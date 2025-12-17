Příbor přivítal McDonald's. Historické město láká na moderní gastronomii

První McDonald's v Příboře a celkově 136. restaurace v Česku otevřela své dveře a stala se tak další zastávkou úspěšného franšízanta Jana Ostrého, rodáka z nedaleké Kopřivnice. Ten k významnému milníku dodává: „Jsem rád, že můžeme být součástí tohoto města. Příbor má bohatou historii a my chceme našim hostům nabídnout moderní gastronomický zážitek v příjemném prostředí. Těšíme se, že se staneme nejen součástí života místních, ale i návštěvníků tohoto regionu.“
Nová restaurace zaujme designem „A Touch of Archery“. Ten hravě pracuje s motivem zlatých oblouků z loga McDonald's a spojuje ho s příjemnými barvami a přírodními materiály, což vytváří celkovou útulnou atmosféru celého lobby. Zde na hosty čeká 84 míst k sezení, další místa pak přibydou na venkovní zahrádce.
Všechny objednávky lze pohodlně vyřídit přímo u pultu nebo na čtyřech samoobslužných oboustranných kioscích, které ještě více zjednodušují celý proces. V nabídce zákazníci najdou vše, na co jsou zvyklí od klasického Big Macu až po aktuální sýrové menu. Milovníci kávy a dezertů jistě ocení širokou nabídku McCafé. V prvních dnech po otevření je pro zákazníky navíc připravena také speciální limitovaná nabídka – McChicken pouze za 59 korun.
Restaurace myslí i na řidiče, kteří mohou využít službu McDrive pro rychlé vyzvednutí objednávek z pohodlí auta. Pro ty, kteří preferují doručení až domů, je k dispozici McDelivery. Speciální místnost přímo pro kurýry pak zajistí rychlé vyzvednutí objednávek a efektivní distribuci.
McDonald's v Příboře je hostům otevřen každý den od šesti ráno až do půlnoci. Káva a zákusky se podávají od 7 do 20 hodin. Příborská pobočka tak rozšiřuje síť tohoto oblíbeného řetězce a přináší do regionu další možnost rychlého a kvalitního občerstvení.
Zdroj: McDonald's