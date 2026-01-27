Příběh stromečku zámku Loučeň trhal rekordy - má své poslání pomáhat, a to i v novém roce

Autor:
  9:44
Praha 27. ledna 2026 (PROTEXT) - Výstava Příběh vánočního stromečku s podnázvem Sto let českých Vánoc na zámku Loučeň měla nejvyšší návštěvnost za posledních osm let, od doby, kdy viděla poprvé světlo světa. Za období 17. listopadu – 25. ledna navštívilo zámek Loučeň celkem 52.372 návštěvníků. To je o 63 % více než v loňském roce. Návštěvníci v anketě o Nejkrásnější stromeček zvolili na prvním místě stromeček Čertovský. Druhou příčku obsadil Staročeský stromeček a jako třetí se umístil Andělský. Výstava byla pro veliký zájem veřejnosti o týden prodloužena. Již nyní Zámek Loučeň připravuje nový ročník Příběhu vánočního stromečku, který bude mít snahu překonat ten letošní a své příznivce tak nezklamat. Nově bude rozšířen do celého areálu, tedy i zámeckého parku, který byl již v letošním roce rozzářen tisíci světýlky a nechal tak vyniknout tajemnosti a kráse největšího Labyrintária nejenom u nás, ale v celé Evropě. Zimní období se tak stalo skutečně nejoblíbenějším mezi návštěvníky. Úspěch tohoto zimního počinu nejenom inspiruje ostatní památky, ale vyneslo zámku Loučeň i ocenění Inspirativní památka, které za projekt získal. Ministerstvo pro místní rozvoj cenou poděkovalo za dlouhodobou práci v oblasti ochrany a zpřístupňování kulturního dědictví. Hodnocení proběhlo ve dvou kategoriích, a to za Atraktivní zimní program a rozvoj cestovního ruchu, a dále za Ekonomickou udržitelnost a celoroční přístupnost. Zámek Loučeň byl nominován v obou z nich. Součástí letošního Příběhu vánočního stromečku byl i Strom republiky, který navázal na prvorepublikovou tradici charitativního charakteru těchto stromů u nás. Zámek Loučeň dlouhodobě spolupracuje s českým nadačním fondem One More Day for Childern a prostřednictvím Stromu republiky sbírá finanční podporu na potřebné děti. V této činnosti bude pokračovat i v tomto roce. Zapojit se mohou všichni návštěvníci zámku.

„Všem našim návštěvníkům bych chtěla srdečně poděkovat, že nás opakovaně přijeli navštívit nebo že našli odvahu a věnovali svůj drahocenný čas první návštěvě u nás. Snažili jsme se je nezklamat a představit svátky, které snad všichni milují, opět jiným, přesto atraktivním způsobem. Poodhalit tajemství období Vánoc, o kterých třeba doposud nevěděli. Každý z osmadvaceti stromečků vyprávěl svůj příběh. Jeden poodhalil i tak zvaný Strom republiky. Stavění vánočních stromů mívalo přinejmenším ve větších městech dříve mnohem širší ambice, jako právě v případě tak zvaných Stromů republiky. Ty se začaly stavět v českých městech ve dvacátých letech primárně ne jako nosiče krásných světel a totemy lidského setkávání nad svařeným vínem, ale hlavně jako oázy pomoci potřebným dětem. My jsme na zámku Loučeň na Nymbursku tento zvyk připomněli,“ uvádí majitelka zámku Ing. Kateřina Šrámková, MBA. „Mojí pracovní náplní je mimo jiné zkoumat českou historii. Na jejím vhodném přiblížení dnešním návštěvníkům totiž stojí úspěch této památky, která je po Pražském hradu, zámku Lednice a Českém Krumlově dlouhodobě 4. nejnavštěvovanějším zámkem Česka. Představujeme zde minulost současníkům vizuálně atraktivní a zábavnou formou. Vedle toho se zde odehrávají aktivity, které přinášejí obecný prospěch, jako právě v případě Stromu republiky, který byl v tomto případě propojen s aktivitami českého nadačního fondu One More Day for Children. V této činnosti budeme na zámku i nadále pokračovat,“ dodává Kateřina Šrámková.

