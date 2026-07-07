Přes 770.000 plateb denně: Jak KBC Global Services analyzuje podezřelé transakce

Většina lidí vidí jen tlačítko „Odeslat“. Tohle se děje potom
Poslat peníze je dnes otázkou několika kliknutí. Zadáte částku, vyberete příjemce a během okamžiku máte hotovo. Z pohledu klienta je celý proces naprosto jednoduchý. Za tímto zdánlivě obyčejným úkonem ale běží obrovský ekosystém poháněný pravidly a specialisty, kteří dohlížejí na bezpečnost finančního systému. Každá transakce totiž představuje určitou informaci. O tom, kdo peníze posílá, komu je posílá, odkud pocházejí a jaký je jejich účel.
Právě tyto informace analyzují týmy AML a Embargo v KBC Global Services. Jejich cílem není zpomalovat běžné klienty, ale zabránit tomu, aby přes bankovní systém procházely nelegální aktivity.
Jedna platba může vypadat normálně. Deset propojených už ne
Na první pohled může být každá jednotlivá transakce zcela běžná. Převod mezi dvěma firmami. Platba za služby. Úhrada faktury. Specialisté na AML ale často neřeší jednu konkrétní platbu. Hledají souvislosti.
AML, tedy Anti Money Laundering, se zaměřuje na odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu. Neptá se primárně, kdo peníze posílá, ale proč se pohybují právě tímto způsobem. Jedna transakce nemusí znamenat vůbec nic. Když se však propojí desítky převodů, několik bank, různé země a několik subjektů, může vzniknout obraz, který už vypadá úplně jinak. Právě schopnost skládat jednotlivé dílky dohromady je jednou z nejdůležitějších částí práce AML analytiků.
AML nehledá zločince. Hledá příběh peněz
Mnoho lidí si představuje AML jako hon na podvodníky. Ve skutečnosti je práce analytiků mnohem komplexnější. Jejich úkolem je pochopit, zda konkrétní finanční tok dává ekonomický smysl. Odpovídá objem plateb velikosti firmy? Dává smysl, že společnost obchodující s běžným zbožím posílá milionové částky přes několik různých zemí? Dokáže klient vysvětlit původ peněz?
Podezřelé přitom nemusí být jen rizikové země nebo známé problémové sektory. Někdy je varovným signálem právě absence logického vysvětlení. V AML se často ukazuje, že nejdůležitější není samotná transakce, ale příběh, který za ní stojí.
Téměř 770 000 transakcí denně. Kolik z nich skončí v rukou analytiků?
Objemy, se kterými KBC Global Services pracuje, jsou obrovské. Jen v rámci sankčního screeningu projde systémy skupiny každý den přibližně 770 000 transakcí. AML tým v Brně se zaměřuje na oblast korespondenčního bankovnictví, kde denně kontroluje desítky tisíc dalších plateb.
Takové množství by nebylo možné zpracovat ručně. Proto většinu práce vykonávají automatizované systémy, které transakce porovnávají s databázemi, sankčními seznamy a předem definovanými scénáři rizikového chování.
Pokud systém narazí na něco neobvyklého, vytvoří alert. V AML jde přibližně o 0,3 % všech kontrolovaných transakcí. Teprve tehdy přichází na řadu člověk.
Počítač upozorní. Člověk musí rozhodnout
Moderní technologie dokážou během několika sekund analyzovat obrovské množství dat. Přesto mají jednu zásadní nevýhodu, nerozumí kontextu tak jako člověk. Systém může například označit platbu jako podezřelou proto, že výrazně převyšuje běžný objem transakcí dané společnosti. Analytik ale následně zjistí, že firma právě dokončila velký obchod a vše má logické vysvětlení. Právě tak vznikají takzvané false positives, tedy plané poplachy.
Role analytiků proto nespočívá v mechanickém potvrzování alertů. Jejich skutečnou hodnotou je schopnost chápat širší souvislosti, pracovat s neúplnými informacemi a rozhodovat na základě zkušeností.
