Prémiový likér ve vašich barvách: Dokonalý vánoční dárek

Kvalita jako odraz firemních hodnot
Promyšlený dárek nese jasný vzkaz o tom, jak si firma váží svých kontaktů. Generické reklamní předměty z katalogů postupně ztrácejí svůj význam, protože postrádají osobitost. Naopak spojení s tradiční lokální výrobou, jež staví na pečlivě vybraných surovinách a historii čtyř generací rodiny Jenčíků, dodává dárku hmatatelnou přidanou hodnotu. Špičkovou úroveň produkce navíc potvrzují nejen medailové úspěchy na domácích soutěžích jako je Czech Noble Spirits Competition, ale také ocenění z prestižní mezinárodní přehlídky London Spirits Competition. Prémiový alkohol, navíc s etiketou vaší společnosti, tak bezesporu udělá velmi pozitivní dojem.
Klíčovým prvkem tohoto řešení je vizuální personalizace. Vybraná láhev kvalitního likéru z Prádelské rodinné likérky Jenčík a dcery je opatřena etiketou, která je ve firemních barvách vaší společnosti. Logo, korporátní design či krátké poděkování se tak stávají součástí elegantního balení, zatímco obsah zůstává garancí osvědčené mistrovské kvality. Vizuální stránka tak funguje jako sofistikovaná vizitka, jež je na očích přesně ve slavnostní chvíli, kdy se láhev otevírá.
Prostor pro precizní přípravu
Příprava unikátních dárkových sérií představuje proces, který nelze uspěchat. Zakázková výroba zahrnuje ladění grafického návrhu etiket, jejich tisk, poctivou ruční práci při stáčení a finální kompletaci. Aby celý projekt proběhl naprosto v klidu a lahve byly bezpečně připraveny k expedici s dostatečným předstihem před prosincovým shonem, je dobré zadat výrobu již nyní. Včasné řešení znamená absolutní kontrolu nad výsledkem a absenci jakýchkoliv kompromisů, které by s sebou přineslo odkládání na poslední chvíli a tím pádem zvýšení předvánočního stresu.
Detailní informace o možnostech zakázkových sérií s vlastní etiketou a dárkovým balením naleznete na stránce https://www.jencikadcery.cz/b2b-spoluprace/.
Zdroj: Jenčík a dcery
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59340.