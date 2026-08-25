Přes 12 tun baterií mimo koše: Sběr v prodejnách BILLA vzrostl o 45 %

Podle údajů společnosti ECOBAT zůstává v českých domácnostech přibližně 132 milionů použitých baterií. Spotřebitelé tak stále skladují několikanásobně více baterií, než kolik jich každoročně odevzdají k recyklaci. Možností, kde baterie odevzdat, je přitom v Česku celá řada. Také v prodejnách BILLA najdou zákazníci za pokladní zónou zelené sběrné boxy určené pro použité baterie.
„Za posledních pět let pozorujeme pozitivní trend ve sběru baterií v našich prodejnách. Jejich množství vzrostlo o 45 %. Pro mnoho zákazníků je přirozené vzít použité baterie s sebou na běžný nákup a odevzdat je při jedné cestě. Díky téměř 300 našim prodejnám po celé republice jsou sběrná místa dostupná nejen ve velkých městech, ale také v řadě menších obcí,“ říká Alice Parchová, vedoucí prodeje BILLA ČR.
Samotné tuny si lze jen těžko představit. V přepočtu na běžnou tužkovou baterii AA odpovídal sběr v prodejnách BILLA v roce 2021 přibližně 407 tisícům kusů, v roce 2025 už 637 tisícům a za prvních osm měsíců letošního roku se dostal na úroveň celého roku 2021. „S BILLOU spolupracujeme už 22 let a právě dlouhodobý růst sběru ukazuje, jaký význam má stabilní partnerství s obchodní sítí. Pro ECOBAT není důležité jen to, kolik baterií se podaří vysbírat, ale především to, že se jejich odevzdávání postupně stává běžnou součástí chování zákazníků,“ uvádí Kateřina Vránková, obchodní ředitelka společnosti ECOBAT.
Použité baterie obsahují materiály, které lze po zpracování znovu využít. Pokud jsou naopak odhozeny do běžného odpadu, tento materiálový potenciál se ztrácí. Recyklace proto představuje způsob, jak cenné suroviny vracet zpět do oběhu a omezovat potřebu jejich další těžby.
Rostoucí množství baterií odevzdaných v prodejnách BILLA podle společnosti ukazuje, že zákazníci možnosti zpětného odběru stále více využívají. Přesto zůstává prostor pro další zlepšení. I proto chce BILLA na problematiku správného nakládání s použitými bateriemi dlouhodobě upozorňovat a připomínat jednoduchou možnost jejich odevzdání v rámci běžných nákupů.
Společně s ECOBATem chce zároveň dále podporovat viditelnost sběrných míst a edukaci zákazníků přímo v prodejnách. Cíl je jednoduchý – aby se odevzdání použitých baterií stalo stejně samozřejmým návykem jako třídění papíru, plastu nebo skla.
Zdroj: BILLA ČR