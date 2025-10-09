Premiérový ročník konference Crypto Business Prague 2025 propojí tradiční byznys s kryptosvětem

V době, kdy kryptoměny a blockchainové technologie získávají stále větší význam v globálním podnikání, nabízí konference jedinečnou platformu pro propojení tradičních firem s lídry kryptoprůmyslu. Cílem je umožnit podnikatelům a manažerům nahlédnout zblízka do možností, které tento sektor nabízí – od moderních investičních nástrojů přes nejnovější technologická řešení až po praktické aplikace, jež mohou přinést vyšší efektivitu, rychlost i úspory v každodenním byznysu.
„Je na čase brát kryptoměny vážně, nejen jako investici, ale jako plnohodnotný nástroj pro byznys,“ říká Dušan Kmetyo, organizátor akce. „Naše konference ukáže, jak mohou firmy kryptoměny a blockchain využít k získání konkurenční výhody nejen na domácím, ale i zahraničním trhu,“ dodává Kmetyo, který je známý také díky liberecké konferenci CryptoByte.
Na význam dlouhodobého rozvoje digitální ekonomiky upozorňuje i investiční skupina LongRiver. „Investujeme výhradně do technologií finanční infrastruktury založených na nejpokročilejších možnostech dnešního digitálního světa. Věříme, že finance, které nepodléhají cizímu vlivu, jsou jediná cesta k prosperující společnosti,“ dodává František Vinopal z LongRiver, jednoho z partnerů konference.
Významným partnerem letošního ročníku je také Bybit, jedna z největších kryptoměnových burz na světě, která v nedávné době získala licenci MiCA u rakouského regulátora a začíná dynamicky rozvíjet své aktivity v tuzemsku. „Český a slovenský trh jsou pro nás strategicky klíčové – vidíme zde vzdělanou komunitu, rostoucí důraz na bezpečnost i otevřenost inovacím. Naší vizí je dlouhodobě propojit svět tradičních financí s možnostmi kryptoměn a přispět k profesionalizaci celého odvětví,“ uvádí David Zábranský, regionální manažer Bybit.
Na Crypto Business Prague 2025 vystoupí nejen zakladatelé a manažeři úspěšných kryptoměnových společností, které jsou leadery na českém i světovém trhu, ale i experti z oblasti práva, financí či daní. Účastníci získají přímý vhled do fungování oboru a možnost navázat cenné kontakty napříč sektory.
Hlavními tématy konference budou praktické využití kryptoměn v podnikání – od rychlých a levných mezinárodních plateb, investic a tokenizovaných IPO, přes decentralizované finance a kolateralizované úvěry, až po právní a daňové aspekty, účtování digitálních aktiv či bezpečné platformy pro jejich nákup a držení. Součástí programu bude také diskuse o možnostech B2C implementace a rozsáhlý networking s lídry z Česka i Slovenska.
Konference zároveň odráží významné postavení České republiky jako jednoho z globálních center inovací v kryptoměnovém světě. Právě zde mají firmy unikátní příležitost být mezi prvními, kteří tento rozvíjející se sektor využijí naplno.
Oficiálními partnery Crypto Business Prague 2025 jsou Hospodářská komora ČR, Česká kryptoměnová asociace, Česká manažerská asociace, fond Dopamine Investments, investiční skupina LongRiver a kryptoměnová burza Bybit.
