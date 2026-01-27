Příběh stromečku zámku Loučeň trhal rekordy - má své poslání pomáhat, a to i v novém roce

„Všem našim návštěvníkům bych chtěla srdečně poděkovat, že nás opakovaně přijeli navštívit nebo že našli odvahu a věnovali svůj drahocenný čas první návštěvě u nás. Snažili jsme se je nezklamat a představit svátky, které snad všichni milují, opět jiným, přesto atraktivním způsobem. Poodhalit tajemství období Vánoc, o kterých třeba doposud nevěděli. Každý z osmadvaceti stromečků vyprávěl svůj příběh. Jeden poodhalil i tak zvaný Strom republiky. Stavění vánočních stromů mívalo přinejmenším ve větších městech dříve mnohem širší ambice, jako právě v případě tak zvaných Stromů republiky. Ty se začaly stavět v českých městech ve dvacátých letech primárně ne jako nosiče krásných světel a totemy lidského setkávání nad svařeným vínem, ale hlavně jako oázy pomoci potřebným dětem. My jsme na zámku Loučeň na Nymbursku tento zvyk připomněli,“ uvádí majitelka zámku Ing. Kateřina Šrámková, MBA. „Mojí pracovní náplní je mimo jiné zkoumat českou historii. Na jejím vhodném přiblížení dnešním návštěvníkům totiž stojí úspěch této památky, která je po Pražském hradu, zámku Lednice a Českém Krumlově dlouhodobě 4. nejnavštěvovanějším zámkem Česka. Představujeme zde minulost současníkům vizuálně atraktivní a zábavnou formou. Vedle toho se zde odehrávají aktivity, které přinášejí obecný prospěch, jako právě v případě Stromu republiky, který byl v tomto případě propojen s aktivitami českého nadačního fondu One More Day for Children. V této činnosti budeme na zámku i nadále pokračovat,“ dodává Kateřina Šrámková.
Tradici podpory dětí osiřelých nebo vystavených chudobě v podobě Stromu republiky dnes u nás systematicky udržuje například Pražský hrad. V Brně, kde tradice začala, vynesly sbírky pod Stromem republiky novou budovu dětského domova Dagmar, otevřeného roku 1929 už pět let poté, co byl vztyčen a osvětlen historicky první český Strom republiky. Zámek ve výrazně menší obci Loučeň má cíle skromnější, ale jasně dané. Spolupráce zámku Loučeň s nadačním fondem One More Day for Childern nevznikla až nyní na zelené louce. Zámek podporoval snažení fondu už v minulosti. „Velmi citlivě vnímám práci jednotlivých nadačních fondů a pozorně sleduji konkrétní výsledky jejich práce. U One More Day for Childern se peníze zcela jistě neutápějí v přebujelé administrativě. Jsou investovány do viditelných a jasně měřitelných věcí. Podporuji zásadně jen projekty, které mají hluboký smysl a hmatatelné výsledky. Proto spolupracujeme také s nadací Vize Dagmar a Václava Havlových,“ říká Kateřina Šrámková.
Loučeňští podporu fondu ponechají na zámku celoročně, a to při vstupu do areálu v informačním centru, kde mohou příznivci této dobré věci přispět do připravené pokladničky. Finance ze sbírky půjdou na konkrétní projekty nadace. Spokojení budou, pokud se najde pár lidí dobré vůle, kteří darují do fondu jakoukoli částku dle vlastního výběru.
Kontakty na nadační fond One More Day for Children:
Tel.: paní Režnarová, 737 835 14
Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 12 labyrintů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučenský areál je ideálním místem s kvalitním kongresovým zázemím a gastronomickými zážitky. Zámecké prostory i park se hodí ke slavnostním banketům, velkým i malým konferencím. Blízkost hlavního města zaručuje snadnou dopravní dostupnost. Destinace nabízí městské služby s venkovskou srdečností. Na zámku v Loučeni se ocitnou návštěvníci na místě plném zeleně a čerstvého vzduchu, kde lze realizovat vlastní aktivity, včetně pohybového fitness, tvůrčích dílen, hudebních produkcí, kostýmovaných eventů. O vynikající večeři se postarají v zámecké restauraci, kde si zájemci mohou dát i místní specialitu Čápy s mákem. Zámek Loučeň je otevřený všem nápadům, lze zde realizovat doslova cokoli. Je známý také svými Family days, na které se sjíždějí rodiny z celé republiky. Nabízí totiž rovněž zázemí pro rodinnou dovolenou. Je ideálním místem nejenom pro oblíbené piknikování, kdekoli se Vám zlíbí, ale jeho odlehlé části se výborně hodí k meditacím, cvičení jógy, chůzi či běhání po konferenci nebo team buildingu. Park poskytuje řadu aktivit jak pro dospělé, tak děti.
