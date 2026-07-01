Přijďte 10× a vyhrajte. Form Factory rozdá více než 400 cen

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  15:32
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Praha 1. července 2026 (PROTEXT) - Léto je ideální příležitostí zařadit do běžného života více pohybu. Form Factory proto spouští Letní výzvu, ve které během července a srpna odmění vaši pravidelnost více než 400 cenami v celkové hodnotě přes jeden milion korun. Každých deset návštěv znamená další šanci na výhru a celé léto vyvrcholí velkým finále s hlavní cenou – ikonickou Vespou.

Období prázdnin mění naše každodenní návyky. Více cestujeme, trávíme čas venku a snažíme se zpomalit. Právě proto je ideální příležitostí zařadit do běžného života více pohybu – bez tlaku na výkon a vlastním tempem. Form Factory proto přichází s Letní výzvou, která motivuje k pravidelnému pohybu a odměňuje všechny, kteří si během prázdnin najdou čas sami na sebe.

Každých deset návštěv některého z klubů Form Factory během července a srpna znamená automatické zařazení do slosování. Losování probíhá každých čtrnáct dní a Letní výzvu uzavře velké finále. Ve hře je více než 400 cen v celkové hodnotě přes jeden milion korun. Kromě skútru Vespa se hraje například o iPhony, Aura Ring prsteny, Dyson kulmofény, herní konzole PlayStation, vouchery od cestovní kanceláře Invia a řadu dalších hodnotných cen, včetně trenérského kurzu či členství do Form Factory.

„Věříme, že pohyb by neměl být povinností ani krátkodobým předsevzetím. Léto nabízí spoustu příležitostí být aktivní a zároveň si ho užít. Letní výzvou chceme lidi motivovat k tomu, aby si našli svůj vlastní důvod k pohybu a udělali z něj přirozenou součást každého dne,“ říká Daniel Tinz.

Každý důvod se počítá

Ve Form Factory věříme, že každý má svůj vlastní důvod, proč se hýbat. Někdo si přijde zacvičit před prací, jiný po náročném dni. Někdo chce nabrat sílu, jiný vyčistit hlavu nebo si jednoduše udělat čas sám pro sebe.

Pohyb nemusí být o rekordech ani dokonalých výkonech. Důležité je najít si vlastní tempo a způsob, jak ho přirozeně zařadit do každodenního života.

Letní výzva proto neodměňuje nejlepší výkon, ale pravidelnost. Každých deset návštěv znamená další šanci na výhru a zároveň motivaci udělat něco pro své zdraví, energii i dobrou náladu.

Pohyb, který zapadne do života

Form Factory dnes provozuje téměř 60 klubů po celé České republice a nabízí moderně vybavená fitness centra, více než 6000 skupinových lekcí měsíčně, wellness zóny i služby osobních trenérů. Každý si tak může vybrat pohyb, který mu vyhovuje – od silového tréninku přes skupinové lekce až po regeneraci a relaxaci.

Jak se zapojit?

Do Letní výzvy se mohou zapojit úplně všichni. Za každých deset návštěv klubu během července a srpna se automaticky zařadí do aktuálního kola slosování. Losování probíhá každých čtrnáct dní a celé vyvrcholí na konci prázdnin velkým finále.

Více informací o Letní výzvě najdou zájemci na https://www.formfactory.cz/letnivyzva/  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qrs5WltqJuI 

Zdroj: Form Factory

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