Model Prim Národ sobě vznikl s cílem propojit vlastní hodinářský vývoj s českým kulturním dědictvím. Jeho design vychází z architektury historické budovy Národního divadla a odkazuje také na příběh jejího vzniku.
„Národní divadlo jsme si jako inspiraci nevybrali náhodou. Je symbolem české kultury, řemeslné zručnosti a společného úsilí, díky němuž se podařilo uskutečnit významný kulturní projekt. Právě tyto hodnoty jsou blízké i našemu pojetí hodinářství. Nechtěli jsme ale vytvořit hodinky, které budou Národní divadlo pouze připomínat. Naším cílem bylo přenést jeho architekturu a atmosféru přímo do jejich designu a zároveň představit vlastní technické řešení v podobě lunární fáze,“ říká František Brezík, produktový ředitel značky Prim.
Český manufakturní kalibr s lunární fází
„Základem modelu Národ sobě je náš manufakturní kalibr Prim 94.06 s ručním nátahem, který vychází z kalibru Prim 94.00. Ten jsme doplnili o mechanismus lunární fáze vlastní konstrukce. S ověřováním technických možností a následným vývojem jsme začali přibližně před dvěma lety,“ vysvětluje Václav Bříza, hodinář značky Prim.
Od počátku bylo záměrem vytvořit společenské hodinky, u nichž lunární fáze neplní pouze funkci technické komplikace, ale je také důležitým estetickým prvkem. Její poetický charakter přirozeně doplňuje slavnostní pojetí celého modelu.
Inspirace Národním divadlem je patrná především na číselníku. Jeho prostorový reliéf vychází z charakteristické struktury střechy historické budovy a vzniká kombinací laserového gravírování a embosování. Číselník doplňuje motiv noční oblohy s luminiscenčním vyobrazením souhvězdí, které vychází ze skutečného postavení hvězd v době vzniku návrhu. Měsíční kotoučky jsou ručně zpracovávány ve dvou provedeních – s tepaným povrchem nebo s luminiscenčním pigmentem.
Pro model bylo rovněž zásadně přepracováno pouzdro, které kombinuje leštěné a broušené plochy. Zadní stranu hodinek zdobí rytina Národního divadla a rozšířený skleněný průzor na mechanický strojek.
Dvě limitované edice a podpora Národního divadla
Prim Národ sobě vzniká ve dvou materiálových provedeních.
Ocelová varianta s černo-šedým číselníkem je vyrobena z nerezové oceli 316L v limitované edici 68 kusů. Prodejní cena je 139 000 Kč.
Druhá varianta využívá 18karátové růžové zlato. Červený číselník odkazuje na divadelní oponu a barevnost pouzdra na zlaté tóny výzdoby Národního divadla. Edice vzniká v počtu osmi kusů a její cena činí 459.000 Kč.
Obě varianty doplňuje aligátoří řemínek v černém nebo hnědém provedení s trnovou sponou z materiálu odpovídajícího pouzdru.
Ambasadorem hodinek Národ sobě je David Drábek, dramatik, režisér a dramaturg.
Ocenění Hodinky roku 2026
Model Prim Národ sobě získal v návštěvnické anketě hodinářského veletrhu Salon Exceptional Watches (SEW), který se konal 6. a 7. listopadu v pražském Paláci Žofín, titul Hodinky roku 2026. Na druhém místě skončil model Longines Master Monopusher Chronograph a třetí příčku obsadil Czapek Time Jumper.
Pro značku Prim jde o první vítězství v historii této ankety. Ocenění zároveň poukazuje na práci českých konstruktérů, designérů a hodinářů, kteří se podíleli na vývoji vlastního mechanismu lunární fáze, konstrukci pouzdra i ručním dokončování jednotlivých součástí.
Technické informace – Prim Národ sobě LE
|Parametr
|Specifikace
|Strojek
|Manufakturní Prim 94.06, ruční nátah
|Komplikace
|Lunární fáze, vlastní konstrukce
|Číselník
|Prostorový reliéf inspirovaný střechou Národního divadla
|Pouzdro ocelové
|Nerezová ocel 316L
|Pouzdro zlaté
|18karátové růžové zlato
|Měsíční kotoučky
|Ručně tepané / luminiscenční provedení
|Řemínek
|Aligátoří, černý nebo hnědý
|Spona
|Trnová, z materiálu pouzdra
|Limitace
|68 ocelových kusů, 8 zlatých kusů a 1 unikátní kus
|Cena ocelové varianty
|139 000 Kč
|Cena zlaté varianty
|459 000 Kč
Zdroj: PRIM
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60118.