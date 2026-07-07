Přes 770.000 plateb denně: Jak KBC Global Services analyzuje podezřelé transakce

Autor:
  8:30
Sledovat Metro na Googlu

Praha 7. července 2026 (PROTEXT) - Každý den projde systémy KBC Global Services téměř 770 000 transakcí. Většina z nich bez problémů dorazí ke svému příjemci během několika sekund. Některé ale mohou souviset s praním špinavých peněz, financováním terorismu nebo porušováním mezinárodních sankcí. Právě proto existují týmy AML a Embargo, které v zákulisí moderního bankovnictví kontrolují, zda se za běžnou platbou neskrývá něco mnohem většího.

Většina lidí vidí jen tlačítko „Odeslat“. Tohle se děje potom

Poslat peníze je dnes otázkou několika kliknutí. Zadáte částku, vyberete příjemce a během okamžiku máte hotovo. Z pohledu klienta je celý proces naprosto jednoduchý. Za tímto zdánlivě obyčejným úkonem ale běží obrovský ekosystém poháněný pravidly a specialisty, kteří dohlížejí na bezpečnost finančního systému. Každá transakce totiž představuje určitou informaci. O tom, kdo peníze posílá, komu je posílá, odkud pocházejí a jaký je jejich účel.

Právě tyto informace analyzují týmy AML a Embargo v KBC Global Services. Jejich cílem není zpomalovat běžné klienty, ale zabránit tomu, aby přes bankovní systém procházely nelegální aktivity.

Jedna platba může vypadat normálně. Deset propojených už ne

Na první pohled může být každá jednotlivá transakce zcela běžná. Převod mezi dvěma firmami. Platba za služby. Úhrada faktury. Specialisté na AML ale často neřeší jednu konkrétní platbu. Hledají souvislosti.

AML, tedy Anti Money Laundering, se zaměřuje na odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu. Neptá se primárně, kdo peníze posílá, ale proč se pohybují právě tímto způsobem. Jedna transakce nemusí znamenat vůbec nic. Když se však propojí desítky převodů, několik bank, různé země a několik subjektů, může vzniknout obraz, který už vypadá úplně jinak. Právě schopnost skládat jednotlivé dílky dohromady je jednou z nejdůležitějších částí práce AML analytiků.

AML nehledá zločince. Hledá příběh peněz

Mnoho lidí si představuje AML jako hon na podvodníky. Ve skutečnosti je práce analytiků mnohem komplexnější. Jejich úkolem je pochopit, zda konkrétní finanční tok dává ekonomický smysl. Odpovídá objem plateb velikosti firmy? Dává smysl, že společnost obchodující s běžným zbožím posílá milionové částky přes několik různých zemí? Dokáže klient vysvětlit původ peněz?

Podezřelé přitom nemusí být jen rizikové země nebo známé problémové sektory. Někdy je varovným signálem právě absence logického vysvětlení. V AML se často ukazuje, že nejdůležitější není samotná transakce, ale příběh, který za ní stojí.

Téměř 770 000 transakcí denně. Kolik z nich skončí v rukou analytiků?

Objemy, se kterými KBC Global Services pracuje, jsou obrovské. Jen v rámci sankčního screeningu projde systémy skupiny každý den přibližně 770 000 transakcí. AML tým v Brně se zaměřuje na oblast korespondenčního bankovnictví, kde denně kontroluje desítky tisíc dalších plateb.

Takové množství by nebylo možné zpracovat ručně. Proto většinu práce vykonávají automatizované systémy, které transakce porovnávají s databázemi, sankčními seznamy a předem definovanými scénáři rizikového chování.

Pokud systém narazí na něco neobvyklého, vytvoří alert. V AML jde přibližně o 0,3 % všech kontrolovaných transakcí. Teprve tehdy přichází na řadu člověk.

Počítač upozorní. Člověk musí rozhodnout

Moderní technologie dokážou během několika sekund analyzovat obrovské množství dat. Přesto mají jednu zásadní nevýhodu, nerozumí kontextu tak jako člověk. Systém může například označit platbu jako podezřelou proto, že výrazně převyšuje běžný objem transakcí dané společnosti. Analytik ale následně zjistí, že firma právě dokončila velký obchod a vše má logické vysvětlení. Právě tak vznikají takzvané false positives, tedy plané poplachy.