Tradici podpory dětí osiřelých nebo vystavených chudobě v podobě Stromu republiky dnes u nás systematicky udržuje například Pražský hrad. V Brně, kde tradice začala, vynesly sbírky pod Stromem republiky novou budovu dětského domova Dagmar, otevřeného roku 1929 už pět let poté, co byl vztyčen a osvětlen historicky první český Strom republiky. Zámek ve výrazně menší obci Loučeň má cíle skromnější, ale jasně dané. Spolupráce zámku Loučeň s nadačním fondem One More Day for Childern nevznikla až nyní na zelené louce. Zámek podporoval snažení fondu už v minulosti. „Velmi citlivě vnímám práci jednotlivých nadačních fondů a pozorně sleduji konkrétní výsledky jejich práce. U One More Day for Childern se peníze zcela jistě neutápějí v přebujelé administrativě. Jsou investovány do viditelných a jasně měřitelných věcí. Podporuji zásadně jen projekty, které mají hluboký smysl a hmatatelné výsledky. Proto spolupracujeme také s nadací Vize Dagmar a Václava Havlových,“  říká Kateřina Šrámková.

Loučeňští podporu fondu ponechají na zámku celoročně, a to při vstupu do areálu v informačním centru, kde mohou příznivci této dobré věci přispět do připravené pokladničky. Finance ze sbírky půjdou na konkrétní projekty nadace. Spokojení budou, pokud se najde pár lidí dobré vůle, kteří darují do fondu jakoukoli částku dle vlastního výběru.

Kontakty na nadační fond One More Day for Children:

Tel.: paní Režnarová, 737 835 14

omdc@omdc.cz.

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 12 labyrintů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučenský areál je ideálním místem s kvalitním kongresovým zázemím a gastronomickými zážitky. Zámecké prostory i park se hodí ke slavnostním banketům, velkým i malým konferencím. Blízkost hlavního města zaručuje snadnou dopravní dostupnost. Destinace nabízí městské služby s venkovskou srdečností. Na zámku v Loučeni se ocitnou návštěvníci na místě plném zeleně a čerstvého vzduchu, kde lze realizovat vlastní aktivity, včetně pohybového fitness, tvůrčích dílen, hudebních produkcí, kostýmovaných eventů. O vynikající večeři se postarají v zámecké restauraci, kde si zájemci mohou dát i místní specialitu Čápy s mákem. Zámek Loučeň je otevřený všem nápadům, lze zde realizovat doslova cokoli. Je známý také svými Family days, na které se sjíždějí rodiny z celé republiky. Nabízí totiž rovněž zázemí pro rodinnou dovolenou. Je ideálním místem nejenom pro oblíbené piknikování, kdekoli se Vám zlíbí, ale jeho odlehlé části se výborně hodí k meditacím, cvičení jógy, chůzi či běhání po konferenci nebo team buildingu. Park poskytuje řadu aktivit jak pro dospělé, tak děti.

Zdroj: Zámek Loučeň

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Farnost shání peníze na opravu kaple na Broumovsku, pomoci mohou běžci

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově z roku 1887 potřebuje opravu.

Netradičním způsobem římskokatolická farnost v Broumově shání peníze na opravu hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově. Přihlásila ji do projektu Pomáhej pohybem nadace ČEZ.

27. ledna 2026  10:57

Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i dítě si do péče převzali záchranáři.

27. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Liberci kvůli sněžení opět uzavřeli chátrající zimní stadion Svijanská aréna

ilustrační snímek

V Liberci je kvůli sněžení ode dneška opět uzavřený chátrající zimní stadion Svijanská aréna v městském Sport parku. Podle statického posudku není stavba...

27. ledna 2026,  aktualizováno 

ÚS zastavil řízení o stížnosti exšéfa Lesní správy Lány Baláka, loni zemřel

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o stížnosti bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka v kauze nevýhodné těžby a prodeje kamene v lánské oboře. Důvodem je...

27. ledna 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Šemnice na Karlovarsku havarovalo osobní auto, řidič zemřel

ilustrační snímek

Úmrtím řidiče skončila nehoda, která se stala v pondělí u Šemnice na Karlovarsku. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního auta jel po účelové komunikaci ve směru na...

27. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské scény v Pardubicích postupně vystřídalo šest divadel, která byla festivalovou komisí vybrána do...

27. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle policie napadl, unesl a následně věznil v chatce pětadvacetiletý muž. V současné době se čeká na...

27. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Haier září na Australian Open 2026: Oficiální partner posouvá hru díky chytrým inovacím a smysluplnému přístupu

27. ledna 2026  10:08

Nejvýdělečnější filmy roku 2025? Zootropolis 2 vládne kinům, Minecraft film i Avatar 3 jsou v závěsu

Film Minecraft

V kinech se zdržovaly mnohem déle než konkurence a svým tvůrcům vydělaly stovky milionů dolarů. Řeč je o kasovních trhácích, kterých bylo v loňském roce opět zase o něco méně, než se čekalo. Obecně...

27. ledna 2026

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

27. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

27. ledna 2026  9:52

Příběh stromečku zámku Loučeň trhal rekordy - má své poslání pomáhat, a to i v novém roce

27. ledna 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.