájil na začátku tohoto roku vyšetřování a pustil se do ověřování důkazů, které nashromáždila švýcarská prokuratura. Odhalil, že některé podstatné údaje uvedené ve švýcarském spise jsou chybné a zkreslené. Tato zjištění se týkají listin, které vygenerovala společnost Charterhouse a které použila švýcarská prokuratura jako důkaz proti Antoniu Koláčkovi.

„Hlavní důkazy, na něž se česká policie odvolává, převzala právě od švýcarských orgánů. Většinou se týkaly společnosti Charterhouse se sídlem na britském ostrově Man. Tato společnost dodávala služby firmě Richmond, jejíž vlastnictví připisuje obžaloba Antoniu Koláčkovi. Švýcarští vyšetřovatelé ale ověřovali dokumenty vydané pod hlavičkou Charterhouse velmi nedbale a přehlédli, že některé nenesou pravé podpisy obžalovaných nebo jsou tyto podpisy absolutně neprůkazné pro nekvalitu kopií, případně samotné listiny nevypovídají o tom, co z nich orgány o obžalovaných dovozují. Česká policie pak jejich podklady pouze mechanicky převzala, aniž by je jakkoliv prověřila,“ upozorňuje Martin Bareš z advokátní kanceláře ARROWS.

Právníci ověřovali údaje uvedené ve švýcarském spise přímo na Manu. Získali výpis z manského obchodního rejstříku i písemné potvrzení společnosti Charterhouse, z nichž vyplývá, že dokumenty předložené švýcarskou stranou neodpovídají skutečnosti. Podařilo se jim zjistit, že společnost Charterhouse vyvinula vlastní software, který sloužil k hromadnému generování dokumentů, tedy k vytváření velkého množství standardizovaných materiálů, jež měly pouze formálně plnit určité zákonné administrativní požadavky. Tuto službu poskytla firma Charterhouse i společnosti Richmond. „Problém je v tom, že si ji neobjednal Antonio Koláček jako údajný majitel Richmondu. Zadavatelem musel být někdo třetí,“ konstatuje Martin Bareš.

„Šetření ukazuje, že důkazní základ, z něhož Městský soud v Praze vycházel, je vážně narušen. Byly předloženy dokumenty v nepravé podobě a soud je nikdy nezkoumal dostatečně,“ stojí ve zprávě analytiků, která byla v těchto dnech odeslána Vrchnímu soudu v Praze.

„Lze se jen domnívat, co bylo cílem těchto zavádějících listin: jestli pouhé odvedení pozornosti od skutečných pachatelů finančních podvodů a snaha veřejně vykreslit Antonia Koláčka jako hlavního viníka. Nebo snaha Charterhouse o vykazování činností v rámci offshore struktur, přičemž docházelo k tvorbě velkého množství reálně nesmyslných dokumentů, jejichž jediným cílem bylo vykazování činnosti pro zadavatele, kterého neznáme. Toto nebylo českými orgány dostatečně zohledněno,“ sdělil Martin Bareš.

Pokud Vrchní soud v Praze nová fakta přijme jako relevantní, může to otevřít cestu k nedořešenému případu Mostecké uhelné společnosti i k opětovnému otevření kauzy ve Švýcarsku.

 

Kontext kauzy

Mostecká uhelná společnost patří k největším privatizačním kauzám 90. let. V roce 2013 odsoudil švýcarský soud několik manažerů za podvod, praní špinavých peněz a porušení pověření. Součástí rozsudku bylo i zmrazení přibližně 660 milionů švýcarských franků, které byly později rozděleny mezi jednotlivé kantony – členské státy Švýcarské konfederace. Česká justice následně zahájila vlastní řízení, přičemž vycházela z podkladů poskytnutých švýcarskou stranou.

 

Zdroj: MANGROW project

 

Kontakt: Petra Kolářová

E: press@mangrow.org

M: 604 971 612

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Trolejová evoluce změní dopravu v Plzni, naftové autobusy mizí z ulic

V Plzni přibude linek, kde místo autobusů začnou jezdit trolejbusy na proud z baterií. Do konce roku 2029 budou Vinice obsluhovat tramvaje místo autobusů. Trolejbusy dovezou cestující i k...

16. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

>Bohužel vandalové teď září ve velkém. Na začátku tohoto měsíce byl nedaleko Prahy posprejovaný historický autobus Karosa B 961E " Carcoolka ", později historický vlak mv. M131.1 " Hurvínek " a nyní...

vydáno 16. září 2025  9:48

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:46

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:44

Hymny českých politických stran by se daly považovat za subžánr. Vzpomenete si na ty nejpamátnější?

Máte odolné ušní bubínky, krátkou paměť, případně vás chytlavé odrhovačky odjakživa míjejí velkým obloukem? Pak vás nejspíš překvapí výčet českých politických songů, které se v posledních letech v...

16. září 2025  9:36

Na Brněnsku v pondělí zemřel muž na elektrické koloběžce, srazilo ho auto

U Jiříkovic na Brněnsku v pondělí zemřel starší muž na elektrické koloběžce. Osobním autem ho srazila jednadvacetiletá řidička, která jela za ním. Příčinu...

16. září 2025  7:43,  aktualizováno  7:43

Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat...

16. září 2025  9:12

Výstavba tramvajové trati u muzea.

vydáno 16. září 2025  9:05

Dny evropského dědictví. V rámci Prahy 1 bylo možné navštívit tři objekty. Největší zájem byl o dům U červené lišky na Staroměstském náměstí.

vydáno 16. září 2025  9:03

LIDEX CZ s.r.o.
Obchodník

LIDEX CZ s.r.o.

nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 834 volných pozic

S kapkami deště proběhl v neděli tradiční Prosecký podzim. Plný zpěvu, tance, hudby a soutěží se uskutečnil v Parku přátelství, kam zájemce pozvala Městská část Praha 9.

vydáno 16. září 2025  9:02

Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat

Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských kolejí Generála Svobody v Olomouci. Dvě desítky z nich museli hasiči evakuovat, zbytek ubytovaných...

16. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.