Přichází nová verze plánovacího softwaru Deceuninck. Nový Project Planner usnadňuje návrhy oken a dveří

Uživatelé mohou nyní ještě lépe vizualizovat navržená okna a dveře a také sdílet veškerá důležitá technická data od řezů a konstrukčních detailů přes 3D a BIM modely až k výpočtům Uw, statiky, zatížení větrem a izotermických hodnot. Kromě 2D řezů od společností Deceuninck mají nyní výrobci možnost vytvářet řezy vlastní a sdílet je s obchodními partnery nebo zákazníky. Na konfigurace pak navazují přesné tepelněizolační a statické kalkulace. Pokud tento systém zohlední architekti ve svých návrzích, budou mít jistotu splnění konstrukčních a tepelněizolačních požadavků. Pro montážní firmy a prodejce je zase výrazně jednoduší tvorba cenových nabídek a podkladů pro výběrová řízení.

Hlavní funkce a vlastnosti nové verze

Nové zpracování 2D řezů: Software generuje 2D řezy podle technických manuálů společnosti Deceuninck. Zároveň umožňuje rychlé vytvoření dalších řezů libovolných kombinací

Rozšířený výpočet Uw s certifikací IFT: Kromě výpočtu celkové hodnoty Uw lze nyní zobrazit i podrobné hodnoty Uf pro jednotlivé profily a řezy.

Kontrola maximálních rozměrů a vytváření sestav: Tato funkce automaticky kontroluje maximální rozměry navržených prvků nebo sestav, zohledňuje hmotnost skla, zvolený dekor a další parametry.

Přepínání mezi vnitřním a vnějším zobrazením: Uživatelé nyní mohou v návrzích flexibilně přepínat mezi interiérovým a exteriérovým zobrazením, což zlepšuje celkovou vizualizaci.

Rozšířená galerie konstrukce prvků: Nová verze softwaru nabízí rozsáhlou galerii předdefinovaných prvků a také umožňuje vytvářet vlastní prvky na míru.

Generování 3D modelu v GLB a STEP: Aktualizovaná verze zpřístupňuje generování 3D modelů ve formátech GLB a STEP, což ještě vylepšuje vizualizaci projektu.

Integrace BIM: Software podporuje bezproblémovou integraci do informačního modelování budov (BIM) prostřednictvím souborů IFC (až do úrovně LOD 350) a plug-in modulu Revit. Ten nabízí přímou editaci a synchronizaci modelů mezi projektem v Project Planneru a Revitu.

Pokročilá volba zasklení: Glass manager umožňuje nejen pokročilou konfiguraci, ale i vlastní specifikaci zasklení.

Statické výpočty dle norem: Software provádí podrobné statické výpočty, včetně kalkulace zatížení nosníků, přičemž zohledňuje konkrétní normy a požadavky dané země.

Detaily ostění, připojovací spáry a izotermický výpočet: Další užitečnou funkcí je výpočet a zobrazení izoterm pro optimalizaci tepelněizolačních vlastností.

Integrace BIM a Project Planneru

Project Planner usnadňuje komplexní integraci do BIM. Modely lze upravovat a synchronizovat přímo v softwaru Revit prostřednictvím stejnojmenného plug-in modulu. Změny se pak automaticky přenášejí z Project Planneru do programu Revit. Software navíc umožňuje export souborů IFC v různých úrovních podrobnosti do BIM.

Přístup do softwaru Project Planner je možný prostřednictvím platformy Deceuninck Online. Stávající zákazníci společnosti Deceuninck se mohou přihlásit přímo přes portál a získat tak přístup k softwaru. Architekti a prodejci se musí nejprve zaregistrovat do systému Deceuninck Online v partnerské zóně na adrese www.deceuninck.cz.