Role analytiků proto nespočívá v mechanickém potvrzování alertů. Jejich skutečnou hodnotou je schopnost chápat širší souvislosti, pracovat s neúplnými informacemi a rozhodovat na základě zkušeností.

U sankcí neexistuje „možná“

Zatímco AML pracuje s pravděpodobností a podezřením, Embargo funguje jinak. Jeho úkolem je zajistit, aby banka nezpracovala transakci, která by porušovala mezinárodní sankce. Nezkoumá se tedy primárně chování peněz, ale osoby, firmy, státy nebo sektory zapojené do transakce.

Pokud se objeví shoda se sankčním seznamem, musí být situace důkladně prověřena. Každý alert končí jednoznačným výsledkem. Buď se potvrdí, že jde o povolenou transakci, nebo je platba vrácena či zmrazena. V oblasti sankcí totiž neexistuje prostor pro odhady nebo šedé zóny.

Jedna chyba může stát miliony eur

Význam práce AML a Embargo týmů si nejlépe uvědomíme ve chvíli, kdy si představíme důsledky případného selhání. AML specialisté pravidelně odhalují složité sítě propojených transakcí, které by při pohledu na jednotlivé převody zůstaly skryté. Díky tomu mohou banky přijímat preventivní opatření a upozorňovat další instituce na potenciální rizika.

U sankcí jsou následky ještě přísnější. Pokud by banka umožnila provedení zakázané transakce, mohla by čelit nejen reputačním škodám, ale také vysokým pokutám od regulatorních orgánů. Ty se mohou pohybovat od milionů až po stovky milionů eur. Právě proto patří sankční screening mezi nejpřísněji kontrolované oblasti moderního bankovnictví.

Když vypukne válka, pravidla se mohou změnit během hodin

Finanční kriminalita není statická. Stejně jako se mění svět kolem nás, mění se i rizika. Zatímco AML reaguje spíše na dlouhodobé trendy, Embargo musí být schopné reagovat prakticky okamžitě. Typickým příkladem byl začátek války na Ukrajině a následné vlny sankcí vůči Rusku. Nová pravidla bylo potřeba promítnout do kontrolních mechanismů během velmi krátké doby.

Práce Embargo specialistů tak není pouze o kontrole transakcí. Je také o sledování geopolitického vývoje a schopnosti rychle reagovat na změny, které mohou ovlivnit celý finanční sektor.

AI už pomáhá. Proč ale stále nerozhoduje?

Když člověk slyší o stovkách tisíc kontrolovaných transakcí denně, logicky ho napadne otázka, zda tuto práci v budoucnu nepřevezme umělá inteligence. Technologie už dnes hrají zásadní roli. Bez automatizace by podobné objemy nebylo možné zvládnout. V KBC Global Services se zároveň zkoumají možnosti využití AI například při vyhodnocování opakujících se alertů nebo při práci s rozsáhlou dokumentací.

Ani nejmodernější modely však zatím nedokážou nahradit zkušeného analytika ve chvíli, kdy je potřeba porozumět obchodní logice, posoudit kontext nebo rozhodnout v nejednoznačné situaci. Budoucnost proto pravděpodobně nebude o nahrazení lidí, ale o ještě těsnější spolupráci mezi technologiemi a odborníky.

Práce, která připomíná finanční detektivku

Málokterá oblast bankovnictví kombinuje tolik různých disciplín jako AML a Embargo. Data, technologie, finance, právo, mezinárodní politika i analytické myšlení se zde potkávají každý den. Pro studenty a absolventy, kteří chtějí proniknout do fungování moderního finančního světa, představují tyto týmy příležitost podílet se na práci, která má skutečný dopad.

Zatímco většina lidí vidí pouze potvrzení o úspěšně odeslané platbě, specialisté v KBC Global Services vidí celý příběh, který se za ní skrývá. A právě schopnost odhalit tento příběh dříve, než se z něj stane problém, je důvodem, proč budou AML a Embargo patřit mezi klíčové součásti bankovnictví i v následujících letech.

