Příběh záchrany a úspěchu zámku Loučeň se píše už 25 let

„Oficiálně přešel zámek do našich rukou na Nový rok 2000. Chtěli jsme navázat na odkaz Thurn – Taxisů, posledního a nejvýznamnějšího šlechtického rodu, kterému panství se zámkem Loučeň patřilo, a zároveň přijít s něčím novým,“ říká současná majitelka zámku Loučeň Kateřina Šrámková. „Přestože jsem známá jako neústupná manažerka, tedy ryze racionální bytost, mám i svoji druhou stránku. Ta se ukazuje třeba v mojí pro mnohé iracionální víře v magii čísel. Pořízení zámku symbolicky ke dni 1. 1. 2000, otevření labyrintária - atrakce, která učinila zámecký park na Loučeni evropsky jedinečným k datu 7. 7. 2007. Úspěšný prodej podobně hravých termínů svatebčanům, kteří ve velkém věří, tak jako já, že nejen šťastné sedmičky, ale i jiná zajímavá konstelace čísel přinese jejich životní vizi štěstí a dlouhověkost,“ dodává Kateřina Šrámková.

„Povedlo se nám zařídit celý areál tak, aby mohl být využíván po celý rok, všemi věkovými skupinami k nejrůznějším účelům. Dnes se to může zdát jasné, ale cesta to jednoduchá nebyla. Velké zadostiučinění cítím v tom, že jsme projektem obnovy zámku Loučeň ukázali úspěšný příklad, jak památku provozovat i v zimě. Dnes si to již mnozí nepamatují, že hrady a zámky měly otevřeno od dubna do října, a my jsme byli první, kdo ukázal, že zámek může být otevřený celoročně, a tak vlastně pomáháme přežít i ostatním památkám v zimě. Nešlo o žádnou vědu, ale o čistě pragmatický přístup, jak zaměstnat lidi i v zimních měsících a neprotápět peníze nadarmo. Nakonec se ze zimního období stalo to nejvíce navštěvované. A to díky našemu unikátnímu projektu Příběh vánočního stromečku, který seznamuje malé i velké s tradicemi Vánoc po celém světě. Bez tohoto příběhu by v podstatě nevznikla ani nová značka českých, ručně vyráběných vánočních ozdob Koulier. Zaměstnáním propuštěných sklářů jsme se paralelně pustili do záchrany i tohoto krásného řemesla. Považuji náš příklad za inspirující pro všechny, kteří se do podobných, doufám ale, že zase v něčem ryze originálních projektů chtějí pustit,“ shrnuje Kateřina Šrámková výsledky svého pracovního čtvrtstoletí na zámku Loučeň.

Také v dolní, hotelové části areálu, se toho dělo a stále děje hodně, jako například prosazení výtahu, bazénu či decentních moderních desénových prvků do někdejšího úřednického domu tak, aby památkově chráněný objekt nepopřel svůj historický původ, ale zároveň mohl poskytovat komfort a budil vizuální dojem hodný 21. století. Dnes se tu během celého roku střídají jak firemní klienti, tak i ti, kteří přijíždějí na zámek v párech či s dětmi za relaxací v pohodovém místě i na oblíbený wellness.

Cesta ke dnešní stabilitě nebyla vždy růžová. Vedla od velké půjčky, přes práce spojené s náročnou rekonstrukcí a časté personální změny klíčových hráčů celého týmu. Pro zámek bylo nesmírně důležité, že počátek rekonstrukce areálu byl v době, kdy projektům, jako je tento, pomáhaly významně evropské fondy.

Profil zámeckého areálu Loučeň

Projekt zámku Loučeň ukázal na životaschopný model, kdy si je památka na sebe schopna vydělat sama, na základě svých vlastních aktivit. Z památky, kterou nikdo v roce 2007 neznal, se stala hojně navštěvovanou atrakcí s roční návštěvností kolem 200.000 lidí.

Zámek Loučeň je otevřen široké veřejnosti celoročně. Rozsáhlé Labyrintárium, které tvoří dvanáct labyrintů a bludišť v romantickém prostředí zámeckého parku, rúzné typy prohlídek interiérů i pořádání slavností či komornějších zážitkových či gastronomických akcí motivují návštěvníky nezřídka i k opakovaným návštěvám během jediné sezóny.

Mnohé nápady převzaly od zámku, kde byly poprvé úspěšně uváděny do praxe, další památky či obce – namátkou jmenujme Svatomartinské posvícení (poprvé na Loučeni 2007) nebo Živý betlém (2008).

Součástí areálu je i Zámecký hotel Maxmilián s kongresovými prostory, vlastní kuchyní a restaurací, bazénem a wellness prostory.

S čím dalším přišel zámek Loučeň jako první?

Čápy s mákem – místní sladká specialita se švestkami, které na Loučeni ve velkém pěstovaly Thurn – Taxisové. Nejoblíbenější pokrm malých návštěvníků

Večerní kostýmované prohlídky

Půldenní školní výukové programy vycházející z historie a génia loci barokního zámku, a to hned v několika různorodých tematických blocích

Concourse d´ elegance - úspěšná prezentace luxusních automobilových značek – jak historických veteránů, tak i nejmodernějších vozů sportovních značek Ferrari či Maserati

Příběh Vánočního stromečku – zámecké komnaty nazdobené minimálně tuctem stromků vyzdobených v různých desénových i geografických stylech

Propojení s novou českou sklářskou značkou Koulier osobou majitelky a zakladatelky

Roční návštěvnost areálu v šesticiferných číslech

Kolébka projektu „Otevřete 13. komnatu“ – v minulosti několik let fungující průkopnické programové a propagační propojení desítky památek spravovaných soukromými provozovateli, státem nebo obcemi. Otevření běžně nepřístupné a tajuplné komnaty na vybraném objektu jako rozuzlení několika výletů motivovalo turisty k návštěvě vice památek.

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 12 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučenský areál je ideálním místem s kvalitním kongresovým zázemím a gastronomickými zážitky. Zámecké prostory i park se hodí ke slavnostním banketům, velkým i malým konferencím. Blízkost hlavního města zaručuje snadnou dopravní dostupnost. Destinace nabízí městské služby s venkovskou srdečností. Na zámku v Loučeni se ocitnou návštěvníci na místě plné zeleně a čerstvého vzduchu, kde lze realizovat vlastní aktivity, včetně pohybového fitness, tvůrčích dílen, hudebních produkcí, kostýmovaných eventů. O vynikající večeři se postarají v zámecké restauraci, kde si zájemci mohou dát i místní specialitu Čápy s mákem. Zámek Loučeň je otevřený všem nápadům, lze zde realizovat doslova cokoli. Je známý také svými Family days, na které se sjíždějí rodiny z celé republiky. Nabízí totiž rovněž zázemí pro rodinnou dovolenou. Je ideálním místem nejenom pro oblíbené piknikování, kdekoli se vám zlíbí, ale jeho odlehlé části se výborně hodí k meditacím, cvičení jógy, chůzi či běhání po konferenci nebo team buildingu. Park poskytuje řadu aktivit jak pro dospělé, tak děti.

Zdroj: Zámek Loučeň

