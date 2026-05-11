Prestižní Praha 1 přitahuje jen třetinu klientů: většina volí levnější lokalitu

  15:37
Praha 11. května 2026 (PROTEXT) - Pouze 36,2 % zákazníků MojeSidlo.cz si volí virtuální sídlo na prémiové adrese v Praze 1, ačkoliv u poskytovatele je dostupná spolu se dvěma dalšími pražskými lokalitami. Více klientů – 37,2 % – si vybírá adresu v Praze 6, která je v balíku Standard až o 30 % levnější, zbylých 26,6 % se rozhoduje pro třetí pražskou adresu. Interní data MojeSidlo.cz ukazují, že prestiž centra Prahy není pro většinu podnikatelů rozhodujícím faktorem při výběru sídla.

Co se s adresou reálně děje

Virtuální sídlo slouží primárně jako oficiální zápis v obchodním rejstříku a místo pro doručování úřední korespondence. Pošta dorazí na adresu poskytovatele, ten ji naskenuje, oznámí zákazníkovi a podle nastavení ji přepošle nebo nechá k vyzvednutí. Adresu fyzicky nenavštěvuje ani majitel firmy, ani jeho klienti – do kontaktu s ní přicházejí jen prostřednictvím faktur, smluv nebo webu.

Co říká zákon: všechny adresy jsou si rovny

Z právního hlediska zákon nerozlišuje mezi prestižní a běžnou adresou. Podle § 136 občanského zákoníku se při ustavení právnické osoby určí její sídlo a do veřejného rejstříku se zapíše plná adresa. Doplňující § 137 stanoví, že proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě – zapsaná adresa je tedy plně závazná bez ohledu na obvod či ulici.

Stejné služby na všech adresách

MojeSidlo.cz poskytuje totožný rozsah služeb napříč všemi třemi pražskými adresami. Zákazník získá:

  • Souhlas vlastníka nemovitosti se zápisem sídla online do 5 minut
  • Expresní skenování pošty do 15 minut v pracovní době
  • Možnost vyzvednutí korespondence v rámci sítě výdejních boxů ListoBOX

Cenový rozdíl mezi Prahou 1 a Prahou 6 dosahuje až 30 %, přičemž za tento rozdíl zákazník nezískává žádnou funkční výhodu – mění se pouze název obvodu na faktuře a ve výpisu z rejstříku.

Kdy má prémiová adresa smysl

Volba prestižní adresy dává smysl ve chvíli, kdy majitel firmy přikládá hodnotu konkrétní lokalitě jako součásti firemní identity. Jde o subjektivní preferenci srovnatelnou s volbou loga nebo designu webu. Z hlediska provozu, akceptace ze strany institucí a každodenního fungování firmy je však rozhodnutí mezi adresami neutrální. MojeSidlo.cz je součástí skupiny, která na slovenském trhu působí od roku 2012 a spravuje virtuální sídla pro více než 19 000 aktivních zákazníků. Data napříč oběma trhy ukazují stejný vzorec: prémiová adresa je menšinová volba.

 

Zdroj: Matúš Durec

