Prémiová vánoční zábava přijede za vámi do firmy, restaurace nebo hotelu

Praha 3. prosince 2025 (PROTEXT) - České firmy stále více inovují své vánoční večírky a místo klasických pronájmů sálů volí program přímo ve vlastních kancelářích či provozovnách. Roste přitom poptávka po moderních technologiích a řešeních na klíč, které přinesou nevšední zážitek do sídla společností. Pronájem mobilních simulátorů patří mezi služby, o které je v této souvislosti největší zájem.

Firmy mění přístup k vánočním večírkům. Zážitky se přesouvají přímo do kanceláří

Firmy napříč Českem mění způsob, jakým organizují vánoční večírky. Místo přesunů do vzdálených prostor a pronájmů velkých sálů stále častěji volí variantu, kdy se program odehrává přímo v jejich sídle. Takový přístup zjednodušuje logistiku, snižuje časovou zátěž zaměstnanců a umožňuje firmám lépe kontrolovat průběh celé akce. Závodní a letecké simulátory značky RoarFun™ přímo reflektují tyto požadavky a přináší nevšední zábavu v jakýchkoliv podmínkách.

Díky jejich konstrukci je možné zařízení instalovat v kanceláři, firemní restauraci nebo hotelovém salónku bez logistických a organizačních problémů. V praxi tak firmy získávají atraktivní prvek programu, aniž by musely zajišťovat další prostory či náročné přesuny. Podle společnosti roste zájem o podobné řešení napříč všemi obory, ale zejména u firem, které hledají inovativní a energické řešení, jež zpestří jejich akce a vytvoří prostor pro přirozené setkávání.

Příležitost unikátní služby pro firmy, které pracují s inovacemi nebo hledají vyšší úroveň zábavního programu

Závodní simulátory patří na firemních akcích k nejčastěji využívaným aktivitám, protože zaměstnancům umožňují rychle se zapojit a porovnat své výsledky s ostatními. Na vánočních večírcích si ale nacházejí své místo čím dál více také letecké simulátory, zejména díky své unikátnosti a možnosti vcítit se do role profesionálního pilota. Součástí zážitku je krátké vysvětlení základních principů ovládání, které účastníkům usnadňuje orientaci v rámci letadla. Mezi nabízenými variantami se nachází také simulátor stíhačky. Účastníci se tak mohou ocitnout přímo ve virtuálním kokpitu, vzlétnout z letadlové lodi, zapojit se do manévrového vzdušného souboje a ovládat letoun s autentičností skutečných komponent.

Příjemná a živá atmosféra díky externím obrazovkám a přirozené soutěživosti

U zákazníků společnosti RoarFun™ je oblíbená kombinace simulátorů se systémem Grand Prize, který automaticky zaznamenává na soutěžní obrazovku závodní časy návštěvníků a dodává zážitku nový rozměr. Tento způsob zapojení vytváří přirozenou soutěživou atmosféru, motivuje k opakovaným jízdám nebo letům a zároveň umožňuje kolegům sledovat své výsledky a porovnávat je s ostatními.

“Rád spolupracuji se zákazníky na jejich firemních večírcích, protože atmosféra, kterou na nich vytvoříme, je vždy nezapomenutelná. Prostřednictvím našich simulátorů přinášíme dynamickou a zábavnou aktivitu, která často otevírá mezi zaměstanci konverzaci v tématu letectví či automobility. Naše simulátory tedy nedodávají pouze zábavu, ale také prostředkují prostor pro networking a teambuilding, a to především při využití soutěže Grand Prize,” říká David Bako, eventový ředitel RoarFun™.

Spolehlivost služeb jako základní kámen dobré spolupráce HR oddělení a eventové firmy vyhledávají spolehlivé partnery, kteří služby dodají bez dodatečných starostí či požadavků a s profesionálním přístupem. Z tohoto důvodu společnost RoarFun™ dodává veškeré své služby jako kompletní balíček, který zahrnuje dovoz zařízení, jeho instalaci, obsluhu i následnou demontáž. Odborně vyškolený tým na místě vysvětluje princip ovládání, dohlíží na bezpečný provoz a reaguje i na případné technické potřeby. Simulátory tedy nepřináší organizačnímu týmu akce dodatečné starosti, ale výhradně zábavu pro návštěvníky.

Sestavy jsou koncipovány tak, aby bylo možné je umístit i do menších zasedacích místností či open space prostorů. Jediné, co je pro jejich hladké fungování potřeba, je běžná elektrická zásuvka. Díky této jednoduché přístupnosti se služba uplatňuje i na akcích, kde je nutná vysoká míra organizace a kde firmy nemají prostor řešit technické detaily.

Maximální spokojenost zajištěna díky přizpůsobení na míru a soustředění na potěšení hostů Jan Přádka, vedoucí realizačních týmu v RoarFun™, vidí sílu jejich simulátorů ve versatilitě a schopnosti připravit služby přesně podle potřeb a přání klienta: “Při přípravě všech akcí se soustředíme na správné pochopení záměru akce i důvodů, proč si nás klienti vybrali. Tuto vizi pak ladíme i přímo na místě v komunikaci se zákazníkem, abychom zajistili, že vše proběhne dle domluvy. Zaměřujeme se pak na dodání správné atmosféry, dobrou viditelnost simulátorů v rámci prostor, ale především na příjemný a profesionální přístup k návštěvníkům. Na každé akci tak dodáváme ten nejvyšší standard, na kterém si zakládáme, a to i v těžko řešitelných situacích nebo suboptimálních podmínkách.”

 

O společnosti

RoarFun™ je technologická společnost doručující působivé zážitky nové generace na akce po celém světě. S více než desetiletými zkušenostmi, RoarFun™ se soustředí na tvorbu nejpoutavější technologické zábavy na celosvětových akcích, kde pomáhá značkám přinést lidem nezapomenutelné chvíle.

Se zaměřením na B2B spolupráce a vládní organizace, společnost pomáhá svým klientům dosáhnout jejich marketingových cílů prostřednictvím zvýšení povědomí o značce, průchodnosti, posílením emočních vztahů se zákazníky a tvorbou kvalifikovanějších business příležitostí. RoarFun™ spolupracuje se světovými lídry v odvětví letectví, elektroniky, cloudu, fin-techu, F1 sponzorů a motorsportu, aby dodal vysoce účinné aktivace, které spojují technologie, vzdělávání, marketing a zábavu s WOW efektem.

Zdroj: RoarFun

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 
















