Přiblížení fanoušků k zápasu: Hisense vylepšuje zážitek ze sledování FIFA 2026™ díky inovacím displejů

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  15:17
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Čching-tao (Čína) 9. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hisense, přední značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů na celosvětovém trhu a oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale 2026™, pomáhá fotbalovým fanouškům prožít každý zápas s větším realismem, ponořením do děje a vzrušením díky svým nejnovějším inovacím v oblasti prémiových televizorů.

Ať už jde o napětí při gólu v poslední minutě, atmosféru uvnitř stadionu nebo každý nepatrný pohyb na hřišti, technologie společnosti Hisense jsou navrženy tak, aby divákům přiblížily dění na hřišti díky bohatší kvalitě obrazu, plynulejšímu pohybu a zážitku ze sledování připomínajícím kino. Od rychlých protiútoků až po dramatické momenty rozhodující o vítězství v zápase – každý snímek je optimalizován tak, aby poskytoval větší jasnost a realističnost.

Za těmito pohlcujícími zážitky ze sledování stojí trvalé vedoucí postavení společnosti Hisense v oblasti inovací displejů. Jako „původce technologie RGB MiniLED" Hisense i nadále posouvá výkon displejů vpřed díky své vlastní technologii RGB MiniLED. Díky nezávislému řízení zdrojů červeného, zeleného a modrého světla přináší tato technologie vyšší jas, sytější barevné zobrazení a vylepšenou přesnost obrazu, čímž oživuje každou přihrávku, každý souboj i každou oslavu s výjimečnou čistotou na ultravelkých obrazovkách. Výsledkem je vyváženější a realističtější obraz, díky kterému si fanoušci mohou zápas užít přesně tak, jak se odehrává.

Na základě tohoto úspěchu se společnost Hisense stane první televizní značkou, která ve své nejnovější řadě prémiových televizorů celosvětově zavede technologii Dolby Vision 2. Ta je navržena speciálně tak, aby odpovídala neustále se vyvíjejícím možnostem dnešních televizních zážitků. Díky inovacím, jako jsou procesor Image Engine nové generace od Dolby, technologie Inteligence obsahu a Autentický pohyb, umožňuje Dolby Vision 2 tvůrcům přinášet realističtější, přesnější a emocionálně působivější vyprávění a dynamicky přizpůsobuje obraz vašeho televizoru podle toho, co sledujete a kde se nacházíte – takže vše vypadá skvěle bez jakéhokoli úsilí.

V době, kdy se diváci z celého světa sejdou na Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, zůstává společnost Hisense odhodlána přinášet smysluplné inovace, které obohacují způsob, jakým lidé sledují a prožívají největší sportovní události světa a jak se jimi propojují.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako „původce" technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit publikum po celém světě.

 

Kontakt: PR oddělení společnosti Hisense: press.global@hisense.com, 

RuderFinn Thunder (agentura pro společnost Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com

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