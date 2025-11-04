Přezutí pneumatik nechává většina řidičů na poslední chvíli. Do zimní přípravy vozu neinvestují více než 2500 Kč.

Autor:
  8:26
Praha 4. listopadu 2025 (PROTEXT) - Čeští řidiči nechávají přípravu vozu na zimní sezónu často na poslední chvíli. Podle exkluzivního průzkumu společnosti MOL Česká republika šest z deseti tuzemských řidičů přezouvá pneumatiky na zimní až v průběhu listopadu, případně v době, kdy napadne první sníh, nebo dokonce nepřezouvá vůbec. Kromě přezutí pneumatik motoristé nejčastěji kontrolují a mění zimní směs do ostřikovačů, mění a kontrolují chladící kapalinu ve svém voze či nakupují škrabky a stěrky na led. Za přípravu auta na zimu osm z 10 řidičů nedá více než 2500 Kč.

Data z aktuálního průzkumu agentury Kantar Hoffmann pro společnost MOL Česká republika ukazují, že Češi s přezouváním pneumatik příliš nespěchají. Zhruba čtyři z 10 motoristů mění pneumatiky s dostatečným předstihem, tedy již v říjnu, stejné množství čeká až do listopadu. Přitom podle legislativy mají řidiči povinnost používat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Případně pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že na pozemní komunikaci během jízdy může taková situace vzniknout. Výsledky průzkumu ukázaly, že každý desátý řidič pneumatiky nepřezouvá vůbec a podceňuje související riziko vzniku dopravní nehody.

„Z průzkumu vyplynulo, že tři čtvrtiny řidičů v zimě používají vůz stejně často, jako po zbytek roku, pouze malá část jezdí méně. Je zřejmé, že řidiči chtějí mít přípravu auta na zimu co nejjednodušší. Běžně tak na čerpacích stanicích MOL nabízíme zimní sortiment zboží, jako zimní kapaliny do ostřikovačů, rozmrazovače námrazy na oknech nebo zámku nebo škrabky na led,“ říká Mikuláš Duda, manažer korporátní komunikace společnosti MOL Česká republika. „Téměř tři čtvrtiny řidičů navíc v průzkumu potvrdilo, že by uvítali možnost služby přezutí pneumatik přímo na čerpací stanici,“ doplňuje Mikuláš Duda.

Mladí věnují přípravě vozu větší pozornost

Přestože se většina řidičů věnuje přípravě vozu na zimu, rozsah úkonů zůstává spíše základní. Nejčastěji motoristé v souvislosti příchodem zimy doplňují zimní směs do ostřikovačů (77 % řidičů). Výměnu nebo kontrolu chladicí kapaliny potvrdilo 38 % řidičů, kontrolu stavu autobaterie 36 % oslovených. Každý devátý vůz pak před zimou neprojde vůbec žádnou kontrolou. „Výsledky průzkumu ukazují, že v přípravě vozu na zimní sezónu jsou nejaktivnější mladí řidiči ve věku 18 až 25 let, naopak nejméně se jí věnují starší řidiči ve věku 45 – 53 let,“ říká Mikuláš Duda.

V posledních letech také na čerpacích stanicích MOL pozoruje mezi českými řidiči rostoucí zájem o pravidelné čištění aut. „Více než polovina našich zákazníků navíc volí prémiové mycí programy, které zahrnují voskování a mytí podvozku a v zimních měsících poskytují maximální ochranu před solí a nečistotami,“ říká Petr Kurka, manažer nepalivového segmentu společnosti MOL ČR. „V zimních měsících doporučujeme použití automatických myček, které auto po umytí i osuší. Ideální frekvence mytí je alespoň dvakrát měsíčně.”

Více než polovina řidičů nakupuje zimní výbavu na čerpacích stanicích

Výsledky průzkumu společnosti MOL také potvrzují, že čerpací stanice jsou oblíbeným místem, kam řidiči míří při nákupu zimního vybavení. Alespoň někdy toto zboží na čerpacích stanicích nakupuje šest z 10 oslovených. Nejčastěji řidiči na zimu pořizují zimní kapaliny do ostřikovačů. Společnost MOL v rámci tohoto sortimentu nabízí privátní značky Evox (do -30°C) a Alycol (do -20°C). Uváděná minimální hodnota přitom platí pro teplotu na předním skle během jízdy. Ta během rychlé jízdy velmi rychle klesá, a to i při relativně mírnějším mrazivém počasí.

Mezi další sortiment čerpacích stanic, který řidiči uvítají v zimních měsících, patří Evox Ice Spray – rozmrazovač námrazy na oknech nebo zámku, škrabky na led různých velikostí nebo hadříky pro odmlžení okna uvnitř vozu.

Průzkum společnosti MOL proběhl na reprezentativním vzorku 523 řidičů v České republice, ve věku 18 až 59 let. Průzkum provedla společnost Kantar Hoffmann.

 

MOL Česká republika, s. r. o.

S 302 čerpacími stanicemi je dnes druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. Silnou pozici zastává MOL také v oblasti velkoobchodu, kde patří k vedoucím obchodním společnostem v oblasti distribuce a prodeje motorových paliv a maziv. Ambicí Skupiny MOL v ČR je stát se první volbou pro zákazníky jak v maloobchodě, tak v oblasti velkoobchodu. www.molcesko.cz 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:52

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pátý ročník CNSC: 349 vzorků ze 14 zemí a nový standard kvality

4. listopadu 2025  9:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Praha, Anděl

Blízká setkání nového druhu... První den běžného provozu tramvaje 52T s cestujícími

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tesco Online Nákupy nově v Poděbradech – rychlé doručení, pohodlí a úspora času v předvánočním období

4. listopadu 2025

IN NOMINE – Symfonie Austerlitz 1805 zazní v katedrále sv. Petra a Pavla

4. listopadu 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.