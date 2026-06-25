Přibývá nehod cyklistů. BESIP, Dám respekt a Wolt apelují na ohleduplnost

Podle dat Centra dopravního výzkumu bylo v ČR od 1. ledna do 31. května zaevidováno 1748 nehod cyklistů (meziročně o 191 více), počet usmrcených stoupl z 9 na 15. „Tento nepříznivý nárůst potvrzuje, že musíme intenzivně pracovat na vzdělávání a posilování ohleduplnosti,“ uvedla Michaela Kreuzigerová za Dám respekt. Podle průzkumů KANTAR má česká veřejnost navíc mezery v cyklistických pravidlech.
Wolt s Dám respekt i proto dlouhodobě edukuje partnerské kurýry v bezpečném pohybu i parkování, např. skrze bod „Neparkuju na pána“ z nedávného Desatera kurýra. „Včasné doručení nesmí být důvodem k riskování,“ uvedla Veronika Bush z Woltu.
Zdroj: Dám respekt
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.