Prevence melanomu v lékárnách BENU odhalila problém u téměř třetiny respondentů

„Preventivní aktivity v lékárnách dlouhodobě potvrzují, že pokud je tato péče dostupná a časově nenáročná, lidé ji využívají. Záchyt téměř třetiny pacientů s doporučením k dalšímu vyšetření ukazuje, že prevence má reálný význam. Navíc skoro polovina účastníků uvedla, že hlavním důvodem návštěvy byla dostupnost konzultací o víkendu. To je pro nás jasný signál, že tento model dává smysl,“ říká Ing. Petr Doležal, generální ředitel lékáren BENU.
TÉMĚŘ POLOVINA RESPONDENTŮ SI NIKDY NEBYLA NECHAT PROHLÉDNOUT ZNAMÉNKA
Data z více než tisícovky vyplněných anonymních dotazníků ukazují, že pravidelná prevence rakoviny kůže není v Česku samozřejmostí. Téměř polovina respondentů (47 %) uvedla, že nikdy předtím nebyla u lékaře na kontrole znamének, a 83 % z nich dle dotazníku na tyto kontroly nechodí pravidelně. Důvody jsou přitom často překvapivě jednoduché. Třetina respondentů (32 %) uvedla, že je pravidelná kontrola u lékaře jednoduše nenapadla, dalších 28 % odrazovala nutnost se k lékaři předem objednat.
PREVENCE V LÉKÁRNÁCH FUNGUJE
Právě dostupnost byla jedním z hlavních důvodů, proč se lidé do programu zapojili. Více než polovina respondentů (51 %) uvedla, že je oslovila možnost absolvovat vyšetření přímo v lékárně, a 44 % ocenilo víkendové termíny. Zájemci také kvitovali, že se lékárny nacházejí v obchodních centrech. Prevence se tak dá spojit i s jinými aktivitami.
Kapacity konzultací byly téměř zcela naplněny – bylo využito 93 % jejich maximální kapacity. Největší zájem byl v Brně a Ostravě, vysoká účast ale byla napříč všemi zapojenými městy.
ZNAMÉNKA SI ČASTĚJI NECHÁVAJÍ PROHLÉDNOUT ŽENY
Ze statistiky dále vyplývá, že prevence melanomu více zajímá ženy, které tvořily 65 % respondentů. Nejpočetnější skupinou byli lidé ve věku 45 až 54 let (21 %), následováni seniory nad 65 let. „Právě tyto skupiny jsou z hlediska rizika možného rozvoje melanomu velmi důležité. O to více nás překvapuje, že ani u nich není vždy samozřejmostí, nechat si pravidelně prohlédnout znaménka,“ upozorňuje PharmDr. Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren BENU.
PREVENTIVNÍ PROGRAMY MAJÍ SMYSL
Za poslední rok a půl byly v rámci konzultací zaměřených na prevenci melanomu v lékárnách BENU posouzena znaménka celkem 2 587 pacientů. U 725 z nich, tedy u 28 %, byl dermatologem zjištěn potencionálně problematický nález a doporučeno další odborné vyšetření. Melanom se přitom v počátečních fázích často nijak neprojevuje a jeho včasný záchyt výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Jedná se přitom podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a Národního onkologického registru o sedmý nejčastěji se vyskytující nádor v naší zemi.[1]
„Prohlédnutí znamének trvá jen několik minut, ale může mít zásadní dopad na zdraví. Pokud si člověk všimne změny velikosti, tvaru nebo barvy znaménka, je vždy důležité vyhledat odborníka. Ideální je ale věnovat pozornost kůži pravidelně, chodit na kontroly u lékaře a snažit se změnám předcházet,“ uzavírá PharmDr. Ivana Lánová.
Zdroj: Insighters s.r.o.