Preventivní vyšetření vám může zachránit život. Víte, na která máte zajít?

Možná to znáte. Lékařské prohlídky odkládáte, protože „není čas“, „teď se to nehodí“, nebo „vždyť se cítím dobře“. Jenže prevence není o tom, jak se cítíme dnes. Je o tom, abychom předešly problémům, které zatím necítíme – a které mohou přijít zcela nečekaně.
Co a kdy si pohlídat
Základem je pravidelná gynekologická prohlídka, ideálně od 15 let alespoň jednou ročně. Ve třiceti už by nemělo chybět EKG. Ve 35 letech je čas na první HPV test, který může včas odhalit riziko rakoviny děložního čípku. Od 45 let pak hraje klíčovou roli mamograf, a po padesátce i test na skryté krvácení ve stolici – důležitý nástroj v prevenci rakoviny tlustého střeva. A i když se může zdát, že toho je hodně, většina vyšetření je rychlá, bezbolestná – a především může zachránit život.
Preventivní onkologické vyšetření
Lékaři doporučují absolvovat ucelenou preventivní prohlídku zaměřenou na včasný záchyt nádorových onemocnění. Klinika ISCARE například nabízí program, který je sestaven tak, aby během 2 až 3 hodin pokryl široké spektrum rizik. Ženy zde na jednom místě podstoupí odběry krve (včetně nádorových markerů, biochemie, hormonů), ultrazvukové vyšetření břicha a krku, rentgen plic a srdce, test na skryté krvácení ve stolici, EKG, měření krevního tlaku, vyšetření moči i další internistická a fyziologická vyšetření. Výsledky jsou obvykle dostupné do 10 dnů. K vyšetření není potřeba doporučení od lékaře – stačí se objednat přes webový formulář, telefonicky nebo e-mailem. Více informací je k dispozici na webu www.iscare.cz/centrum-preventivni-onkologie.
Nezapomínejte na samovyšetření – i to se počítá
Nemusíte čekat na lékaře. Hodně můžete udělat i sama doma. Naučit se samovyšetření prsů je jednoduché a smysluplné – ideálně od 20 let, jako doplněk k pravidelným prohlídkám. „Nedílnou součástí je určitě samovyšetřování prsů, které má smysl už kolem 20 let, ideálně jako doplněk, ne náhrada za mamograf či vyšetření lékařem. Má význam ve včasném odhalení, zvyšuje povědomí o vlastním těle a dává šanci na včasný záchyt. Dnes je na sítích a internetu spousta videí, jsou i aplikace s kalendářem, které samovyšetřování připomenou. Také by ženy – ale i muži – měli vědět, že pokud mají v rodině zvýšený výskyt nádorů, je vhodné podstoupit genetickou konzultaci,“ doplňuje Michaela Přikrylová z Centra preventivní onkologie ISCARE.
Péče o zdraví nemusí být náročná ani děsivá. Stačí jednou za čas zpomalit a říct si: Mám všechno, co potřebuji? Nepřehlížím něco důležitého? Říjen je ideální příležitostí se zastavit a připomenout si, že i malá změna v přístupu – třeba jedno vyšetření navíc nebo chvíle věnovaná sobě – může znamenat hodně. Nejde o dokonalost. Jde o pozornost. A tu si vaše zdraví rozhodně zaslouží.
Doporučené preventivní prohlídky pro ženy podle věku
Od 15 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života) Očkování proti HPV
20–30 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života) Kontrola krevního tlaku, cholesterolu a cukru
30–40 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života) EKG od 30 let každých 4–6 let HPV test DNA ve 35 letech U rizikových žen vyšetření prsou (ultrazvuk, mamograf)
40–50 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života) HPV test DNA ve 45 letech Od 45 let mamografický screening prsu každé dva roky Kontrola cholesterolu a cukru
50–60 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života) HPV test DNA ve 55 letech Mamografický screening prsu každé dva roky Test na skryté krvácení ve stolici (screening rakoviny tlustého střeva) Denzitometrie (vyšetření hustoty kostí – prevence osteoporózy)
60–70 let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života) Mamografický screening prsu každé dva roky Test na skryté krvácení ve stolici (screening rakoviny tlustého střeva) Častější kardiovaskulární prevence
70+ let
- Gynekologická prohlídka jednou za rok Cytologie z čípku (jednou ročně od zahájení pohlavního života) Mamografický screening prsu každé dva roky Test na skryté krvácení ve stolici (screening rakoviny tlustého střeva) Prevence pádů a osteoporózy
Zdroj: ISCARE