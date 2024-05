Prezident Pavel byl vtažen do volební kampaně pro Hlas za eutanázii. Ví o tom?

Praha 31. května 2024 (PROTEXT) - Prezidentův hlas vstoupil do vrcholící volební kampaně do Evropského parlamentu ve volebním spotu hnutí HLAS pro eutanázii, který každý den vysílá Český rozhlas. Český prezident se tak přidal k francouzskému prezidentovi Macronovi. Oba se shodují v podpoře uzákonění eutanázie, i když z různých důvodů. Prezident Pavel souhlasil s eutanázii již v prezidentské kampani. Na rozdíl o tématu eura, podporu uzákonění eutanázie sám neotvírá. Francouzský prezident Macron téma vytahuje jako politickou kartu před volbami do Evropského parlamentu.