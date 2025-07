Přelomový krok pro moderní stadiony - nové osvětlení, které fanoušky více zapojí do dění na ploše

Atmosféra, která táhne

Sport není jen o výkonech na hřišti. Je o emocích, napětí a nezapomenutelných momentech. Moderní sportovní fanoušek, zejména mladí lidé z generace Z, očekává mnohem víc než jen sledování zápasu. Chce být součástí dění. Podle nejnovější francouzské studie pravidelně sleduje většinu utkání svého týmu jen 23 % fanoušků z generace Z, přičemž 47 % z nich nikdy nebylo osobně na žádném profesionálním sportovním utkání. Tato čísla podtrhují zásadní proměnu ve vnímání sportu. Fanoušci touží po zažité přítomnosti, nikoli po pasivním sledování. Právě zde sehrává moderní RGBW osvětlení klíčovou roli: vytváří atmosféru, která přitahuje, vtahuje a zanechává silný dojem.

Technologie, která proměňuje stadion v pódium

Tradiční osvětlovací systémy už nedostačují nárokům moderního fanouška ani provozovatele stadionu. RGBW technologie přináší nejen špičkovou světelnou kvalitu (kombinující červené, zelené, modré a bílé LED diody), ale i flexibilitu, úsporu energie, a především schopnost přizpůsobit světelný design emocím okamžiku. Umožňuje vytvářet světelné efekty reagující na dění na hřišti – od nástupu hráčů po oslavy gólů. Díky tomu se sportovní aréna mění v zážitkový prostor, který divákům nabízí atmosféru srovnatelnou s koncertem nebo zábavním parkem.

Typickým příkladem je světlomet Atlis Gen5 od společnosti Thorn Lighting, který je nově nainstalován na Stade Geoffroy-Guichard ve francouzském městě Saint-Étienne. Řešení navržené speciálně pro sportovní areály nabízí vysoký světelný výkon, přesné směrování, široké možnosti RGBW efektů a kompatibilitu s profesionálním ovládáním. Díky tomu je možné stadion přeměnit od jemného ambientního nasvícení až po dynamické světelné show.

Chytré stadiony budoucnosti

Produkty jako Altis Gen5 RGBW jsou připraveny na integraci do chytré infrastruktury. Je to mnohem více než designový doplněk. Je škálovatelné, snadno programovatelné a připravené růst s požadavky doby. Je to motor zapojení fanoušků, nástroj pro růst výnosů a klíčová součást moderního stadionu.

Technologie, které bývaly dříve doménou velkých show nebo architektonických projektů, dnes nacházejí místo i ve sportovních areálech. Ať už se jedná o špičkový stadion nebo lokální sportovní arénu, kvalitní osvětlení je dnes rozhodujícím prvkem pro úspěch a přitažlivost celého prostoru. Osvětlení tak už není jen technickou nutností – stává se kreativním nástrojem pro tvorbu atmosféry, která zůstává v paměti.

Zdroj: Zumtobel Group