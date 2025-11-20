Prestižní průvodce Gault Millau vyhlašuje OLM Nature Escape „Hotelem roku 2026“ v Jižním Tyrolsku

  13:08
Sand in Taufers (Itálie) 20. listopadu 2025 (PROTEXT) - Udržitelný, vizionářský a architektonicky působivý: OLM Nature Escape v jihotirolském údolí Ahrntal magazín Gault Millau vyhlásil „Hotelem roku 2026“. „Harmonické útočiště, kde lze prožít výjimečné chvíle odpočinku,“ píše renomovaný průvodce restauracemi a hotely.

Hotel OLM využil téměř dva roky od svého otevření k tomu, aby dokonale dozrál. Počáteční skepse ohledně nezvyklé architektury zmizela a nahradila ji slova uznání. Dnes je kruhový ekologický aparthotel v údolí Ahrntal harmonicky srostlý se svým okolím, nabízí propracovaný kulinářský koncept a překvapuje svou energetickou bilancí. Tento vývoj neunikl porotě průvodce Gault Millau Südtirol – a nyní OLM získává prestižní ocenění.

Jako vzor posloužil přírodní cyklus

K získání titulu „Hotel roku“ je zapotřebí mnohem víc než jen klasická hotelová nabídka. Skutečná oáza komfortu, mistrovské architektonické dílo, komplex s nejvyššími standardy udržitelnosti, království požitků a zdroj nové energie – to vše představuje OLM. Skutečná udržitelnost je zde vnímána jako poslání. Energie pochází z fotovoltaiky, vodních zdrojů a geotermální energie. Hotelová budova je CO2 neutrální a již při svém otevření získala certifikaci GSTC.

Mezi působivé wellness prvky patří přírodní koupací jezírko v centrálním prostoru, propojený krytý bazén a vyhřívaný venkovní sportovní bazén a sauna pouze pro dospělé.

Kdo se zde ubytuje – v této „městské horské chatě“ – prožije cestu v rytmu přírody. Interiér obložený modřínovým dřevem, velké prosklené plochy a přírodní materiály vytvářejí v designových apartmánech iluzi dokonalého propojení vnějšího a vnitřního prostoru.

Tento výjimečný hotelový koncept vytvořily rodiny Lechnerových a Carronových společně s Thomasem Steinerem a Andreasem Gruberem. O každodenní provoz se za management stará Astrid Hellweger, za kulinářskou nabídku je zodpovědný Berni Aichner.

Inovativní gastronomický koncept

Ubytování ve všech pokojích zahrnuje snídaně, večer si hosté mohou vybrat mezi individuálním „Dine around“ v okolí, možností vlastního vaření ze surovin, které jsou k dispozici ve specializovaném obchodě přímo v hotelu nebo nabídkou z kulinářského kalendáře šéfkuchaře Berniho Aichnera v hotelové restauraci PRENN°. „V každém případě můžete s čistým svědomím podlehnout kulinářským pokušením kuchyně OLM. […] Při přípravě pokrmů se využívají produkty, které jsou vyráběny zodpovědně, tedy v souladu se zásadami Slow Food „dobré, čisté a férové“ […],“ uvádí průvodce Gault Millau.

Další předností hotelu je fakt, že se OLM Nature Escape stal součástí sítě Vitalpina Hotels Südtirol – certifikovaných jihotirolských ubytovacích zařízení, která kladou důraz na kvalitu života prostřednictvím pohybu, zdravé výživy a alpského wellness.

Vitalpina Hotels Südtirol: Wir leben Berge, wir lieben Natur (Žijeme horami, milujeme přírodu)

 

OLM Nature Escape

Unterwalburgen 21, Kematen, 39032 Sand in Taufers | Jižní Tyrolsko, Itálie

+39 0474 430900 | info@olm.it, www.olm.it

 

Zdroj: OLM Nature Escape

 

 

PROTEXT

 









