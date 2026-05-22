Příjmy z nepalivového segmentu ORLEN již vyrovnaly příjmy z prodeje paliv

Praha 22. května 2026 (PROTEXT) - Prodeje doplňkového zboží a občerstvení na čerpacích stanicích ORLEN v Česku dlouhodobě rostou a příjmy z nepalivového segmentu již vyrovnaly příjmy z prodeje paliv. ORLEN proto tento segment dále rozvíjí. Od 18. května postupně zavádí na vybraných čerpacích stanicích v rámci konceptu občerstvení Stop Cafe nové letní drinky a rozšiřuje také sortiment produktů pod privátní značkou.

Nové nápoje vznikly jako vlastní receptury vyvinuté v pražském kompetenčním centru, které ve skupině ORLEN funguje jako vývojové zázemí pro sedm trhů, kde skupina působí. Připravuje nové produktové koncepty a umožňuje jejich rychlejší zavádění napříč jednotlivými zeměmi s ohledem na místní preference.

„V segmentu nepalivových produktů dlouhodobě zaznamenáváme dynamický růst. Naším cílem je naplno využít potenciál, který v tomto segmentu vidíme a posilovat jeho význam v rámci celé sítě ORLEN. Nabídku postupně rozšiřujeme a inovujeme, přičemž zohledňujeme aktuální trendy a preference zákazníků. Před rokem jsme začali rozvoj tohoto segmentu pro všech sedm evropských zemí, ve kterých skupina ORLEN působí, řídit z Prahy. Mám radost, že se nám daří efektivně sdílet zkušenosti z jednotlivých trhů, díky čemuž jsme v tomto segmentu velmi úspěšní,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, odpovědná za maloobchod v České republice, Maďarsku, na Slovensku a v Rakousku, a výkonná ředitelka pro nepalivový segment ve skupině ORLEN.

Tento přístup se také promítá do rozvoje české sítě ORLEN. Rozšiřování nabídky Stop Cafe je součástí dlouhodobé proměny čerpacích stanic, které vedle prodeje paliv stále více fungují jako místa pro rychlé občerstvení, nákupy na cestách a nově i dobíjení elektromobilů. Rozvoj elektromobility přitom doplňuje širší strategii ORLEN budovat ze svých stanic multifunkční zázemí pro různé potřeby zákazníků. „Také v české síti ORLEN se ukazuje, že zákazníci dnes od čerpacích stanic očekávají mnohem více než jen kvalitní paliva. I proto příjmy z nepalivového segmentu na čerpacích stanicích ORLEN poprvé vyrovnaly příjmy z prodeje paliv. Je to pro nás potvrzením, že rozvoj služeb, občerstvení i dalších forem mobility je správným směrem,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.

Letošní letní nabídka zahrnuje smoothies z čerstvé pomerančové šťávy s mangem nebo ananasem a špenátem, osvěžující nealkoholické limonády – grepovou, citronovou a Orange Spritz s chutí oblíbeného letního drinku – a také ledové kávy, konkrétně frappé s chutí makadamiových oříšků nebo grepový a růžový espresso tonic. Nápoje jsou v nabídce české sítě ORLEN na vybraných čerpacích stanicích, jejichž přehled je dostupný na webu orlen.cz.

Nové produkty společnost průběžně představuje také v rámci letních eventů a festivalů; první letošní zastávkou byl Elimon Fresh Festival v Plzni, následovat budou Pardubice a Slavkov u Brna. Síť ORLEN zde představuje letní drinky spolu s produkty grab&go, určenými ke konzumaci na cestě i k odnesení s možností následné přípravy doma, a s novinkami vytvořenými ve spolupráci se šéfkuchařem Romanem Stašou. Návštěvníci mohou ochutnat také nové sendviče Stop Cafe vyráběné v Česku, které budou do nabídky sítě ORLEN zařazeny v červnu. Sortiment bude zahrnovat sendvič se šunkou a sýrem, rustikální sendvič s trhaným hovězím masem nebo s pastrami a lanýžem; postupně jej doplní další kategorie.

Zdroj: ORLEN Unipetrol

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

