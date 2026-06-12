Příjmy společnosti Lockton se zvyšují na 4,5 miliardy dolarů v účetním roce 2026

Společnost Lockton zaznamenává dvouciferný organický růst už šestý rok po sobě. To svědčí o síle jejích vztahů s klienty, diverzifikovaném obchodním modelu a dlouhodobé investiční strategii.
„Účetní rok 2026 byl pro Lockton dalším výjimečným rokem," uvedl Ron Lockton, předseda představenstva a generální ředitel. „V našich výsledcích se odráží důvěra, kterou v nás klienti vkládají, kvalita našich lidí a výhody našeho privátního, nezávislého modelu. Naše struktura nám umožňuje investovat v dlouhodobém horizontu, rychle se přizpůsobovat novým potřebám klientů a trhu a neustále reinvestovat do schopností, poznatků a inovací, které klientům pomáhají orientovat se ve stále složitějším rizikovém prostředí."
Pružný výkon na náročném trhu
Výsledky společnosti Lockton byly vzhledem k podmínkám na trhu během účetního roku 2026, který skončil 30. dubna, obzvláště dobré. Sazby za majetkové pojištění v celosvětovém měřítku se snížily v důsledku zlepšení kapacity a zvýšení konkurence. V USA pak pokračoval tlak na tvorbu cen a růst nákladů na ztráty. V této souvislosti dosáhla diverzifikovaná platforma společnosti Lockton vyváženého růstu napříč regiony a obory.
• Lockton International a Lockton Re dosáhly přibližně 15% růstu.
• Provoz v USA dosáhl již osmý rok dvouciferného růstu, a to navzdory nerovnoměrným podmínkám v jednotlivých regionech a produktových řadách.
To nejdůležitější v USA
Americká divize společnosti Lockton dosáhla dalšího silného roku a pokračovala tak v trvalé dynamice na celém trhu. Tržby v USA dosáhly necelých 3 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 11 % a již osmý rok dvouciferného růstu bez přerušení.
Tento výkon podpořila jak naše schopnost udržet klienty, tak setrvalý růst v klíčových oblastech podnikání. Společnost Lockton, která se opírá o jednu z nejsilnějších producentských skupin v oboru a vysoce spolupracující servisní týmy, dosáhla 94% míry udržení příjmů klientů.
Firma také pokračovala v posilování své americké platformy rozšiřováním oborových vertikál a specializovanými postupy v oblasti řešení rizik a lidí. V oblasti People Solutions příjmy poprvé překročily miliardu dolarů. Vděčíme za to setrvalé poptávce po integrovaných benefitech, péči o zaměstnance a poradenských službách. Tyto investice společně soustřeďují odborné znalosti, zlepšují konzistenci a zpřístupňují pokročilé funkce klientům na různých trzích.
Nejdůležitější mezinárodní události
Také mezinárodní aktivity společnosti Lockton dosáhly dobrých výsledků a pokračovaly v budování dynamiky na klíčových trzích. Navzdory nerovnoměrným podmínkám v jednotlivých regionech dosáhla společnost 15% růstu, mimo jiné díky 27% růstu v oblasti People Solutions a dalšímu posilování retailových a speciálních řad.
Společnost Lockton v průběhu roku také pokračovala v posilování své mezinárodní platformy, rozšiřovala aktivity ve Švýcarsku, Saúdské Arábii a Itálii a dále investovala do svého provozního modelu, vedení a týmů klientských služeb v Evropě, Latinské Americe, na Blízkém východě, v Asii a Tichomoří. Ve všech těchto investicích se promítá záměrná strategie je být blíže klientům, působit s větší místní relevancí a poskytovat integrované odborné znalosti přes hranice, protože rizika jsou stále globálnější a propojenější.
Lockton Re
Lockton Re, globální zajišťovací byznys společnosti, pokračovala ve své působivé trajektorii a dosáhla významného růstu podpořeného rozšířením vztahů s klienty, geografickou expanzí a cílenými investicemi do lidí, vedení a schopností. Její aktivity těžily ze zvýšené poptávky po sofistikované poradenské podpoře, protože pojistitelé čelili vývoji dynamiky trhu, kapitálovým omezením a problémům s optimalizací portfolia.
Společnost Lockton Re pokračovala v budování svých kapacit v oblasti kapitálových trhů a kapitálového poradenství, zlepšovala globální portfoliová řešení a investovala do nabídek souvisejících s kybernetickými a úvěrovými riziky, čímž si vytvořila pozici pro podporu klientů v širší škále řešení v oblasti převodu rizik a kapitálu. Tyto investice posilují roli Lockton Re jako dlouhodobého partnera klientů v měnících se podmínkách na zajišťovacích a kapitálových trzích.
Technologie, umělá inteligence a inovace
V uplynulém roce společnost Lockton významně investovala do dat, analytiky a umělé inteligence, aby zlepšila služby klientům, zlepšila jejich pochopení a posílila postavení spolupracovníků v rámci své globální platformy. Tyto snahy jsou ústředním bodem strategie společnosti, jejímž cílem je být lídrem díky odborným znalostem v oblasti poradenství a zároveň snižovat třecí plochy a zvyšovat konzistentnost způsobu obsluhy klientů.
Středobodem této práce je Lockton SAGE, vlastní technologický ekosystém s podporou umělé inteligence, který je navržen tak, aby propojoval data, analytiku a odborné znalosti a poskytoval chytřejší náhledy, rychlejší rozhodování a větší jistotu v kritických obchodních rozhodnutích. Širší nasazení platformy bude zahájeno v účetním roce 2027 a plánují se další investice do digitálních, analytických a datových funkcí.
„Umělá inteligence promění všechny aspekty rizik a pojištění," řekl Ron Lockton. „Umělou inteligenci vnímáme jako akcelerátor lidské odbornosti, nikoli jako její náhradu. Zaměřujeme se na využívání technologií ke zlepšení úsudku, přehledu a hodnoty, kterou poskytujeme klientům."
Kultura a talent
Výsledky společnosti Lockton i nadále čerpají z její jedinečné kultury a lidí. Zaměstnává téměř 15.000 spolupracovníků po celém světě a je trvale uznávána jako oblíbený zaměstnavatel. V účetním roce 2026 získala společnost Lockton řadu ocenění na pracovišti a v oboru po celém světě, včetně ocenění Best Places to Work in Insurance od Business Insurance , Employees' Choice Awards od portálu Glassdoor, U.S. Best Managed Companies od Deloitte Private a The Wall Street Journal a Axco Global Broker of the Year.
O společnosti Lockton
Nejvýraznějším a zároveň nejužitečnějším rysem společnosti Lockton je její nezávislost. Jelikož je soukromě vlastněna, může se jejích 15.000 spolupracovníků podnikajících ve více než 160 zemích soustředit výhradně na potřeby svých klientů v oblasti rizik a pojištění. Její odborné znalosti a globální zkušenosti jí umožňují dokonale porozumět klientům a dosáhnout tak pozoruhodných výsledků. Další informace najdete na stránkách www.lockton.com.
KONTAKT: Adam Sechrist; Adam.Sechrist@lockton.com