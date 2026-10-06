Prevence melanomu: BENU v listopadu opět nabídne konzultace a posouzení znamének

Výsledky dotazníkového šetření uspořádaného v rámci konzultací zaměřených na prevenci melanomu s posouzením kožních znamének poskytovaných ve vybraných BENU Centrech prevence o víkendech v letošním dubnu bohužel ukazují, že pro řadu lidí stále není pravidelná prohlídka kožních znamének samozřejmostí. Celkem 57 % respondentů si pak svá kožní znaménka nechalo posoudit vůbec poprvé a pouze 17 % z nich uvedlo, že chodí k dermatologovi alespoň jednou ročně. Mezi nejčastější důvody pro doporučení návštěvy dermatologa s tím, že je vhodné odborné vyšetření, patřila znaménka nepravidelného tvaru, znaménka se změnou jejich zbarvení nebo nově vzniklé kožní útvary.
"Po létě je vhodné pokožku důkladně prohlédnout, zda se neobjevilo nové znaménko nebo se některé ze stávajících nezměnilo. V listopadu už naše pokožka zpravidla nebývá tolik vystavena UV záření, a proto nastává ideální chvíle se jejímu stavu věnovat," říká PharmDr. Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren BENU.
Co u kožních znamének sledovat?
Při samokontrole může pomáhat pravidlo ABCDE. Pozornost bychom měli věnovat zejména znaménkům, která jsou asymetrická, mají nepravidelné okraje, mění barvu, mají větší průměr nebo se v čase vyvíjejí. "Důvodem k návštěvě odborníka může být také nový kožní útvar, znaménko výrazně odlišné od ostatních nebo takové, které začne svědit či krvácet. Důležité je svou pokožku znát, protože právě díky tomu si člověk může snáze všimnout změny. Samokontrola ale odborné posouzení nenahrazuje. Pokud si některým znaménkem nejsme jistí, je vhodné se poradit s odborníkem," doplňuje Ivana Lánová.
Prevenci melanomu lidé odkládají i kvůli času
Jednou z bariér pravidelného věnování se prevenci melanomu může být také čas. Každý čtvrtý respondent uvedl, že ho k návštěvě motivovala možnost absolvovat konzultaci s posouzením znamének o víkendu. "U preventivní péče hraje obvykle velkou roli její dostupnost. Pokud si člověk může vybrat konkrétní čas i o víkendu, může pro něj být jednodušší se prevenci věnovat a neodkládat ji," říká Ivana Lánová.
V listopadu budou konzultace s posouzením znamének poskytovat lékaři v šesti BENU Centrech prevence
Konzultace s posouzením kožních znamének budou poskytovány po všechny čtyři listopadové víkendy, počínaje termínem 7. listopadu, ve vybraných BENU Centrech prevence v Praze, Brně, Liberci, Ostravě a Olomouci. V Praze přitom bude program probíhat hned ve dvou Centrech prevence, a to na Chodově a na Černém Mostě.
Kožní znaménka bude v rámci konzultace posuzovat přítomný lékař pomocí dermatoskopu. Jedná se o neinvazivní posouzení a ukáže-li se na jeho základě a celkového průběhu konzultace, že je vhodné odborné vyšetření, přítomný lékař jej doporučí. Termín konzultace je nutné rezervovat předem na www.benuprevence.cz, kde jsou k dispozici konkrétní BENU Centra prevence, ve kterých se konzultace poskytují, volné termíny konzultací v těchto BENU Centrech prevence a další podrobnosti o daných konzultacích.
O společnosti BENU
Společnost BENU Česká republika s.r.o., provozovatel sítě lékáren pod značkou BENU s více než 400 lékárnami v České republice, je dceřinou společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., která je leaderem českého farmaceutického distribučního trhu. Společnost BENU nabízí svým pacientům moderní přístup k lékárenské i preventivní péči. Jejím cílem je pomáhat pacientům na cestě k úlevě a uzdravení, posilovat prevenci a dlouhodobě pacienty podporovat v péči o zdraví. Více informací naleznete na www.benu.cz.
Zdroj: Insighters s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59490.