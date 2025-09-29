Příchod roku v rámci advokátního trhu – JUDr. Petra Sochorová, Ph.D. posiluje tým naší advokátní kanceláře

Petra je známá svou schopností řešit složité právní problémy komplexně, s precizností a elegancí, a s ohledem na často sensitivní oblast pracovněprávních vztahů i empaticky. Specializuje se především na přípravu smluvní dokumentace pro top manažery a členy statutárních orgánů, ukončení pracovněprávních vztahů, pracovněprávní aspekty fúzí, akvizic a restrukturalizací, včetně převodu zaměstnanců, a na komplexní poradenství v každodenní agendě firem. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s vyšetřováním závažných pracovních incidentů, diskriminací, whistleblowingem a nastavováním interních procesů v souladu s českou i zahraniční legislativou. Vedla či podílela se na významných transakcích a projektech s mezinárodním přesahem.
Před příchodem do naší kanceláře působila mimo jiné v největší české advokátní kanceláři a přední mezinárodní advokátní kanceláři.
Je pravidelně uváděna mezi předními odborníky na pracovní právo v České republice v českých a renomovaných mezinárodních publikacích Best Lawyers, Who’s Who Legal a Chambers and Partners. Aktivně přednáší a publikuje články o pracovním právu doma i v zahraničí.
"Velmi si vážíme toho, že se k nám Petra připojuje. Její zkušenosti v oblasti pracovního práva a compliance významně posílí náš tým a přinesou klientům ještě širší odbornou podporu," uvedl JUDr. Jiří Novák, partner a společník SNtdpA.
"Jsem nadšená, že mohu být součástí tak profesionálního a dynamického týmu. Těším se na nové výzvy a příležitosti, které nám umožní poskytovat našim klientům ty nejlepší právní služby," uvedla JUDr. Petra Sochorová, Ph.D., partnerka SNtdpA.
