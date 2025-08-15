Přes pět milionů za půl roku. Nadace MONETA Clementia dál pomáhá lidem ve finanční tísni

  17:14
Praha 15. srpna 2025 (PROTEXT) - Nadace MONETA Clementia v prvním pololetí letošního roku odpustila dluhy 22 klientům v celkové výši 5,24 milionu korun. Od svého založení v roce 2021 tak již pomohla 135 lidem, kterým ulevila od závazků u Skupiny MONETA v hodnotě téměř 44 milionů korun. Nadace pomáhá těm, kteří se vinou nepředvídatelných událostí ocitli ve finanční tísni, kterou sami nemohou zvládnout.

Nadace pomáhá klientům všech společností Skupiny MONETA – nejen MONETA Money Bank, ale také MONETA Auto či MONETA Stavební spořitelny. Nejčastěji jde o situace, kdy se rodina vinou náhlé nepříznivé události ocitne ve finanční tísni – například kvůli vážnému onemocnění či úmrtí člena rodiny, nebo v případech, kdy nezletilé děti zdědí dluhy, které nemohou samy splácet. Nadace jim pomáhá tyto situace zvládnout důstojně a s lidskostí.

„Věříme, že si každý zaslouží druhou šanci. Certifikát o odpuštění dluhu pro naše klienty představuje konkrétní krok k novému začátku: pro rodiny, které s pomocí nadace zvládly těžké období, děti, které mohou pokračovat ve studiu bez obav a vkročit do dospělosti bez dluhů, nebo lidé, kteří se mohli znovu postavit na vlastní nohy. Právě v tom spočívá smysl naší práce,“ říká Monika Kalivodová, předsedkyně správní rady Nadace MONETA Clementia.

Nejčastěji vznikají dluhy u malých živnostníků, kteří vážně onemocní nebo zemřou. V mnoha případech jde o vysoké úvěry, které pak přecházejí na jejich blízké – často zcela nepřipravené.

„Mluvit otevřeně o financích by mělo být v každé rodině běžnou součástí života. Z vlastní zkušenosti víme, že znát heslo do internetového bankovnictví v krizové situaci opravdu nestačí. Doporučujeme mít alespoň základní přehled o tom, jaké má partner nebo partnerka závazky – úvěry, pojištění či investice. Právě v nečekaných životních situacích může tato informovanost výrazně ulehčit už tak velmi náročné období,“ vysvětluje Monika Kalivodová.

Klienti mohou žádost o odpuštění podat osobně nebo prostřednictvím zákonného či právního zástupce na pobočce Monety i přes online formulář. Každý jejich životní příběh je empaticky posouzen správní radou nadace, která zasedá jednou měsíčně.

Více informací o tom, jak nadace pomáhá klientům, najdete na webových stránkách Nadace MONETA Clementia.

 

