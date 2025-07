Přes 53 % lidí si sjednává cestovní pojištění na poslední chvíli, ukázala statistika Direct pojišťovny

Sbalit kufry, nasednout do auta a ještě před sešlápnutím plynu sjednat cestovní pojištění v mobilní aplikaci. I tak podle údajů Direct pojišťovny může vypadat odjezd Čechů na dovolenou. Stále více lidí si totiž sjednává cestovní pojištění na poslední chvíli. „Letos si sjednalo cestovko den předem 31 % klientů a dalších 22 % lidí nechalo pojištění až na den odjezdu,“ popisuje statistiku Marek Klos, který má v Direct pojišťovně na starosti rozvoj mobilní aplikace. Aby bylo pojištění aktivní, stačí ho jen zaplatit. Při platbě kartou online je to tedy prakticky okamžitě.

Aplikace doplní údaje o spolucestujících

Ještě více lidí si sjednává pojištění na poslední chvíli přes mobilní aplikaci, U Direct pojišťovny je to konkrétně ve více než 60 % případů. „Velkou výhodou aplikace je například to, že už nemusíte znova zadávat údaje o dalších spolucestujících. Pokud tedy například cestujete s rodinou, jen zaklikáte lidi, kteří s vámi jedou, a aplikace si už všechny potřebné údaje doplní sama na základě minulé smlouvy,“ podotýká Klos z Direct pojišťovny a dodává, že i díky tomu je možné pojištění sjednat do 2 minut, tedy skutečně až po nasednutí do auta nebo třeba v letištní hale při čekání na let.

Mobilní aplikace má také tu výhodu, že všechny informace máte jednoduše v mobilu vždy při sobě. Ať už jde o přehled toho, co jste si sjednali a s jakým limitem, nebo všechny důležité kontakty a rady, co dělat, kdyby se náhodou něco stalo.

Tabulka: Kdy si lidé sjednávají cestovní pojištění

Kolik dní předem Procento smluv 0 22,35 % 1 30,94 % 2 11,99 % 3 7,42 % 4 5,04 % 5 3,40 % 6 2,49 % 7 1,82 % 8 a více 14,55 %

Zdroj: Data Direct pojišťovny za období od ledna do července 2025