Přes 20 milionů dobrovolníků spojilo síly při úklidu planety

Díky iniciativě Ukliďme Česko, oficiálnímu partnerovi World Cleanup Day pro Českou republiku, se letos na podzim podařilo uspořádat více než 690 úklidových akcí – z toho 340 přímo v den WCD (20. září). Celkově bylo v ČR letos zaregistrováno přes 5500 úklidů napříč republikou, do kterých se zapojilo na 220.000 dobrovolníků, což je historicky nejvyšší účast od vzniku projektu.
"Letos jsme nově spustili speciální výzvu Boj o vodu, která se zaměřila na úklid řek, potoků a přehrad. Dobrovolníci tak nejen sbírali odpad, ale přispěli i k ochraně míst, kde je voda pro naši krajinu nejcennější. Nejaktivnější účastníci za odměnu získají sudy na dešťovou vodu," uvedl Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.
Letošní ročník Celosvětového úklidu přinesl také řadu mimořádných momentů i kuriózních situací. V některých regionech se úklidy kvůli nepřízni počasí či bezpečnostní situaci vůbec nemohly konat – například v Hongkongu byly akce odloženy kvůli hurikánu a v Kambodži musely být přesunuty z důvodu lokálních konfliktů. Přesto se v jiných oblastech lidé zapojili i navzdory náročným podmínkám – typickým příkladem je Ukrajina, kde i po nočních raketových útocích a sirénách vyrazilo hned ráno do ulic a parků více než 70.000 dobrovolníků na 3000 místech.
V Brazílii proběhl úklid v městě Belém, které se připravuje na pořádání klimatického summitu COP30. Dobrovolníci tak chtěli dát světu najevo, že jejich město bude hostit významnou událost v čistším a důstojnějším prostředí. V Lotyšsku zase spojili úklid s výsadbou tzv. "stromů štěstí", které se staly symbolem naděje a investice do budoucnosti. V Indonésii pak dosáhlo hnutí od roku 2018 obrovského rozsahu – zapojilo se už přes 31 milionů lidí, kteří společně sesbírali více než 57.000 tun odpadu.
Součástí letošního ročníku byla také putovní výstava fotografií z 22 zemí, představující konkrétní komunitní projekty a jejich dopad. Výstava odstartovala v Tallinnu, zamíří na Valné shromáždění OSN v Nairobi a dále do Evropského parlamentu v Bruselu.
World Cleanup Day dokazuje, že změna je možná – a že začíná u lidí, kteří vezmou odpovědnost do vlastních rukou. Hnutí Let’s Do It World proto směřuje dál: od jednorázových úklidů k budování udržitelných řešení a k šíření environmentální osvěty. Miliony dobrovolníků po celém světě ukazují, že čistší planeta není snem na jeden den, ale cílem, za který má smysl vytrvale pracovat.
