Příjezd do Zákup komplikuje oprava mostu

Radek Lípa (Nezávislé moderní Zákupy), starosta Zákup: „Bude oprava mostu tady za mnou, my v Zákupech říkáme mostu na Mimoň u benzínky. Most bude zavřený pravděpodobně od 1. dubna a doufejme, že zprůjezdněný bude na začátku srpna.“
Daniel David (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Tam bude kompletní uzavírka, tzn. že musíme vyřešit jak objízdné trasy, tak i dopravu autobusovou, případně náhradní.“
Radek Lípa (Nezávislé moderní Zákupy), starosta Zákup: „Tato oprava bude velkým omezením pro dopravu, jednak pro soukromou, ale i pro veřejnou dopravu, pro autobusové linky. Objízdné trasy budou přes Grunov a Kamenici, nebo na druhou stranu přes Doksy. Nákladní dopravu se budeme snažit směřovat už od Mnichova Hradiště a od Mladé Boleslavi tak, aby nejezdila bočními silnicemi.“
Daniel David (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Objízdné trasy nejsou úplně jednoduché, takže počítáme s tím, že náhradní doprava bude vlaková. Budou posíleny vlakové spoje a budeme dopravovat mezi Mimoní a Českou Lípou primárně vlaky.“
Radek Lípa (Nezávislé moderní Zákupy), starosta Zákup: „V plánu je náhrada vlakovými spoji a část autobusových spojů holt bude omezená.“
Most je součástí městské památkové zóny, takže si i po opravě zachová svůj původní historický ráz. Jen se tu opět bude jezdit oběma pruhy.
Zdroj: POLAR televize Ostrava