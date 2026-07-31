Přesnější data a rychlejší rozhodování. Unicorn modernizoval vodárenský GIS

Vodárenské společnosti spravují rozsáhlou infrastrukturu, jejíž provoz vyžaduje rychlý přístup ke spolehlivým informacím. Ať už jde o plánování oprav, správu majetku nebo řešení havárií, rozhodování je stále více závislé na kvalitních datech a jejich vzájemném propojení. Moderní geografické informační systémy proto dnes nepředstavují pouze mapový podklad, ale stávají se jedním z klíčových nástrojů pro efektivní řízení vodárenských společností.
Od mapy k nástroji pro každodenní rozhodování
Nové řešení ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice nahradilo dosavadní systém GeoStore V6 a sjednotilo prostorová i provozní data do jedné moderní platformy. Ta dnes podporuje správu infrastruktury pro přibližně 50.000 odběrných míst a poskytuje zaměstnancům aktuální informace napříč jednotlivými odděleními i přímo v terénu.
Jedním z hlavních přínosů projektu je možnost pracovat se všemi důležitými informacemi v jednom prostředí. Zaměstnanci mohou efektivněji plánovat údržbu a obnovu majetku, připravovat provozní zásahy nebo rychleji vyhodnocovat dopady poruch a plánovaných odstávek. Díky digitálnímu modelu vodovodní a kanalizační sítě lze přesněji určit, která část infrastruktury bude konkrétní událostí ovlivněna, a také lépe koordinovat navazující činnosti.
„Významnou roli hraje i práce přímo v terénu. Součástí projektu bylo nasazení mobilní aplikace ArcGIS Field Maps, která pracovníkům zpřístupňuje aktuální mapová i provozní data přímo na místě. Odpadá tak nutnost pracovat s neaktuálními podklady nebo informace složitě dohledávat po návratu do kanceláře,“ říká Michal Hamouz, obchodní manažer geoinformatického týmu, Unicorn Systems HSI.
Základ pro další digitalizaci
Součástí modernizace byla migrace přibližně 500.000 prvků z původního systému do nové Esri geodatabáze a zavedení datového modelu Utility Network, který umožňuje evidovat nejen jednotlivé části infrastruktury, ale také jejich vzájemné vazby. Nový GIS byl zároveň integrován s interními systémy společnosti a napojen na externí registry a datové zdroje, což zajišťuje lepší dostupnost informací a omezuje potřebu jejich ručního dohledávání.
Projekt vytváří dlouhodobý základ pro další rozvoj digitálních služeb ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Moderní GIS platforma podporuje efektivnější správu majetku, kvalitnější provozní rozhodování i budoucí automatizaci a analytiku. Potvrzuje tak, že digitalizace vodárenské infrastruktury není pouze technologickou změnou, ale především investicí do spolehlivějších služeb a efektivnějšího fungování společnosti.
Zdroj: Unicorn Systems
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