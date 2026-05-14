Prevence melanomu v lékárnách BENU odhalila problém u téměř třetiny respondentů

Autor:
  14:13
Praha 14. května 2026 (PROTEXT) - Zájem o prevenci rakoviny kůže roste, přesto ji většina Čechů stále má tendenci podceňovat. Ukazuje to aktuální statistika z dotazníkového šetření v rámci konzultací s posouzením znamének, které byly poskytovány během dubna 2026 ve vybraných Centrech prevence v lékárnách BENU. Ty probíhaly v oddělených konzultačních místnostech zajišťujících pacientům dostatek soukromí a komfortu. Dermatologové je poskytli celkem 1 127 pacientům, přičemž u 28 % z nich odhalili potencionálně problematický nález a doporučili další vyšetření.

„Preventivní aktivity v lékárnách dlouhodobě potvrzují, že pokud je tato péče dostupná a časově nenáročná, lidé ji využívají. Záchyt téměř třetiny pacientů s doporučením k dalšímu vyšetření ukazuje, že prevence má reálný význam. Navíc skoro polovina účastníků uvedla, že hlavním důvodem návštěvy byla dostupnost konzultací o víkendu. To je pro nás jasný signál, že tento model dává smysl,“ říká Ing. Petr Doležal, generální ředitel lékáren BENU.

TÉMĚŘ POLOVINA RESPONDENTŮ SI NIKDY NEBYLA NECHAT PROHLÉDNOUT ZNAMÉNKA

Data z více než tisícovky vyplněných anonymních dotazníků ukazují, že pravidelná prevence rakoviny kůže není v Česku samozřejmostí. Téměř polovina respondentů (47 %) uvedla, že nikdy předtím nebyla u lékaře na kontrole znamének, a 83 % z nich dle dotazníku na tyto kontroly nechodí pravidelně. Důvody jsou přitom často překvapivě jednoduché. Třetina respondentů (32 %) uvedla, že je pravidelná kontrola u lékaře jednoduše nenapadla, dalších 28 % odrazovala nutnost se k lékaři předem objednat.

PREVENCE V LÉKÁRNÁCH FUNGUJE

Právě dostupnost byla jedním z hlavních důvodů, proč se lidé do programu zapojili. Více než polovina respondentů (51 %) uvedla, že je oslovila možnost absolvovat vyšetření přímo v lékárně, a 44 % ocenilo víkendové termíny. Zájemci také kvitovali, že se lékárny nacházejí v obchodních centrech. Prevence se tak dá spojit i s jinými aktivitami.

Kapacity konzultací byly téměř zcela naplněny – bylo využito 93 % jejich maximální kapacity. Největší zájem byl v Brně a Ostravě, vysoká účast ale byla napříč všemi zapojenými městy.

ZNAMÉNKA SI ČASTĚJI NECHÁVAJÍ PROHLÉDNOUT ŽENY

Ze statistiky dále vyplývá, že prevence melanomu více zajímá ženy, které tvořily 65 % respondentů. Nejpočetnější skupinou byli lidé ve věku 45 až 54 let (21 %), následováni seniory nad 65 let. „Právě tyto skupiny jsou z hlediska rizika možného rozvoje melanomu velmi důležité. O to více nás překvapuje, že ani u nich není vždy samozřejmostí, nechat si pravidelně prohlédnout znaménka,“ upozorňuje PharmDr. Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren BENU.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY MAJÍ SMYSL

Za poslední rok a půl byly v rámci konzultací zaměřených na prevenci melanomu v lékárnách BENU posouzena znaménka celkem 2 587 pacientů. U 725 z nich, tedy u 28 %, byl dermatologem zjištěn potencionálně problematický nález a doporučeno další odborné vyšetření. Melanom se přitom v počátečních fázích často nijak neprojevuje a jeho včasný záchyt výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Jedná se přitom podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a Národního onkologického registru o sedmý nejčastěji se vyskytující nádor v naší zemi.[1]

„Prohlédnutí znamének trvá jen několik minut, ale může mít zásadní dopad na zdraví. Pokud si člověk všimne změny velikosti, tvaru nebo barvy znaménka, je vždy důležité vyhledat odborníka. Ideální je ale věnovat pozornost kůži pravidelně, chodit na kontroly u lékaře a snažit se změnám předcházet,“ uzavírá PharmDr. Ivana Lánová.

 

O SPOLEČNOSTI BENU

Společnost BENU Česká republika s.r.o., provozovatel sítě lékáren pod značkou BENU s více než 400 lékárnami v České republice, je dceřinou společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., která je leaderem českého farmaceutického distribučního trhu. Společnost BENU nabízí svým pacientům moderní přístup k lékárenské i preventivní péči. Jejím cílem je pomáhat pacientům na cestě k úlevě a uzdravení, posilovat prevenci a dlouhodobě pacienty podporovat v péči o zdraví. Více informací naleznete na www.benu.cz a www.benuprevence.cz.

 

[1] https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/.

Zdroj: Insighters s.r.o.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Ve středočeských nemocnicích postupně přibývají robotická pracoviště

ilustrační snímek

Ve středočeských nemocnicích postupně přibývají robotická pracoviště. Fungují v Kladně a Benešově, letos by mělo vzniknout i v příbramské nemocnici. Připravují...

14. května 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Případ lobbisty Martina Dědice se vrací k ostravskému krajskému soudu

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě se příští týden bude znovu zabývat případem ostravského lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami...

14. května 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:12

Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

ÄŚeĹˇtĂ­ a nÄ›meÄŤtĂ­ policistĂ© hlĂ­dkujĂ­ v ÄŚeskĂ©m Ĺ vĂ˝carsku kvĹŻli nÄ›meckĂ©mu svĂˇtku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do...

14. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do...

14. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Českem hýbou případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Ústecký krajský soud představil nástroje, které pomohou soudcům rozhodovat v...

Speciálně proškolení soudci, užší spolupráce institucí a nové nástroje pro vyhodnocování rizika domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti...

14. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Uhelný trh

Uhelný trh

Výkopové práce na Uhelném trhu.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Kamery v Krkonošském národním parku snímají registrační značky aut, neoprávněné...

Novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území zprovoznila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) na křižovatce mezi Černým Dolem a Pecí pod Sněžkou. Nachází se pod Lesní boudou...

14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.