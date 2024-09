Při opravě autobusových zálivů v Karviné buďte opatrní, situace je komplikovanější

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: "Ty betonové desky, které jsou na těch zálivech, jsou popraskané, zatéká tam voda a v zimě by to mohlo dělat problémy, proto to musíme opravit. Letos opravíme tři zálivy, dva na ulici Kosmonautů a jeden na ulici Havířská. Děláme to poctivě, pak se to vylije betonem, ale bohužel, ty autobusy jak najíždějí, tak se to ničí, proto to musíme dělat pořádně a není to tak často."

Opravou se nahradí původní podmočené a zlomené betonové desky, odstraní se vady odvodnění. Oprava příčných, podélných trhlin a propadlých ploch odstraní vady sjízdnosti a dojde i ke snížení hlučnosti při přejíždění těchto nerovností. Po ukončení prací na této straně silnice se stroje přesunou na druhou stranu.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: "Já bych chtěl vyzvat řidiče, chodce a všechny k opatrnosti, protože ty zálivy slouží autobusům, takže cestující, kteří tam chodí, musí být opatrní, jsou tam velké výkopy, ty díry jsou velké, aby ty zálivy byly dobře opravené a řidiči zase musí dávat pozor, protože cestující z těch autobusů můžou z těch zálivů vyjít do silnice, je to tady komplikované. Omlouvám se, doufám, že všichni budou ostražití a nic se nestane."

Kromě opravy stávajícího vyztuženého cementobetonového krytu dojde i k obnově uličních vpustí s novými poklopy. Autobusové zálivy ve správě MS kraje prochází opravou postupně i v dalších městech. Tady v Karviné v závislosti na počasí a klimatických pdmínkách budou opravy probíhat do ledna příštího roku.

Zdroj: POLAR televize Ostrava