Přes překážky k zážitkům a cíli. Vyprodaná ČEZ RunTour zavedla v Pardubicích dvě tisícovky běžců na trať nejslavnějšího dostihu v ČR

Čtrnáctá sezona ČEZ RunTour zamířila do svého finále. Na dostihové závodiště v Pardubicích zamířily tisícovky sportovních nadšenců. Tentokrát ovšem nebyli jen pasivními diváky, ale na vlastní nohy si vyzkoušeli, jak zábavný je běh po dostihové dráze s měnícími se povrchy, se steeplechase překážkami i se startovními boxy.
Poslední letošní závod rodinného seriálu ČEZ RunTour se totiž uskutečnil na trati slavné Velké pardubické, která se tu konala jen před pár dny. "Dlouhodobě se snažíme pro naše běžce připravovat atraktivní a originální tratě, aby každý náš závod byl jiný. V Kopřivnici jsme běželi po testovacím polygonu automobilky Tatra, v Olomouci zase v pavilonech místního výstaviště. Pardubice představují náš jediný terénní závod, který navíc organizujeme v jedinečném prostředí dostihového závodiště, takže je pro běžce připraven opravdu výjimečný zážitek," říká ředitel organizačního výboru RunTour Tomáš Coufal z pořadatelské agentury VML.
Tento jediný krosový závod sezony ČEZ RunTour si nenechala ujít celá řada elitních běžců. Jako první si doběh po travnaté dráze vyzkoušely děti při svých Lupilu dětských bězích na 500 a 1000 metrů. POWERADE RUN 3 KM vyhráli Václav Hladík (09:57) a Jana Pekařová (10:35). Nejdelší startovní listinu měl jako obvykle populární PUMA RUN 5 KM, jehož vítězi se stali Tomáš Křivda (16:14) a Jana Pekařová (18:47). Souboj při prestižním závodu ČEZ RUN 10 KM skončil triumfem Tomáše Křivdy (30:31) a Kataríny Pejpkové (35:45).
Na nejdelší trati se uskutečnili také ČEZ štafetové závody pro dvou- a čtyřčlenné týmy i závod štafet ze středních škol a zájmových skupin, které v rámci projektu Běž za školu soutěžily o titul Záškoláci regionu a odměnu 30 tisíc korun pro svou školu od společnosti Lidl, která je partnerem projektu. Titul si odnesla štafeta ze Sportovního gymnázia Pardubice v čase 33:11.
Také v Pardubicích čekalo na účastníky závodu i jejich rodinné příslušníky bohaté zázemí slibující spoustu zážitků. Kromě finisherské medaile si tak běžci mohli odnést například nové špičkové boty, které šlo vyhrát na stánku Puma či cenné fyzioterapeutické rady od odborníků z Fyziotoncar & Formthotics. Připraveno bylo také skvělé jídlo z Lidl menu, dětský koutek s hlídáním, teplá sprcha i masáže zdarma.
Běh pro dobrou věc
Na každém závodě ČEZ RunTour se pomáhá dobročinným projektům. I tentokrát tak obdrží padesát korun z každého startovného Nadace Leontinka, která podporuje nevidomé mladé lidi. S pardubickým závodem také končila aukce Každý z nás je jedinečný, v rámci které můžete vydražit hodinky PRIM Leontinka. Ty byly vyrobeny v mimořádně limitované edici jediného kusu a vznikly jako společný projekt společnosti PRIM a rodinného běžeckého seriálu ČEZ RunTour. Výtěžek ve výši 25.200 Kč z aukce podpoří činnost Nadace Leontinka.
Všichni běžci po celém Česku zároveň mohli pomoci prostřednictvím mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem, do které byl zařazen charitativní projekt z regionu, ve kterém se závod konal. Tentokrát mohli uživatelé v aplikaci přidělit body, které získali za své pohybové aktivity, projektu Základní školy a Praktické školy, Dvůr Králové nad Labem, které za získané prostředky vybaví multifunkční dílny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
"Podpora klasické RunTour z pozice generálního partnera a titulárního partnera desetikilometrové trati je pro nás přirozeným pokračováním dlouhodobé spolupráce. Díky aplikaci EPP - Pomáhej pohybem, která letos slaví 10 let, mohou účastníci nejen během závodu, ale i v rámci tréninku, svým během přispívat na dobročinné projekty. Dáváme tak běhání další rozměr a těší nás, že můžeme motivovat veřejnost k pohybu, který má smysl," říká Michaela Ziková, ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ.
Letošní sezona ČEZ RunTour je u konce. Už 24. října se ale můžete registrovat na závody v roce 2026 - jejich seznam najdete na www.run-tour.cz. Tak neváhejte a zajistěte si své místo ve startovní listině. Protože s ČEZ RunTour #JERADOSTBĚŽET.
O ČEZ RunTour:
ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého - 3, 5 a 10 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet!
