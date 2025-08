Přes Moravici se musí jezdit po prozorním mostě

Autor:

Bruntál 2. srpna 2025 (PROTEXT) - Až do jara roku 2026 budou řidiči v Malé Šáhli na Bruntálsku přejíždět řeku Moravici po provizorní mostu. Jeho stavbu si vynutila celková rekonstrukce původního mostu, který byl v havarijním stavu. Nový most řeku překlene hned vedle, proto řidiči nebudou muset jezdit po delších objízdných trasách. Stejně tak bude postavena provizorní lávka pro pěší, aby byl provoz v místě stavby co nejbezpečnější.