Přes 20 milionů dobrovolníků spojilo síly při úklidu planety

Autor:
  12:39
Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - Celosvětový úklidový den 2025 (World Cleanup Day) spojil letos přes 20 milionů dobrovolníků ze 190 zemí a území, kteří během jediného dne odstraňovali nelegálně odložený odpad z přírody i veřejného prostoru. Účast tak zahrnovala 90 % členských států OSN a znovu potvrdila, že přestože je odpad globální problém, řešení začíná u místních komunit a lokálních akcí. Od svého vzniku v roce 2018 se k akci celkově připojilo již více než 114 milionů lidí po celém světě.

Díky iniciativě Ukliďme Česko, oficiálnímu partnerovi World Cleanup Day pro Českou republiku, se letos na podzim podařilo uspořádat více než 690 úklidových akcí – z toho 340 přímo v den WCD (20. září). Celkově bylo v ČR letos zaregistrováno přes 5500 úklidů napříč republikou, do kterých se zapojilo na 220.000 dobrovolníků, což je historicky nejvyšší účast od vzniku projektu.

"Letos jsme nově spustili speciální výzvu Boj o vodu, která se zaměřila na úklid řek, potoků a přehrad. Dobrovolníci tak nejen sbírali odpad, ale přispěli i k ochraně míst, kde je voda pro naši krajinu nejcennější. Nejaktivnější účastníci za odměnu získají sudy na dešťovou vodu," uvedl Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Letošní ročník Celosvětového úklidu přinesl také řadu mimořádných momentů i kuriózních situací. V některých regionech se úklidy kvůli nepřízni počasí či bezpečnostní situaci vůbec nemohly konat – například v Hongkongu byly akce odloženy kvůli hurikánu a v Kambodži musely být přesunuty z důvodu lokálních konfliktů. Přesto se v jiných oblastech lidé zapojili i navzdory náročným podmínkám – typickým příkladem je Ukrajina, kde i po nočních raketových útocích a sirénách vyrazilo hned ráno do ulic a parků více než 70.000 dobrovolníků na 3000 místech.

V Brazílii proběhl úklid v městě Belém, které se připravuje na pořádání klimatického summitu COP30. Dobrovolníci tak chtěli dát světu najevo, že jejich město bude hostit významnou událost v čistším a důstojnějším prostředí. V Lotyšsku zase spojili úklid s výsadbou tzv. "stromů štěstí", které se staly symbolem naděje a investice do budoucnosti. V Indonésii pak dosáhlo hnutí od roku 2018 obrovského rozsahu – zapojilo se už přes 31 milionů lidí, kteří společně sesbírali více než 57.000 tun odpadu.

Součástí letošního ročníku byla také putovní výstava fotografií z 22 zemí, představující konkrétní komunitní projekty a jejich dopad. Výstava odstartovala v Tallinnu, zamíří na Valné shromáždění OSN v Nairobi a dále do Evropského parlamentu v Bruselu.

World Cleanup Day dokazuje, že změna je možná – a že začíná u lidí, kteří vezmou odpovědnost do vlastních rukou. Hnutí Let’s Do It World proto směřuje dál: od jednorázových úklidů k budování udržitelných řešení a k šíření environmentální osvěty. Miliony dobrovolníků po celém světě ukazují, že čistší planeta není snem na jeden den, ale cílem, za který má smysl vytrvale pracovat.

 

Generálním partnerem akce Ukliďme Česko 2025 je:

Nadace Komerční banky

 

Partnery akce jsou:

CBRE

Garnier

Nextbike

Nevajgluj

EKO-KOM, a.s.

ŠKODA AUTO a.s.

MEDICAL PROTECT

Lesy České republiky, s.p.

Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC

E.ON Česká republika, s.r.o.

Plzeňský prazdroj

DB SCHENKER

SAKO Brno, a.s.

Saint-Gobain

Nadace ČEZ

Radegast

DPD CZ

CANON

ČEPS

BAT

 

Zdroj: Ukliďme Česko

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Ve třech středočeských obcích rozhodnou obyvatelé o stavbě větrných elektráren

Ve třech středočeských obcích obyvatelé zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny v referendech rozhodnou, zda chtějí na území svého bydliště větrné elektrárny....

25. září 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

U Třeboně dopoledne havarovalo auto, spolujezdkyně zahynula

Na silnici I/24 u Třeboně na Jindřichohradecku havarovalo dnes dopoledne osobní auto, v němž zemřela spolujezdkyně. Vozovka mezi Třeboní a Majdalenou je proto...

25. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Přes 20 milionů dobrovolníků spojilo síly při úklidu planety

25. září 2025  12:39

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

25. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

25. září 2025  12:32

Z Jiříkova odjela první část drcených baterií, zbytek kamiony odvezou za týden

Z Jiříkova na Bruntálsku už odjela první část drcených automobilových baterií. Zbytek nelegálního německého odpadu dva kamiony odvezou koncem příštího týdne....

25. září 2025,  aktualizováno 

Univerzita Palackého vydává knihu o malíři a pedagogovi Aljo Beranovi

Univerzita Palackého (UP) vydává netradičně pojatou vzpomínkovou knihu na významného malíře, pedagoga, grafika a fotografa Aljo Berana, který je mimo jiné...

25. září 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

V Plzeňském kraji bylo v zařízeních sociálních služeb 5092 lůžek, meziročně víc

V Plzeňském kraji bylo ke konci loňského roku 153 zařízení sociálních služeb s 5092 lůžky, meziročně o 130 více. Více než jednu třetinu tvořily služby...

25. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Pražské tramvaje se vrací na trať k Výstavišti už od začátku října

Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončí rekonstrukci tramvajové tratě v ulici U Výstaviště o deset dní dříve, než bylo původně plánováno. Pravidelný provoz tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží...

25. září 2025  12:25

Botanická zahrada Mendelovy univerzity potřebuje víc vody, škola plánuje vrt

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně dlouhodobě potřebuje víc vody, škola proto plánuje hlubinný vrt jako trvalý zdroj pro závlahu. Chce...

25. září 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Traficon má nového výkonného ředitele. David Kureš povede druhou největší síť prodejen tisku a nikotinových výrobků v Česku

25. září 2025  12:06

Bitget se stává první burzou, která nabízí všechny kryptoměny na čtyřech hlavních chainech v jediném účtu

25. září 2025  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.