Přesnější sběr a vyhodnocení dat o stavu vozovek zajistí CleveRA Car EVO

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  12:05
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Praha 10. září 2026 (PROTEXT) - Společnost VARS rozšiřuje své technologické kapacity pro diagnostiku silniční infrastruktury. Do provozu zařazuje nový modernější vůz CleveRA Car EVO, který navazuje na stávající osvědčené řešení a dále rozvíjí možnosti sběru a vyhodnocení dat o stavu vozovek. Za poslední čtyři roky byla nasbírána diagnostická data z více než 121 tisíc kilometrů komunikací. CleveRA Car EVO posouvá jejich sběr na novou úroveň a umožní ještě přesnější plánování oprav a investic.

Nový vůz vychází ze stejné technické platformy jako dosavadní systém, tedy z vozidla Mercedes-Benz Sprinter, a zachovává i prověřený integrační základ od společnosti Ramboll, která patří ke světové špičce v oblasti mobilního mapování. Posun přináší především v oblasti senzorické výbavy, přesnosti měření a celkové efektivity provozu,“ říká Tomáš Miniberger, ředitel a předseda představenstva VARS a dodává: „Moderní diagnostika umožňuje opravovat komunikace podle skutečného technického stavu, nikoliv pouze podle stáří vozovky nebo vizuálního odhadu“.

CleveRA Car nové generace je vybavena modernizovanými senzory s vyšším rozlišením, větším dynamickým rozsahem a nižším šumem. Díky tomu dokáže zachytit ještě detailnější obraz stavu vozovky, včetně mikrodefektů, které jsou klíčové pro včasné plánování údržby. Zlepšení se promítá i do samotného provozu – měření je nyní možné provádět plynule při rychlostech až do 100 km/h, což přispívá k vyšší bezpečnosti a minimálnímu omezení dopravy.

Další technologický posun představuje nasazení nové generace systému LCMS-2 (Laser Crack Measurement System), který umožňuje přesnější detekci trhlin a dalších poruch. V kombinaci s pokročilou analytikou a prvky strojového učení dochází k rychlejší a přesnější klasifikaci i kvantifikaci jednotlivých typů poškození,“ říká Zdeněk Drápela ze společnosti VARS.

Nová CleveRA Car je zároveň vybavena vylepšeným obrazovým systémem. Planární kamery Allied Vision přinášejí vyšší kvalitu záznamu i v náročných světelných podmínkách a dvojice panoramatických kamer LadyBug umožňuje pořizování georeferencovaných snímků okolí komunikace. Tyto výstupy otevírají prostor pro další využití dat například v oblasti pasportizace, správy majetku nebo tvorby 3D modelů infrastruktury. Přesnější lokalizaci zajišťuje nová jednotka GNSS IMU, která využívá více satelitních systémů a zkracuje čas potřebný pro inicializaci měření.

Výsledkem je vyšší absolutní přesnost polohových dat, která je klíčová pro dlouhodobé sledování vývoje stavu komunikací. Součástí modernizace jsou i nové datové servery odpovídající aktuálním standardům a bezpečnostním požadavkům. Ty umožňují rychlejší zpracování velkých objemů dat a jejich efektivní integraci do analytických nástrojů,“ říká Zdeněk Drápela.

Detail, který rozhoduje

LCMS disponuje až stonásobně vyšším rozlišením, což umožňuje zachytit i mikroskopické změny povrchu vozovky – jemné trhlinky, počínající deformace nebo změny textury, které jsou při běžném pohledu téměř neviditelné. Právě tyto drobné odchylky často fungují jako první varovný signál budoucích poruch.

Ve spojení s umělou inteligencí získávají tato data ještě vyšší hodnotu. Software CleveRA automaticky analyzuje obrovské objemy informací, detekuje i poruchy, které běžné mobilní mapovací systémy nezachytí, a vyhodnocuje jejich závažnost i vývoj v čase. Výsledkem je mimořádně přesný a objektivní obraz stavu komunikací, který umožňuje plánovat údržbu cíleně, efektivně a s dostatečným předstihem – ještě dříve, než se drobné závady promění v nákladné opravy.

