Příbor přivítal McDonald's. Historické město láká na moderní gastronomii

  15:08
Praha 17. prosince 2025 (PROTEXT) - Příbor, rodné město slavného psychoanalytika Sigmunda Freuda, se dočkal svého prvního Mekáče. Nová restaurace na Jičínské ulici přináší nejen legendární produkty, ale také moderní design, komfortní prostředí a širokou škálu služeb. Provozovatel Jan Ostrý tak rozšiřuje své portfolio v regionu.

První McDonald's v Příboře a celkově 136. restaurace v Česku otevřela své dveře a stala se tak další zastávkou úspěšného franšízanta Jana Ostrého, rodáka z nedaleké KopřivniceTen k významnému milníku dodává: „Jsem rád, že můžeme být součástí tohoto města. Příbor má bohatou historii a my chceme našim hostům nabídnout moderní gastronomický zážitek v příjemném prostředí. Těšíme se, že se staneme nejen součástí života místních, ale i návštěvníků tohoto regionu.“

Nová restaurace zaujme designem „A Touch of Archery“. Ten hravě pracuje s motivem zlatých oblouků z loga McDonald's a spojuje ho s příjemnými barvami a přírodními materiály, což vytváří celkovou útulnou atmosféru celého lobby. Zde na hosty čeká 84 míst k sezení, další místa pak přibydou na venkovní zahrádce. 

Všechny objednávky lze pohodlně vyřídit přímo u pultu nebo na čtyřech samoobslužných oboustranných kioscích, které ještě více zjednodušují celý proces. V nabídce zákazníci najdou vše, na co jsou zvyklí od klasického Big Macu až po aktuální sýrové menu. Milovníci kávy a dezertů jistě ocení širokou nabídku McCafé. V prvních dnech po otevření je pro zákazníky navíc připravena také speciální limitovaná nabídka – McChicken pouze za 59 korun. 

Restaurace myslí i na řidiče, kteří mohou využít službu McDrive pro rychlé vyzvednutí objednávek z pohodlí auta. Pro ty, kteří preferují doručení až domů, je k dispozici McDelivery. Speciální místnost přímo pro kurýry pak zajistí rychlé vyzvednutí objednávek a efektivní distribuci.

McDonald's v Příboře je hostům otevřen každý den od šesti ráno až do půlnoci. Káva a zákusky se podávají od 7 do 20 hodin. Příborská pobočka tak rozšiřuje síť tohoto oblíbeného řetězce a přináší do regionu další možnost rychlého a kvalitního občerstvení.

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Vánoční trh na Staroměstském náměstí .

vydáno 17. prosince 2025  17:35

Luhačovice získaly budovu České pošty v ulici Dr. Veselého

ilustrační snímek

Luhačovice na Zlínsku získaly budovu České pošty v ulici Dr. Veselého. Lázeňské město převzalo objekt do svého majetku na začátku prosince. Záměr odkoupit...

17. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

Zubní pohotovost bude v Brně kromě svatoanenské nemocnice také v Židenicích

ilustrační snímek

Zubní pohotovost bude v Brně od příštího roku kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) také na stomatologické klinice K 11 v městské části Židenice....

17. prosince 2025  15:46,  aktualizováno  15:46

Reakce na tragédii. Zoo upraví expozici orangutanů, pády do vody ohlídá alarm

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo. (2. června 2024)

Pražská zoo plánuje kvůli nedávnému úmrtí orangutana Kawiho nově přestavět expozici. Zatím místo mírně upravila, mimo jiné nechala nainstalovat systém, který umí detekovat pád do vody a slouží k...

17. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Nemocnice v Ústí n. L. přivítá pacienty v opravené ambulantní části rehabilitace

Nemocnice v ĂšstĂ­ n. L. pĹ™ivĂ­tĂˇ pacienty v opravenĂ© ambulantnĂ­ ÄŤĂˇsti rehabilitace

Nemocnice v Ústí nad Labem v lednu přivítá své pacienty ve zrekonstruované ambulantní části rehabilitačního oddělení. Oddělení funguje od 90. let, od té doby...

17. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na vánočním trhu na Staroměstském náměstí byla kvůli žloutence zavedena mimořádná shodná s obdobím pandemie COVID-19 v letech 2020-2022. U stánků s občerstvením je dezinfekce na ruce.

vydáno 17. prosince 2025  17:13

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Vánoční trh na Václavském náměstí ráno.

vydáno 17. prosince 2025  17:13

Michalská ulice

Michalská ulice

Michalská ulice v Praze 1 na Starém Městě osvětlená plynovými lampami.

vydáno 17. prosince 2025  17:12

