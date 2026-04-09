Příjezd do Zákup komplikuje oprava mostu

Zákupy 9. dubna 2026 (PROTEXT) - Příjezd do Zákup od Mimoně omezuje od začátku dubna oprava mostu u benzínové stanice. Přináší to s sebou velké komplikace pro individuální i veřejnou dopravu. Historický most na příjezdu do Zákup totiž patří mezi kritická místa. Kvůli jeho špatnému stavu byla dosud doprava svedena do jednoho střídavého pruhu, což občas přinášelo nebezpečné situace. To se nyní změní.

Radek Lípa (Nezávislé moderní Zákupy), starosta Zákup: „Bude oprava mostu tady za mnou, my v Zákupech říkáme mostu na Mimoň u benzínky. Most bude zavřený pravděpodobně od 1. dubna a doufejme, že zprůjezdněný bude na začátku srpna.“

Daniel David (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Tam bude kompletní uzavírka, tzn. že musíme vyřešit jak objízdné trasy, tak i dopravu autobusovou, případně náhradní.“

Radek Lípa (Nezávislé moderní Zákupy), starosta Zákup: „Tato oprava bude velkým omezením pro dopravu, jednak pro soukromou, ale i pro veřejnou dopravu, pro autobusové linky. Objízdné trasy budou přes Grunov a Kamenici, nebo na druhou stranu přes Doksy. Nákladní dopravu se budeme snažit směřovat už od Mnichova Hradiště a od Mladé Boleslavi tak, aby nejezdila bočními silnicemi.“

Daniel David (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Objízdné trasy nejsou úplně jednoduché, takže počítáme s tím, že náhradní doprava bude vlaková. Budou posíleny vlakové spoje a budeme dopravovat mezi Mimoní a Českou Lípou primárně vlaky.“

Radek Lípa (Nezávislé moderní Zákupy), starosta Zákup: „V plánu je náhrada vlakovými spoji a část autobusových spojů holt bude omezená.“

Most je součástí městské památkové zóny, takže si i po opravě zachová svůj původní historický ráz. Jen se tu opět bude jezdit oběma pruhy.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

