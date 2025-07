Prezident přivítal Robot Expedici na EXPO v Ósace. Setkali se znovu po měsíci, co ji odstartoval na Hradě

„Téměř neuvěřitelné se stalo skutkem! Při startu v Praze jsem vám všem ze srdce přál, abychom se potkali v plném složení na Expu v Ósace. Ale na cestě bylo tolik překážek… Skvělý výkon! Gratuluji a díky za reprezentaci naší země a také sousedů,“ zapsal do deníku expedice prezident Petr Pavel po setkání s výpravou.

21. června vyrazilo z Prahy sedm českých a slovenských posádek historických vozidel na cestu napříč kontinenty s cílem dorazit na světovou výstavu Expo 2025. „Ujeli jsme 14 200 kilometrů, navštívili 11 zemí, cestovali jsme 30 dní – a konečně jsme tady. Robot Expedice dojela do cíle!“ říká Josef Zajíček, který vedl výpravu ve voze Tatra 603.

Expedice se ideově inspirovala výpravou Sakura z roku 1970, kdy se čtveřice českých cestovatelů vydala stopem a pěšky na tehdejší EXPO v Ósace. Její vedoucí Zdeněk Thoma dnes patří k patronům projektu ROBOT Expedice. „Když mě oslovil pan Zajíček a představil mi projekt cesty českých veteránů do Japonska, byl jsem nadšen. Věřil jsem, že má taková výprava smysl – stejně jako měla v roce 1970 ta naše. Robot Expedice ukázala, že dobrodružství, přátelství a touha poznávat svět stále žijí. A že i dnes dokážou lidi spojovat,“ říká Thoma.

Jely Škodovky, Toyota i Ford

Do Japonska se vydalo sedm historických vozidel a všechna dorazila do cíle. Převahu měla mladoboleslavská značka Škoda: do Ósaky úspěšně dojela Octavia z roku 1962 s posádkou Aloise Krejčího staršího a mladšího, další Octavii přivezli Ivo Tůma a Radek Toman. Českou klasiku reprezentovaly i Škoda 100 Jana Drbohlava a Václava Dědka a Škoda 120 slovenské posádky Miroslav Kuchár a Mikuláš Koščo. Symbolickou mezinárodní linku dodaly japonská Toyota Celica ST (Lubomír Pešák, Ivan Uher) a americký Ford Mustang z roku 1966 (Dalibor Šebek, Martin Novotný).

"Naprosto nedílnou součástí Robot Expedice byl servisní tým, který tvořil Valdemar Vašenda a Martin Haša. Mechanici měli po cestě spoustu práce. Nebýt jejich zručnosti a zkušeností, minimálně dvě šedesátiletá auta by do cíle nedojela," chválí jejich práci automobilový novinář a člen expedice Robin Běhal.

Československou expedici sleduje celý svět

Do Ósaky dorazily posádky 21. července – přesně měsíc po startu. Kvůli státnímu svátku však museli cestovatelé po vylodění z Koreje pokračovat bez aut, která zůstala v přístavu do dalšího dne kvůli celní kontrole.

V úterý 22. července si své vozy převzali a zamířili k českému pavilonu na EXPO 2025. Zde je zaparkovali na odstavném parkovišti a přemístili se k českému domu, kde je přivítal Petr Brož, provozovatel české restaurace na Expu, a slavnostně s nimi připil plzeňským pivem na zdárné zakončení výpravy napříč kontinenty.

Hořkosladký konec

"Jsem v cíli, ale mám sevřený žaludek. Nadšení rychle vystřídal smutek, že naše expedice končí. Byl to úžasný zážitek, na který nikdy nezapomenu," říká Jan Drbohlav. Podobně emotivně své dojmy popsal i Miroslav Kuchár, pro něhož byla Robot Expedice životním zážitkem – plným výzev, ale i radosti a vděku.

Expedice překonala překážky, které by mnohé odradily. Posádky dokázaly projet hraniční přejezd mezi Gruzií a Ázerbájdžánem, který je už od roku 2020 zavřený pro osobní dopravu. Historická auta přežila extrémní podmínky v Kazachstánu a převedla členy expedice přes přísně střeženou čínskou provincii Sin-ťiang, kam se turista běžně nedostane. Následně se s vozy dostaly až k čínské zdi a na českou ambasádu v centru Pekingu.

Obrovským úspěchem bylo také zařazení Jižní Koreje mezi 11 projetých zemí, jelikož poloostrov má velmi striktní pravidla, která Robot Expedici nehrála do karet. Nicméně díky usilovné práci Jany Svobodové a ostatních členů podpůrného týmu se i přes náročnou komunikaci podařilo veškeré legislativní překážky překonat. Avšak na úkor servisního vozu, který na jihokorejské území vjet nemohl.

Symbol československé vytrvalosti

Vyvrcholením celé mise je možnost vystavit všech sedm expedičních vozů na světové výstavě EXPO 2025, kde je může obdivovat celý svět. „Jsem nesmírně rád, že se nám to povedlo. Byla to dlouhá cesta, během níž jsme museli překonat mnoho překážek. Teď stojíme na Expu – a já nevěřím vlastním očím. Jsem pyšný na celý organizační tým, na všechny posádky i na mechaniky. Byla to týmová práce, ve které měl každý svou důležitou roli,“ říká Robin Běhal.

A jak to vidí vedoucí expedice?

„Dorazit s veteránem z Prahy až sem k českému pavilonu na EXPO je pro nás velký moment – a taky úleva. Ukázali jsme, že i s padesát let starými auty se dá zvládnout 14.200 kilometrů napříč kontinenty. A že když něco děláme poctivě – ať už je to motor, nebo hodinky – může to obstát i v tom nejtěžším testu.

Tahle cesta ale nebyla jen o autech. Byla hlavně o lidech. O týmu, který si navzájem kryl záda, o mechanicích, kteří dělali zázraky na koleni, i o partnerech, bez kterých bychom se na start možná ani nedostali. Všem patří velké díky. Byla to jízda – a my jsme na jejím symbolickém vrcholu,“ uzavírá Josef Zajíček, vedoucí ROBOT Expedice.

V následujících dnech čeká expediční vozy nalodění a dlouhá cesta lodí zpět do Evropy. Posádky se do České republiky vrátí letecky – přílet je plánován na neděli 27. července.

