Přepisujete stále faktury ručně? Možná je čas nechat část práce na technologiích

Umělá inteligence píše e-maily, analyzuje data a pomáhá s náborem. Přesto v mnoha firmách lidé stále ručně přepisují faktury, kontrolují tabulky a předávají informace mezi systémy. Technologie se posouvají rychle. Otázkou je, zda s nimi drží krok i české firmy.
Odpovědi nabídne veletrh Automation4Business 2026, který se uskuteční 9. listopadu 2026 v Cubex Centru Praha.
Návštěvníci se setkají s technologickými lídry, odborníky a inovativními firmami, které ukáží, jak digitalizace, automatizace, umělá inteligence a cloud mění každodenní podnikání.
„Většina firem není nedigitalizovaná. Je jen digitalizovaná kolem člověka. Systémy spolu komunikují, ale lidé stále přepisují, kontrolují a předávají informace mezi nimi,“ upozorňuje Robert Soudný ze společnosti wflow.
Právě to chce veletrh změnit. Nabídne praktické ukázky řešení pro automatizaci firemních procesů, účetnictví a financí, práci s daty, HR i propojování systémů. Chybět nebudou odborné přednášky, networking, poradenské centrum, mini audit digitalizace firmy ani praktické workshopy.
Digitalizace přitom není pouze otázkou úspor. Pomáhá firmám zvládat nedostatek lidí, uvolnit zaměstnance od rutinní práce a vytvořit prostor pro činnosti, které vyžadují zkušenosti, kreativitu a rozhodování.
Automation4Business 2026 je určen jak firmám, které s digitalizací teprve začínají, tak těm, které už hledají další krok. Stačí přijít s otázkou, která vás ve firmě nejvíce pálí – a odejdete s řešením, které vám ušetří hodiny práce.
Technologie se mění každý den. Nenechte své podnikání zaostat.
Automation4Business 2026
9. listopadu 2026, Cubex Centrum Praha
Více informací a vstupenky: www.automation4business.cz
Zdroj: Automation4Business.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59677.