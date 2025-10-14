Příběh s tramvají, který může zachránit dětský život, se natáčel v Liberci

Letos Tým silniční bezpečnosti v rámci projektu Markétina dopravní výchova uchopil návrat dětí do školních lavic jinak. Ve spolupráci s Policií ČR a dalšími partnery přichystal novou videokampaň, která k dětem promlouvá jinak, než jsou zvyklé – bez strašení, jen s krátkým znázorněním možných následků nehod, za to s jasným a srozumitelným poselstvím. Odstartovala 1. září 2025.
„Dopravní výchova si ve školním vzdělávání a osnovách v posledních letech postupně znovu hledá své místo. Věříme, že čím atraktivnější a srozumitelnější edukační nástroje i informační zdroje pedagogům poskytneme, tím bude větší jejich ochota předávat důležité informace dál k dětem.“, sdělila vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová.
Dvaadvacet videí je inspirováno skutečnými událostmi z českých silnic a ulic, případy, které se bohužel opravdu staly. Dítě sražené tramvají, protože mělo nasazená sluchátka a přecházelo za tramvají bez rozhlédnutí. Sražený chodec elektrokoloběžkářem. „My se bohužel s případy, které jsou ve spotech zachyceny, v terénu setkáváme. Jakoukoliv prevenci proto vítáme a rádi se na ní podílíme. A ačkoliv hlavní cílovou skupinou jsou děti, věřím, že poučit se mohou i teenageři a obecně celá populace. Protože zásady, jak se chovat v silničním provozu, platí pro všechny stejně.“ říká Michael Georgiev, tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, která je nejen odborným partnerem kampaně.
Kampaň, která dětem vysvětluje základní pravidla pohybu v silničním provozu – ale nezobrazuje nehody ani negativní chování. Videa fungují na jednoduchém principu: dítě na začátku představuje postavu se zraněním a vypravěč seznamuje diváky s jeho příběhem, s tím, co se stalo špatně. Hned vzápětí ale následuje pozitivní modelový příklad, jak se mělo správně zachovat. Důraz je kladen na prevenci a správné vyobrazení, ne na šok. Každý spot končí jednoduchou výzvou: „Buď opatrnější než Natálka.“ Jména postav se samozřejmě mění podle konkrétního příběhu.
Témata jsou široká - od nošení přilby při jízdě na kole nebo koloběžce, přes bezpečné vystupování z auta a chování v autobuse nebo tramvaji, až po rizika spojená s nepozorností kvůli sluchátkům nebo kapuci, pohyb mezi auty na parkovištích, špatná viditelnost, nebo neznalost přednosti na přechodech. „Řidiči MHD jsou denně a opakovaně za službu svědky situací, ve kterých ohrožují své zdraví a životy děti a mladiství. Každým takovýmto videem chráníme také své zaměstnance. Podporujeme aktivity vyzývající k bezpečnému chování cestujících, ale i ostatních účastníků v silničním provozu, kterého je MHD součástí. Projekt považujeme za potřebný a pěkný, “ říká Martina Poršová, tiskový mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, díky kterému mohli vzniknout také video spoty, které připomínají správné a bezpečné chování nejen v autobusech MHD, ale také například v blízkosti tramvají.
„Neříkáme dětem, že sluchátka jsou špatně. Říkáme, kdy je sundat. Nevarujeme je před přechodem, ale ukazujeme, jak přejít bezpečně. Možná trochu na začátku postrašíme tím, jak vypadá dítě po nehodě, když opouští nemocnici. Především však chceme, naučit se chovat v provozu jinak, lépe, správně, ohleduplně,“ doplňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.
„Liberecký kraj se prevenci v oblasti bezpečného pohybu v silničním prostoru věnuje již několik let. Velmi si vážíme možnosti být partnerem této nové kampaně. Uvědomujeme si, že některé příběhy byly inspirovány skutečnými událostmi v našem kraji, a já osobně pevně věřím, že připomenou nejen dětem, jak vážným událostem a zraněním způsobeným dopravními nehodami předcházet, a to nejen v našem regionu, ale po celé republice.“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu dopravy.
Videa jsou k vidění na sociálních sítích Týmu silniční bezpečnosti a Policie ČR, na platformě YouTube nebo portálu www.dopravnivychova.cz/spoty.
Kampaň připravil Tým silniční bezpečnosti a Policie ČR v rámci propojení projektů Markétina dopravní výchova a Zebra se za tebe nerozhlédne. Projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou dalších partnerů jako Platforma VIZE 0, z.ú., Liberecký kraj, MOJE KOLO, CYBEX nebo Czechoslovak Group. Veškeré materiály a výstupy jsou pedagogům, žákům i rodičům k dispozici online na portálu www.dopravnivychova.cz. Spoty budou zveřejňovány od 1. 9. 2025 postupně do 30. 6. 2026, všechny budou na platformách YouTube nebo na portálu projektu v samostatné sekci.
Zdroj: Bezpečně na silnicích
