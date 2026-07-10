Přerov čekají tři opravy silnic, řidiči musí počítat s uzavírkami

Tomáš Navrátil (ANO), náměstek primátora města Přerova: "Je to rozděleno na částečné a úplné uzavírky. Částečná uzavírka bude od 7. července do 17. července, pak bude následovat úplná uzavírka od 20. do 24. července a pak od 27. července až do 26. září. Při úplné uzavírce se bude najíždět na ulici Odpolední nebo ulicí Svépomocí na ulici Dluhonskou."
Další uzavírky se dotknou také frekventované Hranické ulice. Práce budou probíhat ve dvou etapách od 6. července do konce měsíce. Součástí rekonstrukce bude nové vodorovné dopravní značení, které zvýší bezpečnost dětí mířících do školy i cyklistů.
Tomáš Navrátil (ANO), náměstek primátora města Přerova: "Navazuje to na etapu předchozí, kdy se silnice opravovala až do Doloplazů. Čekali jsme, až se zprovozní dálnice. Očekáváme komplikace, objízdné trasy povedou buď přes semaforové křížení, přes dálniční okružní křižovatku anebo přes místní část Lísky."
Od 9. do 29. července se uzavře také Komenského ulice u průmyslové školy. Objízdná trasa povede přes Čechovu a Durychovu ulici.
Zdroj: POLAR televize Ostrava