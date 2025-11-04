Přezutí pneumatik nechává většina řidičů na poslední chvíli. Do zimní přípravy vozu neinvestují více než 2500 Kč.

Data z aktuálního průzkumu agentury Kantar Hoffmann pro společnost MOL Česká republika ukazují, že Češi s přezouváním pneumatik příliš nespěchají. Zhruba čtyři z 10 motoristů mění pneumatiky s dostatečným předstihem, tedy již v říjnu, stejné množství čeká až do listopadu. Přitom podle legislativy mají řidiči povinnost používat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Případně pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že na pozemní komunikaci během jízdy může taková situace vzniknout. Výsledky průzkumu ukázaly, že každý desátý řidič pneumatiky nepřezouvá vůbec a podceňuje související riziko vzniku dopravní nehody.
„Z průzkumu vyplynulo, že tři čtvrtiny řidičů v zimě používají vůz stejně často, jako po zbytek roku, pouze malá část jezdí méně. Je zřejmé, že řidiči chtějí mít přípravu auta na zimu co nejjednodušší. Běžně tak na čerpacích stanicích MOL nabízíme zimní sortiment zboží, jako zimní kapaliny do ostřikovačů, rozmrazovače námrazy na oknech nebo zámku nebo škrabky na led,“ říká Mikuláš Duda, manažer korporátní komunikace společnosti MOL Česká republika. „Téměř tři čtvrtiny řidičů navíc v průzkumu potvrdilo, že by uvítali možnost služby přezutí pneumatik přímo na čerpací stanici,“ doplňuje Mikuláš Duda.
Mladí věnují přípravě vozu větší pozornost
Přestože se většina řidičů věnuje přípravě vozu na zimu, rozsah úkonů zůstává spíše základní. Nejčastěji motoristé v souvislosti příchodem zimy doplňují zimní směs do ostřikovačů (77 % řidičů). Výměnu nebo kontrolu chladicí kapaliny potvrdilo 38 % řidičů, kontrolu stavu autobaterie 36 % oslovených. Každý devátý vůz pak před zimou neprojde vůbec žádnou kontrolou. „Výsledky průzkumu ukazují, že v přípravě vozu na zimní sezónu jsou nejaktivnější mladí řidiči ve věku 18 až 25 let, naopak nejméně se jí věnují starší řidiči ve věku 45 – 53 let,“ říká Mikuláš Duda.
V posledních letech také na čerpacích stanicích MOL pozoruje mezi českými řidiči rostoucí zájem o pravidelné čištění aut. „Více než polovina našich zákazníků navíc volí prémiové mycí programy, které zahrnují voskování a mytí podvozku a v zimních měsících poskytují maximální ochranu před solí a nečistotami,“ říká Petr Kurka, manažer nepalivového segmentu společnosti MOL ČR. „V zimních měsících doporučujeme použití automatických myček, které auto po umytí i osuší. Ideální frekvence mytí je alespoň dvakrát měsíčně.”
Více než polovina řidičů nakupuje zimní výbavu na čerpacích stanicích
Výsledky průzkumu společnosti MOL také potvrzují, že čerpací stanice jsou oblíbeným místem, kam řidiči míří při nákupu zimního vybavení. Alespoň někdy toto zboží na čerpacích stanicích nakupuje šest z 10 oslovených. Nejčastěji řidiči na zimu pořizují zimní kapaliny do ostřikovačů. Společnost MOL v rámci tohoto sortimentu nabízí privátní značky Evox (do -30°C) a Alycol (do -20°C). Uváděná minimální hodnota přitom platí pro teplotu na předním skle během jízdy. Ta během rychlé jízdy velmi rychle klesá, a to i při relativně mírnějším mrazivém počasí.
Mezi další sortiment čerpacích stanic, který řidiči uvítají v zimních měsících, patří Evox Ice Spray – rozmrazovač námrazy na oknech nebo zámku, škrabky na led různých velikostí nebo hadříky pro odmlžení okna uvnitř vozu.
Průzkum společnosti MOL proběhl na reprezentativním vzorku 523 řidičů v České republice, ve věku 18 až 59 let. Průzkum provedla společnost Kantar Hoffmann.
MOL Česká republika, s. r. o.
S 302 čerpacími stanicemi je dnes druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. Silnou pozici zastává MOL také v oblasti velkoobchodu, kde patří k vedoucím obchodním společnostem v oblasti distribuce a prodeje motorových paliv a maziv. Ambicí Skupiny MOL v ČR je stát se první volbou pro zákazníky jak v maloobchodě, tak v oblasti velkoobchodu. www.molcesko.cz