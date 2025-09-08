Přijďte v pondělí 15. září na náměstí Míru v Praze

Přijďte v pondělí 15.9. na nám. Míru v Praze. Od 12:00 do 16:15 je připravený bohatý program s oblíbenými zpěváky, ale také zábavou pro děti, které se setkají s Karol nebo s klaunem Ferdou. Nebude chybět ani malování obličejů nebo skákací hrad. O.p.s. Život dětem připravila i preventivní programy. Lékaři z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zkontrolují návštěvníkům mateřská znaménka a pihy, specialisté z Ortoptiky Dr. Očka vyšetří dětem zrak a PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. změří všem zájemcům cukr v krvi.
Program je doslova nabitý. Moderátoři Vlasta Korec, Anna a Josef Melenovi přivítají na jevišti Moniku Absolonovou. Leonu Machálkovou, Petru Černockou, Heidi Janků, Martina Chodúra, Hynka Tomma, Šárku Vaňkovou a Petra Vondráčka, také oblíbeného Jana Bendiga a pochopitelně mnoho dalších.
Na nám. Míru bude také stánek organizace Život dětem, kde si návštěvníci mohou zakoupit některý ze sbírkových předmětů, například zcela nové 3D záložky s oblíbenými zvířecími kamarády.
Překvapením bude nový maskot o.p.s. Život dětem, se kterým se děti mohou na nám. Míru vyfotit.
Zábavné odpoledne, které Život dětem o.p.s. pořádá pod záštitou místostarostky Městské části Praha 2 Ing. Lucie Pechové, má už čtrnáctiletou tradici a slibuje skvělou zábavu. Určitě stojí za to přijít a spolu se zpěváky a všemi příznivci o.p.s. Život dětem oslavit krásné 25. výročí.
Kontakt:
MgA.Maria Křepelková – ředitelka Život dětem o.p.s.
e-mail: maria.krepelkova@zivotdetem.cz