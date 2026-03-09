Při projíždění stavbou rondelu v Dobré řidiči nerespektují dopravní značky

Dopravní značení se bude v průběhu stavby průběžně měnit a řidiči mu proto musí věnovat zvýšenou pozornost. Hotovo by mělo být v létě, kdy by křižovatka měla být mnohem bezpečnější než původní klasické křížení.
Petr Štencel, vedoucí Odboru služby dopravní policie MSK: „My jsme žádné speciální požadavky neměli. Jsme rádi, že vznikne okružní křižovatka. Samozřejmě se dá řešit komunikace jakýmkoliv způsobem – nadjezdy, podjezdy – ale je to o financích a tohle je ten nejlepší, nebo nejrychlejší způsob, jak vyřešit stav této křižovatky.“
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Je to velmi nebezpečná křižovatka, na které za posledních pět let bylo 22 nehod, velmi těžkých, kde bylo i smrtelné zranění. Takže jsme se s obcí Dobrá domluvili, že musíme tu okružní křižovatku postavit. Já jsem rád, že se nám to všechno rychle podařilo domluvit, nachystat. Křižovatka v ceně 46 milionů bude placena Moravskoslezským krajem ve výši 39 milionů a 7 milionů bude platit obec Dobrá, kde se ještě budou dělat chodníky, osvětlení a nějaké protihlukové stěny. Bude dokončena letos v létě, takže stavba nebude ani tak dlouho trvat a pak už tady budou řidiči projíždět bezpečně.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava