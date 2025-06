Premiéra Tesco na Rock for People: prodejna vzbudila obrovské nadšení u návštěvníků i na sociálních sítích

"Tesco oslavilo 30. narozeniny Rock for People ve stylu čerstvé a kvalitní nabídky pro účastníky festivalu. Víc než 43 tisíc spokojených zákazníků se osvěžilo 5,7 tunami ovoce a zeleniny, ke snídani či obědu si také dopřáli 65 tisíc kusů našeho pečiva. Tesco prodejna a ikonické rajče se setkaly s vlnou nadšení u účastníků festivalu i mimo něj, a nás to velmi těší! Děkujeme všem, kteří zavítali do naší prodejny, za jejich krásné komentáře a pozitivní reakce. Naši kolegové odvedli neskutečnou práci s obrovským nasazením tak, abychom uspokojili požadavky všech zákazníků k maximální spokojenosti," uvádí Zuzana Grinčová, marketingová ředitelka Tesco ČR.

Festivalová prodejna, která nastavila nový standard

Během pěti festivalových dnů navštívilo prodejnu více než 43.000 zákazníků, kteří dohromady nakoupili 5,7 tuny ovoce a zeleniny - z toho dvě tuny vodních melounů a deset tisíc svačinek s ovocem a zeleninou. Velký zájem vzbudilo také čerstvě připravené pečivo přímo na místě. Prodalo se 65 tisíc kusů pečiva a největším hitem se stal anglický rohlík, kterého se prodalo 15.000 kusů. K nejoblíbenějším produktům patřily krájené ovoce, zelenina, pečivo z lstní pekárny, bagety, wrapy, saláty, vody a z drogerie kapesníčky, vlhčené ubrousky, opalovací krémy a toaletní papír. Vůbec nejprodávanější položkou se stala voda.

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou, samoobslužnými pokladnami. Výběr sortimentu byl pečlivě přizpůsoben přáním festivalových návštěvníků - od čerstvé zeleniny, ovoce, pečiva, mléčných výrobků, šunek a jídla s sebou (bagety, sendviče, saláty) přes slané a sladké snacky až po zmrzliny a osvěžující nápoje. V drogerii nechyběl toaletní papír, sprchové gely, opalovací krémy a další nezbytnosti.

Rajčatová prodejna na sebe strhla pozornost

Už z dálky bylo jasné, kde se nachází Tesco - výrazná instalace s obřím rajčetem se stala ikonickým orientačním bodem. Prodejna vzbudila pozornost i na sociálních sítích, kde sbírala nadšené ohlasy. Zákazníci ocenili především možnost nakoupit si kvalitní potraviny a drogerii za velmi přívětivé ceny přímo v areálu, bez nutnosti festival opouštět.

Tesco stage a relax zóna jako místo setkávání

Součástí partnerství byla také vlastní Tesco stage, která nabídla bohatý hudební program. Vedle toho byly i velmi oblíbené Tesco terasy - relaxační zóna, kde si návštěvníci mohli odpočinout a užít výhled na dění kolem.

S ohledem na udržitelnost

Téměř šest tun neprodaných přebytků, což představuje 14 tisíc porcí jídla pro lidi v nouzi, z festivalové prodejny bylo darováno Potravinové bance Hradec Králové, která je předala lidem v nouzi. Tesco je dlouhodobě známé svým zapojením do darování potravinových přebytků potravinovým bankám, které je následně distribuují lidem v nouzi. Po celý rok poskytuje potraviny ze všech svých prodejen potravinovým bankám a jejich partnerským organizacím. V roce 2023 takto společnost darovala 1633 tun potravin, což odpovídá 3,8 milionu porcí jídla pro potřebné.