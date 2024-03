Přes opravovaný most ve Stříteži se jezdí kyvadlově

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Na hranici obcí Střítež a Ropice opravujeme most. Dělníci už stihli například frézování asfaltu, odkopy vrstev vozovky, pažení výkopu, demontáž svodidla, sejmutí izolace a odbourání mostních říms i spodní stavby. Do výběrového řízení na zhotovení stavby se přihlásilo celkem 10 firem. Nejnižší výsledná cena dosahuje částky zhruba 6,2 milionu korun. Řidiči během stavby projedou kyvadlově, neboli jedním pruhem pro oba směry provozu, kolem semaforů nastavených na půlminutový časový interval. Kolony se netvoří a hotovo bude nejpozději do konce srpna.”

Jde se o silnici, která byla dlouhé roky přetěžována, což však už skončilo po výstavbě obchvatu.

Michaela Porvisová (BEZPP), starostka Stříteže: “Současná situace na průtahu naší obcí je velmi fajn. Jsme strašně rádi, že ta doprava se tady snížila, že ta velká auta již obcí neprojíždějí. Sice se tady opravuje most, myslím si, že je to součástí akce, že když se ta cesta opraví, tak přejde pod kraj. Oprava mostu bude trvat do srpna a poté se budou opravovat ještě mostky i propustky po celé té cestě, ale já si myslím, že když už jsme tady přečkali stavbu dálnice, tak opravy tady těchto věcí už jsou opravdu maličkosti.”

Přestože oprava mostu komplikuje dopravu, místní jsou rádi, protože mají v živé paměti katastrofální situaci v době, kdy ještě nebyl v provozu obchvat.

Michaela Porvisová (BEZPP), starostka Stříteže: “Opravdu jsme museli stát minuty, třeba tady na této místní komunikaci, než člověk dokázal vyjet na tu I/68. Těch aut opravdu hodně ubylo, krásně vyjedeme, nemáme strach o děti. Děti krásně přejdou přes cestu. Je tam přechod, který kdysi ani až tak moc nebyl respektován, ale teď už je to v pohodě, takže myslím si, že je to 100 a jedna.”