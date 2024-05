Přijďte si s námi zahrát na Střelecký ostrov v Praze v neděli 26. května od 15.00 hodin

Nadační fond Harmonie, první česká El Sistema, publikuje každoročně s předstihem na svých webových stránkách repertoár včetně notových partů pro všechny zájemce o společné hraní. Na jedno odpoledne v roce se tak rozšíří orchestr Harmonie a po boku dětí, jejich lektorů a patrona Iva Kahánka si zahrají i amatérští a profesionální hudebníci z řad veřejnosti.

Ve vysílání České televize klavírista Ivo Kahánek vysvětlil přínos práce Nadačního fondu Harmonie pro děti: „Jsem přesvědčený o tom, že hra nejen na klavír, ale na jakýkoliv hudební nástroj, je pro děti fantastickou průpravou do života. Jednak proto, že my už od začátku školní docházky více rozvíjíme u dětí logické myšlení, analytické myšlení, dobrou paměť a podobně, ale hudba dělá to, že to vyvažuje, že zapojuje nejenom levou analytičtější hemisféru, ale i tu pravou a že učí děti vyjádření svých emocí.“

Letošní rok České hudby si připomeneme dvěma skladbami Bedřicha Smetany. Zájemci o společné hraní najdou notový materiál i registrační formulář na stránkách Nadačního fondu Harmonie zde. V letošním roce již podruhé obohatí koncert dětské hLásky pod vedením Karolíny Ruppert.

Nadační fond Harmonie vznikl v Praze v roce 2009 a je zakládajícím členem Sistema Europe Association. Inspirován myšlenkou venezuelského programu El Sistema poskytuje zdarma a bez nutnosti talentových zkoušek hudební výuku na housle, violu a violoncello všem dětem, které o to projeví zájem. Děti jsou členy orchestru, cvičí několikrát týdně pod vedením lektorů a dirigenta, často koncertují.

Simona Stašová, která je patronkou Nadačního fondu Harmonie od jeho založení, říká: „Spousta rodičů si může dovolit dát své děti do Lidových škol umění na klavír, na housle, na violu, ale spousta si to dovolit nemůže a o ty děti nám jde. Vyučují je profesionální hudebníci po pěti, šesti ve skupince. Z těchto malých skupinek pak vzniká velký dětský orchestr, na jehož vystoupení jsou zváni rodiče i široká veřejnost. Dokonce už existují výměnné zájezdy dětských orchestrů do zahraničí a děti tak mají krásné zážitky, které by si jinak těžko mohly dovolit. A i když se třeba jako dospělí nebudou profesionálně věnovat hudbě, hudba jim v životě už zůstane napořád, a to není málo.“

Sir Simon Rattle, hlavní hostující dirigent České filharmonie (sezóna 2024/25), v jednom rozhovoru řekl: „Přes Sistemu se klasická hudba vrací do Evropy“.

Fotografie ke stažení zde.

Zdroj: NF Harmonie

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.