Úspory, které dávají ekonomický smysl

Řešení CleveRA je součástí systému hospodaření s vozovkou, tzv. Pavement Management Systemu (PMS). Podle studií přinášejí PMS správcům komunikací úspory v rozmezí 20 až 40 procent díky přechodu z reaktivní na plánovanou údržbu.

Největší část těchto úspor plyne z omezení havarijních oprav, které jsou několikanásobně dražší než včasné preventivní zásahy. Další úspory souvisejí s prodloužením životnosti povrchů, lepším plánováním investic, efektivnějším rozdělením rozpočtů a menším počtem zásahů v terénu,“ říká Tomáš Miniberger a dodává: „Zásadní je ale rozsah a kontinuita. Pokud podobné systémy nejsou provozovány dlouhodobě, ve velkém měřítku a podle certifikované metodiky, stávají se spíše plýtváním veřejných prostředků než skutečným nástrojem úspor.“

Diagnostická data nám pomáhají určovat priority oprav na základě skutečného stavu vozovek, potvrzuje ŘSD

Nové vozidlo nám k péči o infrastrukturu přináší technologii, která je významná zejména pro diagnostiku cementobetonových krytů dálnic. Umožňuje podrobně hodnotit stav povrchu vozovky, včetně detekce a hodnocení mikrotrhlin v cementobetonovém krytu. Díky získaným datům lze přesněji určit aktuální stav vozovky a stanovit optimální dobu pro provedení údržby či zásahu, a to jak v rámci SHV, tak v systému hodnocení stavu cementobetonových krytů,“ říká Jiří Hlavatý, ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD.

Novinářům byl nový vůz představen na společné akci s ŘSD koncem srpna. Veřejnost si jej pak mohla poprvé prohlédnout na akci Dopravní den v Chebu 5. září 2026.

Ekosystém jako konkurenční výhoda

Zásadní konkurenční výhodou řešení CleveRA není jen samotné měřicí vozidlo ani software. Je jí celý ekosystém – kombinace technologie, analytického nástroje a týmu odborníků, kteří garantují metodiku, kvalitu dat a jejich interpretaci. Právě tato provázanost umožňuje převádět technická data do dlouhodobě udržitelných a ekonomicky racionálních rozhodnutí. Technologie totiž sama o sobě silnice neopraví. Teprve systematický, certifikovaný a dlouhodobě provozovaný systém s dostatečným objemem dat dává správě infrastruktury skutečný smysl.

Zajímavé statistiky a data z dosavadního měření CleveraCAR:

  • Moderní diagnostika umožňuje opravovat komunikace podle skutečného technického stavu, nikoliv pouze podle stáří vozovky nebo vizuálního odhadu
  • Celkem bylo za poslední necelé 4 roky (2023 až 7/2026) diagnosticky změřeno 121 489 km silnic a dálnic. To je cca 3× obvod Země po rovníku nebo více než 1500 cest Praha-Brno a zpět.
  • Pro ŘSD, největšího uživatele moderní diagnostiky v ČR, bylo v období (2023–7/2026 bylo změřeno 63.050 km dálnic a 8710 km silnic I. třídy. Celkem tedy 72 tisíc kilometrů
  • Diagnostická data pomáhají nejen ŘSD na dálnicích a silnicích I. třídy, ale stále více také krajům. Například ve Středočeském kraji bylo v posledních letech změřeno přes 22 tisíc kilometrů silnic II. a III. tříd, což ukazuje, že datové řízení údržby se postupně stává standardem i na regionální úrovni
  • Více dat lepší rozhodování o miliardových investicích. Roční objem měření vzrostl z 24.550 km v roce 2023, na téměř 40 tisíc km v roce 2026
  • CleveRA Car EVO staví na největší zkušenosti s měřením stavu komunikací v České republice, je postaveno na datech z 63 tisíc km měření proměnných parametrů na dálnicích a silnicích I. tř. jen za poslední 4 roky, téměř 50 tisíc km krajských a státních silnic jen za poslední necelé 4 roky

Více informací najdete na www.vars.cz/clevera-car

 

Zdroj: VARS BRNO

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