Prémiový kancelářský komplex Campus Science Park v Brně změnil majitele

Americká investiční společnost Corebridge Financial prodala prémiový kancelářský komplex Campus Science Park v Brně české investiční skupině SPM Invest za více než 2,3 miliardy Kč. Areál o celkové pronajímatelné ploše cca 50.000 m2 se nachází ve vyhledávané byznysové a vědecko-výzkumné lokalitě v Brně Bohunicích. Od roku 2008 do roku 2018 ho ve fázích stavěla developerská společnost White Star Real Estate, která je dlouhodobě zodpovědná za jeho pronájem a správu. White Star Real Estate bude garantem vysoké kvality prostor a služeb v Campus Science Park i nadále, neboť zůstává jeho asset & property manažerem.
Campus Science Park, který byl budován developerskou společností White Star Real Estate v etapách mezi roky 2009 až 2018, nabízí prémiové kancelářské prostory a tvoří pomyslné byznysové srdce moderní čtvrti jihozápadní části Brna. Komplex se skládá z pěti kancelářských budov propojených samostatným náměstím s širokými možnostmi pro odpočinek a provozováním volnočasových aktivit. Kancelářské prostory o celkové výměře přes 50.000 m2 si pro své sídlo zvolily společnosti jako AT&T, KBC, Seznam.cz, Česká spořitelna, Novanta nebo Nexars. Nechybí ani parking s 729 parkovacími stáními. Areál má mezinárodní environmentální certifikaci LEED Gold.
Kateřina Skalická, partner SPM Invest, říká: “V návaznosti na úspěšnou akvizici Paláce Křižík v Praze minulý rok jsme se strategicky rozhodli posílit naši pozici v Brně s cílem vybudovat dobře diverzifikované portfolio komerčních nemovitostí v České republice. Naším operačním cílem je zvýšit obsazenost areálu a pokračovat ve vysoké úrovni služeb pro naše nájemce.”
Roland Bebčák, Country Partner White Star Real Estate, doplňuje: „Campus Science Park jsme začali budovat v roce 2008 s ideou vytvořit novou čtvrt, která bude pulsovat životem. A těší mě, že se nám to opravdu podařilo. Areál tvoří 5 kancelářských budov a maloobchodní pasáž, kde jsou kromě obchodů i restaurace a kavárny. Velmi pyšní jsme na komunitní prostor, který zahrnuje řadu sportovních a odpočinkových zón a spoustu zeleně. Campus Science Park dnes tvoří spolu se svými sousedy Fakultní nemocnicí Brno Bohunice a Masarykovou univerzitou vědecko-výzkumné srdce Brna. Těšíme se na spolupráci s novým majitelem, který sdílí naši vizi nabízet v Campus Science Park špičkovou kvalitu prostor a služeb. Kromě stávajících nájemců a návštěvníků areálu je využijí také obyvatelé rezidenčních projektů, které v bezprostřední blízkosti již nyní vznikají. Campus Science Park se stane gravitačním centrem této nové městské čtvrti.“
Spolu s White Star Real Estate zastupovaly prodávajícího poradenské firmy Savills, Clifford Chance, TPA a Sentient. Kupující spolupracoval s Wilsons, ASB a Cushman & Wakefield.
O Campus Science Park
Campus Science Park se nachází v Brně, na pomezí městských částí Bohunice a Starý Lískovec. Více než 50.000 m2 pronajímatelných ploch se dělí mezi prémiové kanceláře a maloobchodní pasáž, která je napojená na gastro-zónu s širokým výběrem restaurací a kaváren. Součástí vyhledávaného areálu je komunitní prostor s rekreačními zónami, vodními plochami a kultivovanou zelení. Areál vznikal v letech 2008 – 2018 pod taktovkou developerské společnosti White Star Real Estate, která jej také dlouhodobě spravuje a pronajímá. Ke klíčovým nájemcům patří společnosti jako AT&T, KBC, Seznam.cz, Česká spořitelna, Novanta nebo Nexars. Campus získal v roce 2016 profesní ocenění Best of Realty v kategorii kancelářských center. Komplex má mezinárodní environmentální certifikace LEED. Mobilitu v rámci areálu umožňuje digitální klíč aplikace Sharry.
O White Star Real Estate (developer a dlouhodobý správce Campus Science Park)
White Star Real Estate je středoevropskou realitní společností, která od roku 1997 poskytuje služby v oblasti přípravy a realizace developerských projektů (development), pronájmů (leasing) a dlouhodobé správy nemovitostí (asset & property management). V České republice stojí například za projekty The Park v Praze, Campus Science Park v Brně nebo aktuálně za industriálním D2 Parkem na Břeclavsku. Pro své klienty napříč regionem CEE spravuje 2,1 milionu m2 komerčních ploch.
O skupině SPM Invest (kupující Campus Science Park)
Investujeme v Česku. Od technologií po zemědělství, od 50 milionů až po miliardu. Od roku 2016 jsme investovali do desítek českých firem, nemovitostí a partnerství. Zajímají nás české příběhy, neinvestujeme jen peníze. Sdílíme zkušenosti, podporujeme management, využíváme synergie, podporujeme společnosti v portfoliu, baví nás spolupráce. Výsledkem je 15 miliard v čistých aktivech a stále větší, pestřejší a silnější tým SPM lidí. Chceme ukázat, že česká firma s českým kapitálem dokáže obstát proti nadnárodním korporacím a může stavět trvalé hodnoty. Nespravujeme portfolio, budujeme dlouhodobě udržitelný ekosystém.
