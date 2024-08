Převážná většina brigádníků generace Z si dokáže část výdělku odkládat

Na brigádu chodí přes léto, nebo celoročně více než dvě třetiny (67,2 %) respondentů.

Největší motivací je pro mladé Čechy do 25 let touha po finanční nezávislosti na rodičích.

Z vydělaných peněz dokáže 85 % respondentů část sama odkládat stranou.

Chceme se osamostatnit a být méně závislí na rodičích. To je hlavní důvod, proč chodí 42,4 % mladých Čechů do 25 let v létě, nebo po celý rok na brigády. Převážná většina z nich (85 %) si navíc vydělané peníze dokáže sama odkládat. Takové jsou výsledky nedávného průzkumu investiční platformy Portu ve spolupráci s neziskovou organizací Nekrachni, která pomáhá mladým finančně dospět. Vědí ale, jak nejlépe vydělané prostředky zhodnotit?

Mladí Češi jsou v přístupu k zajišťování vlastních financí o něco aktivnější než Slováci. Průzkum ukázal, že více než třetina (36,5 %) pracuje nejen v létě, ale dokonce celoročně (proti 34,8 % na Slovensku). Čeští brigádníci generace Z (42,4 %) se díky tomu chtějí finančně osamostatnit, ale i být méně závislí na svých rodičích. Tím se zároveň přirozeně učí s vlastními prostředky zacházet.

Peníze neutrácíme, ale odkládáme

Z průzkumu vyplynulo, že mladí Češi a Češky neutratí vše, co si na brigádách vydělají. Téměř 85 % z nich si dokáže část výdělku sama odkládat stranou. A 68,1 % respondentů dokonce uvedlo, že chce mít vlastní finance, se kterými může volně nakládat (např. investovat, spořit či utrácet). Jejich správné uvažování potvrzuje i Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, který je jedním z garantů Indexu investiční gramotnosti: „Vlastně neexistuje lepší způsob, jak lépe využít vydělané peníze na brigádě v mládí, než je investovat. A to, i když třeba taková investice nevyjde. V nemalém procentu případů ale vyjde, protože mladí lidé mají před sebou dlouhý investiční horizont, čas je tedy při investování na jejich straně.“

Poznat investiční svět

A pokud mladým přesto vložená investice nevyjde, zkušenosti z takové situace jsou pro ně vkladem pro celý život a poskytnou investorům cenné poučení v době, kdy už o něco půjde. Tedy v době, když už člověk bude mít závazky, rodinu a před sebou navíc ještě kratší investiční horizont: „Říká se, že mladý člověk by měl cestovat a poznat svět. To je nepochybně pravda. Podobně důležité, a možná i důležitější, je ale investovat a poznat investiční svět. Tedy poznat úskalí a možnosti investování – a vypěstovat si svoji investiční gramotnost. A pokud k tomu poslouží výdělky z brigády, tím lépe. Protože člověk i později v životě bude investovat; zpravidla už nikoli peníze rodičů, ale hlavně peníze vlastní – a půjde tedy na trh se svojí kůží,“ dodává Kovanda.

Finanční gramotnost mladí dohánějí nejrychleji

Zvyšující se zájem české generace Z o finance se také projevuje v jejich rostoucí investiční gramotnosti. Tu Portu každoročně měří svým Indexem investiční gramotnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Polsku. Přestože jsou na tom mladí Češi ve věku 18–26 let zatím nejhůře, své vědomostní nedostatky dohánějí na rozdíl od ostatních generací zdaleka nejrychleji.

O průzkumu

Sběr dat provedla pro investiční platformu Portu agentura Ipsos prostřednictvím aplikace Instant Research ve dnech 19. až 24. července 2024 na vzorku 498 respondentů ve věku 16 až 25 let v České republice a mezi 207 dotazovanými na Slovensku.

O Portu

Portu je první česká robo-advisory investiční platforma, která vznikla ve finanční společnosti WOOD & Company, přední středoevropské investiční skupině s 30letou tradicí. Portu se zaměřuje na nízkonákladové a zároveň diverzifikované investice, především do burzovně obchodovaných fondů. Je pro všechny, kteří chtějí investovat dlouhodobě, a přitom mít přehled o svých investicích online. Od svého vzniku v roce 2018 má Portu již více než 200 000 uživatelů a spravuje svým klientům přes 33 mld. Kč. Více na portu.cz.

O Nekrachni

Nekrachni je nezisková organizace, která pomáhá mladým finančně dospět. Reaguje tak na potřebu finanční gramotnosti jako kompetence pro 21. století. Nekrachni vzdělává mladé několika způsoby – provozuje mobilní aplikaci pro gamifikaci finanční gramotnosti, zpracovává a distribuuje didaktické materiály pro učitele ZŠ a SŠ, kromě toho publikuje edukativní obsah na svém blogu i sociálních sítích. Více na nekrachni.cz.