U sankcí neexistuje „možná“
Zatímco AML pracuje s pravděpodobností a podezřením, Embargo funguje jinak. Jeho úkolem je zajistit, aby banka nezpracovala transakci, která by porušovala mezinárodní sankce. Nezkoumá se tedy primárně chování peněz, ale osoby, firmy, státy nebo sektory zapojené do transakce.
Pokud se objeví shoda se sankčním seznamem, musí být situace důkladně prověřena. Každý alert končí jednoznačným výsledkem. Buď se potvrdí, že jde o povolenou transakci, nebo je platba vrácena či zmrazena. V oblasti sankcí totiž neexistuje prostor pro odhady nebo šedé zóny.
Jedna chyba může stát miliony eur
Význam práce AML a Embargo týmů si nejlépe uvědomíme ve chvíli, kdy si představíme důsledky případného selhání. AML specialisté pravidelně odhalují složité sítě propojených transakcí, které by při pohledu na jednotlivé převody zůstaly skryté. Díky tomu mohou banky přijímat preventivní opatření a upozorňovat další instituce na potenciální rizika.
U sankcí jsou následky ještě přísnější. Pokud by banka umožnila provedení zakázané transakce, mohla by čelit nejen reputačním škodám, ale také vysokým pokutám od regulatorních orgánů. Ty se mohou pohybovat od milionů až po stovky milionů eur. Právě proto patří sankční screening mezi nejpřísněji kontrolované oblasti moderního bankovnictví.
Když vypukne válka, pravidla se mohou změnit během hodin
Finanční kriminalita není statická. Stejně jako se mění svět kolem nás, mění se i rizika. Zatímco AML reaguje spíše na dlouhodobé trendy, Embargo musí být schopné reagovat prakticky okamžitě. Typickým příkladem byl začátek války na Ukrajině a následné vlny sankcí vůči Rusku. Nová pravidla bylo potřeba promítnout do kontrolních mechanismů během velmi krátké doby.
Práce Embargo specialistů tak není pouze o kontrole transakcí. Je také o sledování geopolitického vývoje a schopnosti rychle reagovat na změny, které mohou ovlivnit celý finanční sektor.
AI už pomáhá. Proč ale stále nerozhoduje?
Když člověk slyší o stovkách tisíc kontrolovaných transakcí denně, logicky ho napadne otázka, zda tuto práci v budoucnu nepřevezme umělá inteligence. Technologie už dnes hrají zásadní roli. Bez automatizace by podobné objemy nebylo možné zvládnout. V KBC Global Services se zároveň zkoumají možnosti využití AI například při vyhodnocování opakujících se alertů nebo při práci s rozsáhlou dokumentací.
Ani nejmodernější modely však zatím nedokážou nahradit zkušeného analytika ve chvíli, kdy je potřeba porozumět obchodní logice, posoudit kontext nebo rozhodnout v nejednoznačné situaci. Budoucnost proto pravděpodobně nebude o nahrazení lidí, ale o ještě těsnější spolupráci mezi technologiemi a odborníky.
Práce, která připomíná finanční detektivku
Málokterá oblast bankovnictví kombinuje tolik různých disciplín jako AML a Embargo. Data, technologie, finance, právo, mezinárodní politika i analytické myšlení se zde potkávají každý den. Pro studenty a absolventy, kteří chtějí proniknout do fungování moderního finančního světa, představují tyto týmy příležitost podílet se na práci, která má skutečný dopad.
Zatímco většina lidí vidí pouze potvrzení o úspěšně odeslané platbě, specialisté v KBC Global Services vidí celý příběh, který se za ní skrývá. A právě schopnost odhalit tento příběh dříve, než se z něj stane problém, je důvodem, proč budou AML a Embargo patřit mezi klíčové součásti bankovnictví i v následujících letech.
Zdroj: Fintree.cz