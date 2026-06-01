Prezident Petr Pavel navštívil stavbu kostela v Neratovicích

Prezident Petr Pavel si během návštěvy prohlédl rozestavěný kostel a komunitní centrum, seznámil se s aktuálním postupem prací i s plánovaným využitím 3D tisku z betonu při stavbě věže kostela a fary. „Návštěvy prezidenta republiky si velmi vážíme. Je to potvrzení, že stavba má význam nejen pro Neratovice, ale také pro širší veřejnost. Jde o projekt, který spojuje architekturu, víru, komunitní život a nové stavební postupy. Velmi si vážíme, že u tohoto projektu můžeme být,“ říká Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu PURPOSIA Group.
V současné době jsou hotové základy fary a obvodové zdi společenského sálu nebo opěrné zdi. Výrazným prvkem celé stavby bude věž kostela. Ta vzniká pomocí technologie 3D tisku betonu. V současné době probíhá testování tisku jednotlivých částí. Cílem je ověřit tvar, návaznosti dílců, kvalitu povrchu a postup montáže. „Technológia 3D tlače betónu otvára nové možnosti architektonického vyjadrenia vďaka realizácii organických a zaoblených tvarov bez toho, aby bola narušená pevnosť či stabilita konštrukcií. Využitie betónu ako osvedčeného stavebného materiálu zaručuje, že výsledné konštrukcie sú pevné, odolné a bezpečné,“ popisuje Tomáš Kosa, CEO stavební skupiny HSF System.
Na využití revoluční české technologie 3D tisku betonu pro stavbu kostela spolupracuje stavební skupina HSF System se svou dceřinou společností Coral Construction Technologies, která se na vývoji vlastního technologického řešení 3D tisku betonu dlouhodobě zaměřuje. „Kouzlo naší technologie spočívá v tom, že bereme běžný transportní beton a pomocí směsi aditiv mu prostřednictvím 3D tisku dáváme tvarovou svobodu. Pro stavbu kostelní věže je to ideální. Nepotřebujeme vyrábět složité bednění, abychom přesně zachytili jemné linie a eleganci návrhu,“ uvádí Tomáš Vránek, generální ředitel Coral Construction Technologies.
Hmota stavby symbolizuje archu jako přítomnost a tajemství Boha ve světě a věž je symbolem člověka, který se jako jednotlivec i společenství tohoto tajemství dotýká. Kostel bude zasvěcen Nejsvětější Trojici. Centrum ponese jméno kardinála Josefa Berana. Projekt v Neratovicích vytvoří nové místo pro bohoslužby, setkávání, vzdělávání a komunitní akce. Součástí areálu bude také společenský sál a zázemí pro farnost i veřejnost. Součástí věže kostela bude například lezecká stěna. „Každý týden je na stavbě vidět posun. Pro nás je silné sledovat, jak se dlouho připravovaný záměr mění v konkrétní místo pro lidi. Kostel a komunitní centrum nebudou sloužit jen farnosti. Vzniká tady otevřený prostor pro setkávání, kulturu, vzdělávání i pomoc druhým. Přidanou hodnotou celého projektu je právě jeho velká variabilita a přístupnost opravdu pro širokou veřejnost a komunitní akce,“ doplňuje Marek Matocha, člen správní rady Nadace neratovického komunitního centra.
Stavba nového kostela a komunitního centra reaguje na dlouhodobou potřebu místní komunity. Neratovická farnost zahrnuje 13 obcí a současné prostory podle nadace kapacitně nestačí. Projekt tak přináší nové zázemí do města, které bylo v roce 1957 záměrně budováno bez kostela. Stavba kostela Nejsvětější Trojice a komunitního centra Kardinála Josefa Berana má být dokončena na podzim roku 2028. „Projekt roste přirozeně z potřeby místní komunity a je financován z darů. Sbírka stále probíhá na webu kostelneratovice.cz,“ uzavírá Marek Matocha.
