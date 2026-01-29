Co rozhoduje o hodnotě virtuálního sídla
Interní data z ledna 2026 od více než 18.000 aktivních zákazníků MojeSidlo.sk a MojeSidlo.cz potvrzují, že hodnotu virtuálního sídla nevytváří lokalita, ale technologie a služby. Prestižní adresa má smysl u fyzického sídla, kde firma vstupuje do kontaktu s klienty – u virtuální adresy slouží pouze jako zápis v obchodním rejstříku.
Firmy v segmentu konzultačních služeb sice vnímají adresu v centru jako marketingový faktor při jednání se zahraničními klienty, reálný dopad na podnikání je však minimální. Zákazníci platí za prémiovou lokalitu vyšší cenu primárně za symbol prestiže.
Faktory s měřitelným dopadem
Ceny virtuálních sídel na standardních adresách začínají na českém trhu od 49 Kč měsíčně. Klíčové jsou moderní technologie – AI a OCR systémy pro zpracování korespondence umožňují efektivní správu pošty odkudkoliv. ListoBOX jako jediné řešení v Česku a na Slovensku nabízí nonstop výdej zásilek, expresní skenování dokumentů funguje do 15 minut.
MojeSidlo.cz s 12letou specializací výhradně na virtuální sídla investuje do technologií místo navyšování cen za prestižní adresy. Jako největší poskytovatel na Slovensku podle počtu zákazníků analyzuje 170 konkurenčních subjektů v obou zemích.
