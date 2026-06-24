Prezident Ústředního Automotoklubu ČR JUDr. Oldřich Vaníček byl zvolen viceprezidentem světové organizace AIT

Zvolení českého zástupce do vedení AIT je významným oceněním dlouholeté práce ÚAMK a potvrzením, že český motorismus má své pevné místo v mezinárodním společenství.
„Velmi si vážím důvěry, kterou mi členské organizace AIT svěřily. Beru ji jako závazek dále rozvíjet mezinárodní spolupráci a především přinášet co nejlepší služby motoristům a cestovatelům. Právě oni jsou pro nás na prvním místě,“ uvedl prezident ÚAMK a nově zvolený viceprezident AIT Oldřich Vaníček.
Nejstarší motoristická organizace na světě
Alliance Internationale de Tourisme byla založena již v roce 1898 a patří k nejstarším mezinárodním organizacím svého druhu. Sdružuje 111 členských organizací z 95 zemí světa a prostřednictvím svých klubů zastupuje více než 100 milionů motoristů a cestovatelů. Jejími členy jsou například americká AAA, německý ADAC, rakouský ÖAMTC, švýcarský Touring Club Suisse nebo právě Ústřední automotoklub České republiky.
AIT podporuje bezpečnost silničního provozu, rozvoj turistiky a mezinárodní mobility a spolupracuje s řadou významných světových institucí.
Výhody pro české motoristy
Členství ÚAMK v mezinárodní rodině AIT přináší konkrétní výhody všem českým motoristům a cestovatelům. Díky rozsáhlé síti partnerských organizací mohou členové ÚAMK využívat pomoc a asistenci nejen v České republice, ale i v zahraničí.
ÚAMK poskytuje silniční asistenci, odtah vozidel, náhradní dopravu, zapůjčení náhradního vozidla, cestovní pojištění, turistické a dopravní informace i další služby, které pomáhají řidičům cestovat bezpečně a bez starostí.
„Jsem přesvědčen, že členství v ÚAMK má smysl pro každého, kdo pravidelně vyráží na cesty. Díky našemu zapojení do AIT mají čeští motoristé jistotu, že v případě problémů nezůstanou sami. Ať jedou na dovolenou k Jadranu, na služební cestu do Německa nebo jen na víkend po České republice, vždy se mohou spolehnout na pomoc ÚAMK a našich partnerů,“ říká Oldřich Vaníček.
Stát se členem je jednoduché
ÚAMK je otevřen všem motoristům a cestovatelům. Zájemci o členství si mohou jednoduše vybrat některý z členských programů na www.uamk.cz nebo navštívit některé z kontaktních míst po celé České republice.
„Rádi mezi sebou přivítáme každého, komu záleží na bezpečném a bezstarostném cestování. Členství v ÚAMK znamená jistotu, že na cestách nikdy nejste sami,“ dodává Oldřich Vaníček.
O ÚAMK
Ústřední automotoklub České republiky je největší motoristickou organizací v České republice s více než stoletou tradicí. Poskytuje asistenční, cestovní a informační služby motoristům a aktivně se podílí na rozvoji bezpečnosti silničního provozu a mezinárodní spolupráce v oblasti mobility.
Kontakt pro média: Ústřední automotoklub České republiky
Zdroj: Ústřední automotoklub