 

Zdroj: Fintree.cz

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme osm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Renault Trafic Wavecamper mění dodávku v plnohodnotný dům na kolech

Z Traficu dům na cestách: Wavecamper nabízí spaní, vaření i nezávislost

Renault Trafic patří už více než čtyřicet let mezi nejvyhledávanější užitkové vozy a díky své univerzálnosti se z něj stal i oblíbený základ pro obytné přestavby. Nový Wavecamper jsme vzali na...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

Velké požáry na Tachovsku. S hašením lesa pomáhal také vrtulník

S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i...

S velkým požárem pole bojovali v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Požár se zde rozšířil na ploše přibližně 12 hektarů. Hasiči stále likvidují...

7. července 2026  18:12,  aktualizováno  8. 7. 9:32

Rekordní ME v cheerleadingu v Praze přivítalo přes 10 000 účastníků

8. července 2026  9:30

Požár rozvaděče u roubenky způsobil hlemýžď, ulitu našli mezi fázemi

Požár skříně s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026)

Ve venkovní rozvodné skříni s elektrickým rozvaděčem u roubenky v Horním Maršově na Trutnovsku vypukl požár. Když ho hasiči uhasili, zjistili, že to způsobilo tělo hlemýždě zahradního.

8. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Globus jako Černý Most? Kolony se přesunuly z centra jinam, řešení by bylo

Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)

Severovýchodní obchvat Pardubic, který je v provozu od loňského prosince, výrazně ulevil centru města. Odvedl totiž značnou část dopravy z opravovaného Wonkova mostu, křižovatky před hlavním nádražím...

8. července 2026  9:22,  aktualizováno  10:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NUDZ spustí kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu

ilustrační snímek

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) spustí na sociálních sítích novou kampaň, tentokrát zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. Duševní obtíže...

8. července 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

Luhačovice a investor se přou o stavební uzávěru v lázeňském městě. Rozhodne soud

Zastupitelé Luhačovic rozhodli o koupi poštovní budovy z konce 20. let minulého...

Stavební uzávěrou v Luhačovicích, kterou chce tamní radnice ochránit historické centrum lázeňského města od nevhodné zástavby, se zabývá brněnský krajský soud. Žalobu k němu poslal investor, který...

8. července 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

V Dejvicích budete luštit šifry, bádat a zachraňovat výzkum antivirotik. Zapojte se také

Outdoorová hra Mise Retrovirus přibližuje výzkum antivirotik.

Pátrání po zmizelém profesorovi, luštění tajných zpráv i hledání převratného léčiva. To přináší outdoorová hra Mise Retrovirus, která se odehrává v kulisách Dejvic.

8. července 2026

Veletrh CBME China 2026 ve dnech 15.–17. 7. určuje svou další kapitolu pro miminka a děti

8. července 2026  8:54

Světlá přebírá sokolovnu. Ze symbolické koruny ale cena vyšplhala do milionů

Starost o historickou budovu, k níž náleží i tři volejbalové kurty a hřiště na...

Už tři roky jedná radnice ve Světlé nad Sázavou se zástupci České obce sokolské o převodu tamní sokolovny. Debaty se vlečou a mění, ze symbolické koruny se cena vyšplhala na čtyři miliony. Přesto by...

8. července 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

U Znojma uhořel muž. Skládka na Brněnsku je stále v plamenech, dva zranění hasiči

Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. (8. července...

Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku dál likvidují rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...

8. července 2026  7:02,  aktualizováno  8:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa chrání děti v autě různě. O bezpečnosti rozhodují centimetry

8. července 2026  8:15

Pád člověka do kolejiště zastavil část metra A, mladík nepřežil

Zásah IZS v tunelu pražského metra A

Kvůli pádu člověka do kolejiště dnes ráno nejezdilo zhruba hodinu a půl na lince A metro mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Zhruba dvacetiletý muž srážku s projíždějící soupravou ve stanici...

8. července 2026  6:52,  aktualizováno  7:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.