PressCentrum ČTK se proměnilo v kulturní scénu: Šest dekád generálního ředitele Jaroslava Kábeleho reflektovala unikátní umělecká show

Hlavním bodem programu se stalo exkluzivní vystoupení začínající zpěvačky Anežky Pilchové, jejíž interpretace dodala setkání mimořádně slavnostní tón. Na ni navázalo trio performerek z prestižního uměleckého souboru Blackout Paradox. Novocirkusové uskupení je na české scéně známé propojováním pohybového divadla a flow arts. Performerky předvedly specializovanou choreografii navrženou přímo pro tuto příležitost. Jejich vystoupení nebylo pouze gratulací, ale metaforickým ztvárněním uplynulých šesti desetiletí – show skrze pohyb a kostýmy reflektovala nejen životní etapy jubilanta, ale také proměny obecných módních a společenských trendů od druhé poloviny 20. století až po současnost.
Akce se nesla ve skvělé atmosféře a ukázala PressCentrum ČTK ve zcela novém světle. Flexibilita prostoru potvrdila, že moderní zázemí tiskové agentury dokáže bezproblémově absorbovat i náročnější jevištní produkci. Vedení agentury i hosté vyjádřili naději, že toto nečekané využití sálu nebylo poslední kulturní událostí v jeho historii a že PressCentrum bude i v budoucnu příležitostně sloužit jako platforma pro propojování mediálního světa s živým uměním.
O Presscentru (ČTK): Prvorepublikový prostor patří k nejmodernějším multifunkčním prostorům v centru Prahy s technickým zázemím. V Presscentru lze pořádat setkání až pro 100 osob, profesionálně prezentovat i streamovat prostřednictvím partnerských agentur.
O projektu Vlastina Paradox: Projekt souboru Blackout Paradox, který právě vzniká na Praze 6. V létě tak otevře multifunkční sál, kde chce soubor vytvořit platformu pro výuku dětí i dospělých, pro setkávání lidí, propojování novocirkusových aktivit s flow arts či až imerzními zážitky.
